Unentschieden Wil und Xamax teilen sich die Punkte In einer spannenden Partie sichern sich die Wiler einen Punkt in Neuchâtel. Gianluca Lombardi 18.11.2022, 21.47 Uhr

Der Wiler Goalie Marvin Keller behändigt souverän den Ball. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Beim Schlusslicht Xamax war wenig davon zu sehen, dass die Westschweizer in der Tabelle ganz am Ende stehen. Die Neuenburger starteten mutig und hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Die Wiler liessen es erstmal ruhig angehen und standen ungewohnt tief. So kam es nicht ganz überraschend, dass die Hausherren die erste Torchance hatten.