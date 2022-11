Siebte NLA-Niederlage in Folge für St.Otmar bei Suhr Aarau.

Handball Siebte Niederlage in Folge für St.Otmar: Zehnminütige Fehlerorgie bei Suhr Aarau kostet den Sieg Die St.Galler NLA-Handballer verlieren in der Schachenhalle nach zu vielen Fehlwürfen mit 25:26 (11:11). Zwischenzeitlich liegen die Ostschweizer mit 20:17 in Front. Ives Bruggmann, Aarau Jetzt kommentieren 17.11.2022, 00.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo St.Otmars Dominik Jurilj auch hinwarf, stand der gegnerische Goalie Dragan Marjanac bereits. Bild: Donato Caspari

Eines haben die beiden Teams Suhr Aarau und St.Otmar gemein: Beide strotzen derzeit nicht vor Selbstvertrauen. Sowohl bei den Aargauern als auch bei den St.Gallern fehlen aktuell Teamstützen. Dieser Umstand war in der Anfangsphase schnell festzustellen.

Trotz eines mehr als verhaltenen Starts ging St.Otmar, das erneut ohne Ariel Pietrasik, Peter Schramm und Andrin Schneider antrat, nach zehn Minuten mit 3:2 in Führung. Das war nur möglich, weil Suhr Aarau noch mehr Fehler als die Gäste summierte. Bis zur Halbzeit setzte sich dieses Muster fort. Weder das Heimteam noch St.Otmar vermochten sich merklich zu steigern – vor allem in der Offensive. So gab es für die 539 Zuschauerinnen und Zuschauer bis zur Pause lediglich 22 Treffer zu bestaunen.

Guter Start, dann ging nichts mehr

Nach dem Seitenwechsel war es St.Otmar, das sich verbessert präsentierte. Sadok Ben Romdhane mit zwei schönen Assists und einem Treffer hatte erheblichen Anteil am zwischenzeitlichen 15:12, ebenso der sichere Penaltyschütze Severin Kaiser mit drei Toren. Von den ersten zehn Torwürfen in der zweiten Halbzeit fanden deren acht den Weg ins Ziel. Doch beim Stande von 20:17 für St.Otmar ging plötzlich nichts mehr bei den St.Gallern. Ausgerechnet nach einem Time-out von Trainer Zoltan Cordas reihten die Gäste Fehler an Fehler. Siebenmal warfen die St.Galler auf das gegnerische Tor, ohne zu treffen. Dazu kamen zwei technische Fehler und eine vermeidbare Zweiminutenstrafe.

Muggli und Slaninka mit 15 Toren

Suhr Aarau nutzte St.Otmars Fehlerorgie gnadenlos aus und zog bis auf 23:20 davon. Nicht zu vergessen: Auch die Aargauer mussten durch die Ausfälle der Teamleader Tim Aufdenblatten, Joao Ferraz und Daniel Parkhomenko improvisieren. Sergio Muggli führte in der Offensive gekonnt Regie und erhielt Unterstützung vom robusten Kreisläufer Martin Slaninka. Beide erzielten gemeinsam 15 der 26 Aarauer Treffer. Doch herauszuheben ist vor allem Matchwinner Dragan Marjanac im Tor Suhr Aaraus. «Er hielt etliche Hundertprozentige. Er war der Hauptgrund für den Sieg», sagte Trainer Aleksandar Stevic. In der Defensive feierte der vor einem halben Jahr zurückgetretene Patrick Strebel sein Comeback. Stevic: «Er war extrem wichtig.»

Vergebene Würfe schmerzen

So sind es am Ende auf Seiten St.Otmars vor allem die vielen Fehlwürfe, die schmerzen. Alleine Dominik Jurilj scheiterte neunmal an Marjanac. Die beiden Rechtsaussen Olufemi Onamade und Marijan Rojnica blieben gänzlich ohne Tor. Damit dreht sich die St.Galler Negativspirale weiter. Die Niederlage in Aarau war die siebte in Folge. Weil der RTV Basel gegen Wacker Thun gewann, sind die Basler nun punktgleich mit St.Otmar. Das Playoff ist in akuter Gefahr. Da dürfte die Cup-Runde am Wochenende eine gute Gelegenheit sein, um auf andere Gedanken zu kommen. Am Samstag gastiert St.Otmar bei Olten aus der 1. Liga.

Telegramm:

Suhr Aarau – St.Otmar 26:25 (11:11)

Schachenhalle – 539 Zuschauer – Sr. Häner/Maurer.

Strafen: 6-mal 2 Minuten inkl. Disqualifikation (60., Strebel) gegen Suhr Aarau. 5-mal 2 Minuten inkl. Disqualifikation (59., Juric) gegen St.Otmar.

Suhr Aarau: Marjanac (15 Paraden, 1 Tor)/Pantelic; Willecke (1), Sarlos (1), Faluvegi, Kreuzer, Hofer (3), Kalt (3), Pejkovic (1), Bieri, Muggli (8/3), Strebel, Gnehm, Maric (1), Slaninka (7).

St.Otmar: Zernovic (15 P., 1 T.)/Perazic (1 P.); Pendic (5), Geisser (3), Ben Romdhane (1), Jurilj (4), Haas (1), Kaiser (8/5), Gangl, Juric (2), Rojnica, Onamade.

Bemerkungen: Suhr Aarau ohne Aufdenblatten, Ferraz und Parkhomenko. St.Otmar ohne Pietrasik, Schramm und Schneider (alle verletzt). Verhältnis vergebener Penaltys: 2:1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen