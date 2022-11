Fulminant 6:1 Heimsieg – Wil demütigt den FC Aarau Der FC Wil zaubert weiter! Mit einer überragenden Leistung bodigen die Äbtestädter ihren Gegner und springen damit wieder zurück an die Tabellenspitze. Gianluca Lombardi 13.11.2022, 17.39 Uhr

Nicolas Muci (m.) erzielte das zwischenzeitliche 3:0 für Wil. Bild: Gianluca Lombardi

Nach der bitteren Niederlage gegen Sion, erwarteten wohl viele, dass die Wiler mit müden Beinen und belastetem Kopf in die Partie gegen Aarau gehen. Doch was die Wiler danach zeigten, liess wohl alle Anwesenden ungläubig die Augen reiben. Die Äbtestädter zeigten Pressing, Tempo, Kampf und Leidenschaft in einem schier unvorstellbaren Ausmass.

Der Lohn dafür folgte auf dem Fuss. Nach einer Viertelstunde brachte Nils Reichmuth den FC Wil in Führung. Ein erstes Mal wurde die Aarauer Abwehr regelrecht zerlegt. Nur zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Stefan Horisberger auf den Punkt, doch Josias Lukembila verschoss Strafstoss. Wenig beeindruckt davon, powerten die Wiler weiter.

Zauberfussball

Es lief die 27. Minute als Philipp Muntwiler sich für einen Moment in Lionel Messi verwandelte, die Aarauer Hintermannschaft austanzte und herrlich zum 2:0 traf. Die meisten waren immernoch mit Jubeln beschäftigt, da stand es sogar bereits 3:0. Nicolas Muci kam im Straftraum frei an den Ball und liess sich nicht zweimal bitten. Dass Aarau vor der Pause durch Nije doch noch zu einem Tor kam, war angesichts der Führung zu verkraften.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Anschlusstreffer, hatten damit aber keinen Erfolg. Spätestens als Nico Maier auf 4:1 erhöhte, war der Widerstand der Aarauer gebrochen. Nur zwei Minuten später war es erneut der eingewechselte Maier, der sogar auf 5:1 erhöhte. Er kürte damit seine eigene sensationelle Leistung.

Spitzenreiter

Für Aarau kam es noch schlimmer als Silvan Wallner auf 6:1 erhöhte und damit auch für den Schlussstand sorgte. Mit diesen drei Punkten springen die Wiler wieder an die Tabellenspitze und beweisen einmal mehr, dass in dieser Saison vieles möglich ist. Das Resultat erstaunte umso mehr, weil die Wiler am Mittwochabend über 120 Minuten gehen mussten, während die Aarauer frei hatten.

Es scheint so, als ob es in Wil derzeit wenig gibt, das unmöglich ist. Es bleiben den Äbtestädtern in diesem Jahr noch zwei Spiele, um diese ohnehin schon sensationelle Hinrunde zu vergolden. Mit dem Auswärtsspiel in Neuchatel und dem Spitzenspiel gegen Stade-Lausanne-Ouchy nochmals zwei schwere Aufgaben.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Aarau 6:1 (3:1)

Lidl Arena, Wil: 1912 Zuschauer – Sr: Horisberger.

Tore: 17. Reichmuth 1:0, 27. Muntwiler 2:0, 28. Muci 3:0, 42. Nije 3:1, 73. Maier 4:1, 75. Maier 5:1, 83. Wallner 6:1.

Wil: Keller; Dickenmann, Montolio, Wallner, Heule; Ndau (80. Cueni), Muntwiler (80. Zumberi), Reichmuth (62. Staubli); Bahloul (62. Maier), Muci (76. Silvio), Lukembila.

Aarau: Enzler; Qollaku, Bunjaku, Kronig, Conus; Gjorgjev (84. Schwegler), Fazliu, Jäckle, Nije (56. Avdyli); Tasar (46. Da Silva), Gashi (74. Hunziker).

Bemerkungen: Wil ohne Malinowski, Strübi (beide verletzt), Haarbo, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Eberhard (krank), Candé und Wetz (beide nicht im Aufgebot). – 61. Lattenschuss Dickenmann

Verwarnungen: 51. Nije, 87. Bunjaku.