Wil startet mit einem Sieg in die neue Saison Der erste Tabellenführer in der Challenge League Saison 2022/23 heisst nicht Lausanne Sport, sondern FC Wil. Ein 2:0 Heimsieg gegen Xamax war die Grundlage dafür. Gianluca Lombardi 17.07.2022, 18.45 Uhr

Silvio (Mitte) jubelt über seinen ersten Saisontreffer. Bild: Gianluca Lombardi

Wil gegen Xamax – Abstiegskandidat gegen Aufstiegsanwärter. So zumindest sahen viele Medienvertreter diese Affiche im Vorfeld. Doch im Gegensatz zu Liga-Mitstreitern ist es dem FC Wil gelungen, einen Grossteil seiner Mannschaft zusammenzuhalten. Dass die Wiler im Konzert der «Grossen» mithalten können, haben sie in der letzten Spielzeit mehr als nur einmal bewiesen.

Den Beweis ihrer Leistungsfähigkeit blieben die Wiler prompt nicht lange schuldig. Von Beginn weg machten Sie den Gästen aus der Westschweiz das Leben konsequent schwer. So darf man bereits an dieser Stelle vorwegnehmen, dass Xamax im ganzen ersten Durchgang komplett chancen- und ideenlos agierte. Trotz deutlich mehr Ballbesitz brachten es die Gäste nur auf einen Torabschluss.

Deutich besser und effizienter machten es die Wiler. Wenn die Hausherren vor dem Tor auftauchten, wurde es auch meistens brandgefährlich. Neuzugang Nico Maier liess nach einer halben Stunde eine Grosschance liegen, doch nur eine Minute später jubelten die Wiler dann doch. Nach einer präzisen Flanke von Josias Lukembila reüssierte Silvio in der Mitte.

Noch vor der Pause erhöhten die Wiler, völlig verdient, auf 2:0. Den zweiten Treffer erzielte Genis Montolio, ebenfalls ein Neuzugang. Nach einem Freistoss von Links, getreten durch den starken Kastrijot Ndau, setzte sich der Spanier in der Mitte durch und schob ein. Es war eine in der Höhe verdiente Führung, die auch den Spielverlauf korrekt widerspiegelte.

Verletzungsbedingter Wechsel

Nicht mehr mitjubeln durfte in dieser Phase Mergim Brahimi. Nach einem groben Foul von Adam Ouattara musste der Wiler ausgewechselt werden. Es besteht der Verdacht eines Rippenbruchs. Der Neuenburger Akteur war mit dieser gelben Karte gut bedient. Für ihn war die Partie dann in der Halbzeit zu Ende als Xamax-Trainer Andrea Binotto seinen Schützling auswechselte.

Die Westschweizer mussten reagieren, denn die Wiler waren ihrem Gegner in allen Belangen komplett überlegen und lieferten ein nahezu perfektes Spiel ab. Bis hin zur 71. Spielminute schöpfte Binotto alle fünf Wechselmöglichkeiten aus, ohne dabei wirklich erfolgreich zu sein. Selbst Xamax-Ikone Raphael Nuzzolo blieb weitestgehend blass.

Verdienter Erfolg

Am Ende wäre auch ein 4:0 kein gestohlenes Resultat gewesen, aber Lukembila scheiterte in der Schlussphase gleich drei Mal aus bester Position. Viel wichtiger war aber in der Summe die Tatsache, dass die Wiler eine taktisch einwandfreie Leistung an den Tag legten und bewiesen haben, dass Sie in dieser Saison eine wichtige Rolle spielen könnten.

Wils Trainer Brunello Iacopetta ermahnte zur Demütigkeit. Nur wer jedes Wochenende an seine Grenzen geht, wird in dieser Challenge League Saison langfristig Erfolg haben.

Neuer Hauptsponsor

Bevor es im Bergholz um das Sportliche ging, präsentierte de FC Wil vor dem Anpfiff seinen neue Hauptsponsor. Pikanterweise ist es die W+P Weber und Partner AG – also jenes Industrieplanungs-Unternehmen, dem FC-Wil-Präsident Maurice Weber als Geschäftsführer vorsteht. Das Unternehmen «erweitert» sein Engagement im FC Wil, hiess es in der Medienmitteilung. Die Wiler waren seit längerer Zeit auf Sponsorensuche gewesen.

Noch ist aber nicht final entschieden, ob W+P der einzige Hauptsponsor bleibt. Nach wie vor ist ein anderes Unternehmen ernsthaft daran interessiert, sein Logo auf der Brust der Wiler zu platzieren. Eine Lösung mit unterschiedlichen Logos auf dem Heim- und Auswärtstrikot scheint denkbar zu sein.

Telegramm:

FC Wil 1900 – Neuchatel Xamax FCS 2:0 (0:0)

Lidl Arena, Wil: 980 Zuschauer – Sr: Turkes.

Tore: 32. Silvio 1:0, 42. Montolio 2:0.

Wil: Keller; Dickenmann, Montolio (80. Zali), Beka, Brahimi (22. Heule); Maier (70. Reichmuth), Muntwiler, Ndau; Bahloul (70. Saho), Silvio (80. Muci), Lukembila.

Neuchâtel: Guivarch; Ouattara (46. Balaruban), Epitaux (21. Mujcic), Berisha (71. Fatkic), Cavanda; Saiz, Pasche; Del Toro, Nuzzolo, Dakouri (46. Aliu); Bakayoko (62. Koide).

Bemerkungen: Wil ohne Malinowski, Bega, Zumberi, Staubli (alle verletzt) und Strübi (nicht im Aufgebot). Neuchâtel ohne Goncalves, Ouhafsa, Hummel (alle verletzt), Morina, Surdez und Maurer (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 9. Montolio, 19. Ouattara, 28. Mujcic, 45. Berisha, 45. Ndau, 79. Saiz, 90. Beka.