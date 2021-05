OSTSCHWEIZER PLAYOFF-MÄRCHEN «So etwas habe ich noch nie erlebt»: Das sagt Rapperswil-Trainer Jeff Tomlinson nach seinem letzten Spiel für die St.Galler Cheftrainer Jeff Tomlinson ist nach dem Ende seiner sechsjährigen Erfolgsära in Rapperswil-Jona überwältigt von seinen Emotionen. Worauf der Deutsch-Kanadier besonders stolz ist, wie er die Schlussminuten erlebt hat – und weshalb die Jahre am Obersee für ihn weit mehr als ein Job waren. Tim Frei 03.05.2021, 05.00 Uhr

Trainer Jeff Tomlinson (umarmt von Goalie Melvin Nyffeler) und die Spieler geniessen das Bad in der Menge. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone

Es ist 22.11 Uhr am Tag der Arbeit, als Rapperswils 3:6- Heimniederlage gegen Zug das Halbfinal-Out besiegelt. Dieser 1. Mai 2021, er wird in die Klubgeschichte der St.Galler eingehen – als Tag, an dem ihr Playoff-Märchen und damit auch die sechsjährige Erfolgsära ihres Trainers Jeff Tomlinson endete.

Nach dem Schlusspfiff brechen bei Spielern und Coaches alle Dämme, die Emotionen können endlich raus. Während die 50 Zuschauer die Mannschaft lautstark feiern und Tomlinsons Namen skandieren, verabschieden die Spieler ihn auf eine berührende Weise: Sie bilden um ihn herum einen Kreis beim Bullypunkt. Und trommeln mit den Stöcken aufs Eis – Tomlinson selbst kämpft mit den Tränen, winkt ein Goodbye zu den Anhängern, zeigt auf seine Spieler und hämmert seine Faust mehrmals aufs Klublogo seiner Jacke.

Tomlinson hatte Mühe damit, seine Emotionen zu unterdrücken

Keine Frage, für den 51-Jährigen ist dies ein ganz spezieller Moment. «So etwas wie hier mit den Lakers habe ich im Sport noch nie erlebt», sagt Tomlinson und betont:

«Ich bin überwältigt. Die Unterstützung von Spielern, Coaches, Betreuern, einfach aller Mitarbeiter und natürlich der Fans – das ist mir alles sehr nahegegangen.»

Da der Deutsch-Kanadier ein Mensch ist, der seine Emotionen gerne zeigt, hatte er in den vergangenen Wochen gerade Mühe damit, sie zu unterdrücken: «Ich muss diese unglaublichen sechs Jahre zuerst einmal verdauen.»

Auf einer Stufe mit den Erfolgen im Triplejahr 2018

Ein Gefühl, das bei ihm überwiegt, ist der riesige Stolz auf seine Spieler. «Sie haben einfach nie aufgegeben – auch in dieser letzten Partie gegen Zug nicht.» Viele hätten ihnen nicht einmal die Qualifikation für die Pre-Playoffs zugetraut. «Doch wir hatten dieses Ziel immer vor Augen und haben alles dafür getan.»

Jeff Tomlinson Bild: PD

Wie sich das Team in den vergangnen Wochen verhalten hat, habe ihn tief beeindruckt. Und so stehen die sensationellen Erfolge in den Playoffs 2021 für Tomlinson auf der gleichen Stufe mit jenen aus dem Triple-Jahr 2018. Damals wurde Rapperswil-Jona Cupsieger, Meister in der Swiss League – und schaffte den Wiederaufstieg in die National League.

In den Schlussminuten in einer eigenen Welt

Als sich die Niederlage und das Ende seiner Ära in den Schlussminuten abzeichnete, war Tomlinson in seiner eigenen Welt. «Ich fühlte mich taub auf der Spielbank und habe an die sechs Jahre gedacht.» Zum Beispiel an jene Akteure, mit denen er 2015 die Reise gestartet hatte – Melvin Nyffeler, Leandro Profico, Rajan Sataric: «Ich bin stolz darauf, wie sie sich sportlich und menschlich entwickelt haben.» Und:

«Ich habe einige Spieler angeschaut und zu mir gesagt: Sie sind alle feine Jungs geworden, einige sind ja mittlerweile wie ich Vater geworden.»

Sind Freunde geworden: Goalie Melvin Nyffeler (links) und Jeff Tomlinson.

Tomlinson wünscht allen Spielern viel Erfolg für die Zukunft, und er sagt: «Ich werde es geniessen, ihre Weiterentwicklung aus der Distanz zu verfolgen.»

Seine Hoffnung: Nochmals so etwas Intensives wie mit Rappi zu erleben

Dass er von seinen Gefühlen so übermannt wurde, liegt an der engen Bindung zum Team. Diese war so stark, dass Tomlinson nicht von einem Job, sondern von der Familie sprach. Als er wegen einer Nierenkrankheit an die Dialyse musste und im Herbst 2019 eine Spenderniere seines Bruders Darryl transplantiert erhielt, habe er so viel Unterstützung von den Spielern, Coaches und Betreuern erhalten. Zu jener schwierigen Zeit sagt er:

«Ich war in den vergangenen zwei Jahren nicht immer für die Spieler da, sie aber stets für mich – wie eine Familie.»

Wie es mit Tomlinson weitergeht, ist noch offen. Er, der zuletzt etwas angeschlagen wirkte, liess durchblicken, dass er sich auf die Zeit mit seiner Tochter freue. Und genauso sagte er, dass er den Coachingjob liebe und dafür kämpfen werde, bald wieder an der Bande zu stehen. «Auch wenn das nicht einfach wird: Ich hoffe, dass ich nochmals so etwas Intensives wie mit Rappi erleben darf.»