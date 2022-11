Schwägalp-Schwinget: Doppelspitze soll Niklaus Hörler beerben.

Schwägalp-Schwinget Zwei für einen: Andrea Abderhalden und Reto Fuster werden von den Trägerverbänden offiziell als neue Spitze des Schwägalp-Schwingets vorgeschlagen Andrea Abderhalden und Reto Fuster sollen den Schwägalp-Schwinget in die Zukunft führen. Das gaben die beiden Trägerverbände bekannt. Der langjährige Präsident Niklaus Hörler war an der Pressekonferenz nicht anwesend. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 18.11.2022, 21.19 Uhr

Reto Fuster und Andrea Abderhalden wollen den Schwägalp-Schwinget ab Januar als Doppelspitze anführen. Bild: Michel Canonica

Kurzfristig lud das Organisationskomitee des Schwägalp-Schwingets gestern zu einer Medienkonferenz. Doch bereits der Inhalt der morgendlichen Mitteilung der beiden Trägervereine aus dem Toggenburg und dem Appenzellerland hatte es in sich: «Für eine gemeinsame Zukunft schlagen die beiden Vorstände der Trägerverbände Andrea Abderhalden-Hämmerli als OK-Präsidentin und Reto Fuster als Vereinspräsident vor. Beide müssen an der Delegiertenversammlung vom Verein Schwägalp-Schwinget am 20. Januar 2023 bestätigt werden.»

Weiter hiess es: «Nach diversen Gesprächen sind sich die Vorstände der beiden Trägerverbände und das OK Schwägalp-Schwinget zudem einig, dass Vizepräsident Jörg Frei per sofort die Geschäfte ad interim übernimmt.» Es ist ein Entscheid von grosser Tragweite, da Gründungspräsident Niklaus Hörler von einem Tag auf den anderen nach gut 23 Jahren nicht mehr dabei ist.

Kommission wurde fündig, Hörler will weitermachen

OK-Präsident Niklaus Hörler. Bild: Arthur Gamsa

Rückblende. Hörler kündigte Ende 2019 erstmals seinen Rücktritt an – auf das Jahr 2021, spätestens jedoch bis zur Delegiertenversammlung 2023. Daraufhin wurde eine Findungskommission eingesetzt, die gestern ihre beiden Kandidaten der Öffentlichkeit präsentierte – abgesegnet von den Trägerverbänden aus dem Toggenburg und dem Appenzellerland. In der Zwischenzeit äusserte Hörler jedoch den Wunsch, doch noch zwei weitere Jahre anzuhängen. Einen schriftlichen Rücktritt reichte er nicht ein. Hörler sagt zur aktuellen Situation: «Im Moment will ich keine Auskunft geben. Ich habe immer zu Gunsten des Schwägalp-Schwingfests gehandelt und bin mir keiner Schuld bewusst.»

Vizepräsident Jörg Frei führt die Geschäfte ad interim. Bild: Michel Canonica

Vizepräsident Jörg Frei sagt: «Als Präsident ist Niklaus Hörler nicht abgewählt, aber weil er die letzte Sitzung ohne Begründung gänzlich absagte und dringender Informationsbedarf bezüglich der beiden Nachfolgekandidaten bestand, musste ich dennoch eine Sitzung einberufen.» An dieser sei er dann von den Mitgliedern ohne Gegenstimme dazu legitimiert worden, die Geschäfte bis zur Delegiertenversammlung im Januar zu führen.

«Beste Lösung für den Schwinget»

Dort wird dann am 20. Januar 2023 die neue Doppelspitze, die alle Beteiligten als «beste Zukunftslösung für den Schwägalp-Schwinget» lobten, bestätigt. Aufgrund der Vorarbeit, welche beide Trägerverbande leisteten, sollte die Wahl reine Formsache sein. Thomas Rechsteiner, Präsident des Appenzeller Schwingerverbandes, sagt: «Mit dieser Lösung wollen wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Nun wollen wir uns auf die Arbeit konzentrieren.»

