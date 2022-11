Fussball: TVO-Diskussion zur umstrittenen WM

«ZUR SACHE» «Katar hat das Spiel der Fifa mitgespielt»: Das war der TVO-Talk im Vorfeld der umstrittenen Fussball-WM in Katar In der Fernsehsendung «Zur Sache» bei Tele Ostschweiz äussern sich SVP-Nationalrat Roland Büchel und «Tagblatt»-Sportchefin Patricia Loher zum bevorstehenden Grossereignis im Wüsten-Kleinstaat. Daniel Good 16.11.2022, 19.00 Uhr

«Tagblatt»-Sportchefin Patricia Loher, Gesprächsleiter Stefan Schmid und SVP-Nationalrat Roland Büchel in angeregter Diskussion. Bild: Arthur Gamsa

Die Vorfreude hält sich bei beiden Diskussionsteilnehmern (noch) in Grenzen. «Aber das kommt dann schon, sobald guter Fussball gezeigt wird und die Schweiz ins Turnier eingreift», sagen Loher und Büchel, langjähriger Sportfunktionär und Fifa-Kenner, unisono.

Die Hoffnung, dass die heftige Kritik hilft

Dass ein Turnier dieser Bedeutung in einem Wüsten-Kleinstaat, der etwa anderthalb mal so gross wie Graubünden ist, und zu einem höchst ungewohnten Termin stattfindet, ist hinlänglich bekannt und kritisiert worden. Und dass die Korruption bei der Vergabe eine grosse Rolle spielte ebenfalls. Aber wie kam es überhaupt so weit? Loher sagte: «Klar ist das nicht gut, Katar hat das Spiel der Fifa einfach mitgespielt.»

Büchel sagte: «Ohne Notwendigkeit wurde die WM Katar viel zu früh zugesprochen. Das war 2010, zusammen mit Russland für 2018. Später galten andere, verschärfte Kriterien.»

Eine dieser neuen Anforderungen ist, dass derselbe Ausrichter auch eine Frauen-WM durchführen kann.

Büchel sagte weiter, er habe es Anfang dieses Jahrhunderts selber erlebt, wie die Ethikkommission eine Hundertschaft zweifelhafter Personen aus der Fifa ausgeschlossen habe. Und:

«Diese Urteile waren alle rechtens. Keiner der Rekurse hatte Erfolg.»

Die Kritik am Turnier in Katar sei teilweise sicher berechtigt. Er sehe aber auch Verbesserungen. Und er hoffe, dass sich diese Massnahmen in drei vier Jahren positiv auswirken würden: «Man muss nun die Fifa in die Pflicht nehmen.»

Loher sagte:

«Es braucht Reformen in der Fifa, sonst sehe ich für dieses Gebilde keine Zukunft.»

Es bleibe ihr nur die Hoffnung, dass die Kritik helfe.

Schweizer Weiterkommen und starke Südamerikaner

Schliesslich kam Gesprächsleiter Stefan Schmid auch noch auf den eigentlichen Zweck der nächsten vier Wochen zu sprechen. Wie weit kommt die Schweiz? Büchel: «Wenn sie die starke Gruppe übersteht, kann es in den Viertelfinal reichen.» Loher: «Murat Yakin ist ein Taktikfuchs. Die Schweiz schafft es in den Achtelfinal.» Wer wird Weltmeister? Loher: «Argentinien.» Büchel: «Brasilien.»

Die WM in Katar beginnt am Sonntag mit dem Spiel zwischen Katar und Ecuador.