Rad: Turbulente Saison für den Thurgauer Profi Reto Hollenstein

World Tour Abstiegskampf im Radsport: So erlebte der Thurgauer Profi Reto Hollenstein die turbulente Saison 2022 Seine sportliche Zukunft hing an einem dünnen Faden. Sein Team stieg trotz einem ansehnlichen Budget und zwei Etappensiegen an der Tour de France ab. Und sein Vertrag lief Ende Saison 2022 aus. Aber der 37-Jährige aus Sirnach kann weiter bedeutende Rennen fahren. Daniel Good Jetzt kommentieren 17.01.2023, 04.53 Uhr

Reto Hollenstein (Zweiter von rechts, hinter Chris Froome) an der Tour de France 2021. Bild: Michael Steele/Getty

Im August wird Reto Hollenstein 38-jährig. Er bereitet sich auf seine 15. Saison als Berufsfahrer vor. Gewissenhaft. Gestern stand im Trainingscamp bei Alicante eine 210 Kilometer lange Ausfahrt auf dem Programm.

Der Thurgauer Veloprofi Reto Hollenstein Bild: PD

Es soll nicht wieder werden wie im vergangenen Jahr. Das prominent besetzte Team stieg – trotz zweier Etappensiege an der Tour de France – aus dem erlesenen Kreis der World Tour ab. «Viele unserer Leistungsträger, die hätten Punkte für die Weltrangliste holen müssen, waren häufig krank oder verletzt.»

Zudem, sagt Hollenstein, sei das Punktesystem des internationalen Radsportverbandes UCI «nur schwer nachvollziehbar. Nicht so wichtige Rennen zählen manchmal fast so stark wie weitaus bedeutendere Prüfungen». Die UCI sah das auch so und hat das Punktesystem, das über Sein und Nichtsein entscheidet, schon für die kommende Saison angepasst.

Die Ungewissheit machte ihm zu schaffen

Sylvan Adams, Milliardär und Radsportfan. Bild: Abir Sultan / EPA

Hollenstein stand also im Abstiegskampf, der schliesslich verloren ging. Aber es ging auch um seinen persönlichen Status. Lange herrschte Ungewissheit. Denn sein Vertrag mit dem Rennstall Israel – Premier Tech, alimentiert vom kanadisch-israelischen Milliardär Sylvan Adams, lief am Ende des vergangenen Jahres aus. Nach der enttäuschenden Saison 2022 mussten zehn Fahrer gehen.

Ständig schoss es Hollenstein durch den Kopf: «Was? Wann? Wie? Wo?», wenn er an seine Zukunft dachte. Er wollte weiterfahren, aber war 37-jährig. Eine Vertragsverlängerung schien so gar keine Selbstverständlichkeit. Und punkten im Abstiegskampf konnte der Helfer auch nicht. «Denn nur die zehn besten Fahrer pro Team zählten», sagt er.

Verjüngen wollte man das 2022 etwas überalterte Team auch noch. Hollensteins Karten waren also ziemlich schlecht. Aber weil er ein Fahrer mit grossem Potenzial ist, der sich immer mit ganzer Kraft für das Team einsetzt, erhielt er im Herbst doch noch einen Vertrag für diese Saison. «Ohne finanzielle Einbussen», wie er sagt.

«Es geht alles weiter wie bisher. Trotz des Abstiegs. Der Sponsor war natürlich enttäuscht, aber er setzt sein Engagement fort. Andere Mannschaften wären aufgelöst worden bei einem Abstieg. Wie etwa Education First», sagt Hollenstein. Das ist das Team des Thurgauers Stefan Bissegger.

Reto Hollenstein an der Tour de France 2021: Auch in diesem Jahr nimmt sein Team am wichtigsten Rennen teil. Bild: EPA

Trotz Abstieg aus der World Tour an der Tour de France

Die Folgen des Abstiegs sind für Israel – Premier Tech überschaubar. Weil die Mannschaft prominent besetzt ist, wird sie – trotz des fehlenden World-Tour-Status – auch an der Tour de France 2023 starten. Dank einer Einladung durch den Veranstalter. Auch an den meisten weiteren wichtigen Rennen darf das – mittlerweile verjüngte – Team in der kommenden Saison wohl teilnehmen.

Für Hollenstein beginnt die Saison Anfang nächster Woche mit der Mallorca-Challenge. Das Trainingslager in Spanien dauert bis am Donnerstag. Dann folgt ein kurzer Heimaturlaub bei der Familie, ehe es für den Routinier auf der Ferieninsel mit dem Profisport weitergeht.

Ein illustres Trüppchen

Chris Froome, vierfacher Gewinner der Tour de France. Bild: Yoan Valat/EPA

Wohl manch einer hätte den Bettel hingeschmissen. Millionen investiert, aber zu wenig Erfolg und Abstieg aus dem Kreis der besten Mannschaften für den Profirennstall Israel – Premier Tech. Der kanadisch-israelische Geschäftsmann Sylvan Adams hält dem Team als Sponsor jedoch die Treue. Der 64-Jährige ist Radsportenthusiast. Und Fan seiner Mannschaft, zu der auch der – mittlerweile erfolglose – vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome gehört.

Adams ist zurzeit auch im Trainingslager seiner Equipe in Spanien mit dabei. Der Teambesitzer ist fit. «Adams fährt mit uns aus, wenn im Trainingslager ein Ruhetag auf dem Programm steht», sagt Reto Hollenstein. Der 37-jährige Thurgauer würde gerne über die kommende Saison hinaus weitermachen, denn Hollenstein ist immer noch motiviert wie ein Jungprofi. Auch im Training. Er sagt: «Wenn du nicht gut vorbereitet bist, nimmt das Leiden in

