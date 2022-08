Reiten: Die Schweizer wollen das erste WM-Gold

WELTMEISTERSCHAFT Die Europameister peilen höhere Ziele an - denn WM-Gold fehlt noch in der Sammlung der Schweizer Springreiter Die Schweizer wollen an der Weltmeisterschaft vom 10. bis 13. August 2022 in Dänemark Medaillen und das Olympiaticket für Paris. Teamleader ist der Thurgauer Martin Fuchs. Peter Wyrsch Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Der Schweizer Teamleader ist ein Thurgauer: Der Weltranglistenerste Martin Fuchs. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris habe absolute Priorität, betonen die Verantwortlichen der Schweizer Springreiter-Equipe. Aber die Europameister von 2021 streben an den Weltmeisterschaften im dänischen Herning höhere Ziele an. Der Weltranglistenerste Martin Fuchs sagt:

«WM-Medaillen, im Team oder im Einzel.»

WM-Gold fehlt noch in der Sammlung der «Reitgenossen».

Vom 10. bis 13. August ermitteln die Springreiter ihre neuen Titelträger im Einzel- und im Mannschaftswettbewerb. Ebenso die Dressur- und Voltigier-Reiter, die ab dem 6. August für die Ouvertüre sorgen. Die Reiterfestspiele in Jütland werden durch die Para-Dressur-Reiter am 14. August abgeschlossen, und alles soll laut dem dänischen Adjektiv «hyggelig» (angenehm, gemütlich, klein, aber fein) ausgetragen werden.

Es geht aber um die Vormachtstellung in der Reiterei, vor allem im Springreiten. Equipenchef Michel Sorg sagt:

«Wir wollen uns vorzeitig für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Dazu ist ein Platz unter den ersten fünf im Teamspringen erforderlich.»

Und präzisiert: «Frankreich fällt aus den Traktanden. Als Gastgeber ist die Equipe Tricolore für Paris gesetzt.»

Breitere Spitze – auch wegen aufstrebender Golfstaaten

Das Unterfangen ist dennoch schwierig, ist doch die internationale Spitze breiter geworden. Olympiasieger Schweden, WM-Titelverteidiger USA, die Olympiadritten aus Belgien, die Nationenpreis-Gesamtsieger aus den Niederlanden, Grossbritannien, Deutschland, Brasilien, Irland oder die Golfstaaten Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate hegen ebenfalls olympische Ambitionen.

Seit 1953 werden Weltmeisterschaften ausgetragen, seit 1978 auch im Mannschaftswettbewerb. Während die Schweiz an Europameisterschaften Medaillen im Teamspringen scheffelte, je fünfmal Gold und Silber sowie sechsmal Bronze eroberte, ist die WM-Ausbeute bescheiden.

Nur 1994 in Den Haag liessen sich Stefan Lauber, Lesley McNaught, Thomas und Markus Fuchs, der Vater und der Onkel des diesjährigen Weltcup-Siegers Martin Fuchs, Bronze umhängen.

Im Einzel brachen Martin Fuchs und Steve Guerdat vor vier Jahren den Bann. Fuchs eroberte in Tyron (USA) mit Clooney Silber, Guerdat mit Bianca Bronze. Beide Spitzenpferde sind nicht mehr im Sport. Fuchs’ Überflieger Clooney geniesst nach einem Unfall seine Pension in Frankreich, Bianca ist verstorben.

Drei Generationen sitzen für die Schweiz im Sattel

Das Schweizer WM-Team für Herning setzt sich mit Reitern aus drei Generationen zusammen. Teamleader ist der 30-jährige Weltcup-Sieger Martin Fuchs, der Leone Jei, dem Schimmel des Tessiner Besitzers Adolfo Juri, vertraut. «Leone ist zwar ein Jahr jünger als Conner Jei, aber rittiger. Er hat auf höchstem Stand die Nase leicht vorn», begründet er seine Wahl.

Mit zwei Blankorunden auf Leone war Fuchs massgebend für den ersten Nationenpreissieg in St.Gallen seit 1996 verantwortlich. Co-Team-Leader ist Steve Guerdat, der Olympiasieger von 2012. Der 40-jährige Jurassier aus Elgg setzt auf den Franzosen Venard de Cerisy, der in den Nationenpreisen in La Baule, St.Gallen und Aachen überzeugte.

Der Teamsenior feiert an der WM den 60. Geburtstag

Den dritten Equipenplatz nimmt Teamsenior Pius Schwizer ein, der während der WM am 13. August seinen 60. Geburtstag feiern wird. Mit dem erfahrenen Franzosen Vancouver, im Besitz des Bestatters François Vorpe, verfügt der ehemalige Weltranglistenerste wieder über ein Spitzenpferd für höchste Ansprüche, was er mit je einem fehlerlosen Parcours in St.Gallen und Aachen bewies.

Nummer vier in der Equipe ist Edouard Schmitz. Der Genfer ist der Débutant und Benjamin der Mannschaft. In Herning wird der Informatikstudent am 12. August seinen 23. Geburtstag feiern. Aufsteiger Schmitz ist 37 Jahre jünger als Schwizer, überzeugte diese Saison mit Quno mit Platz vier im Grand Prix und 4 und 0 Punkten im Nationenpreis am CSIO St.Gallen. Als Ersatz wurde die aufstrebende, 23-jährige Zürchern Elin Ott mit Nanu selektioniert.

Individuelle Vorbereitung und Ferien im Engadin

Die Schweizer WM-Reiter bereiteten sich individuell auf den Saisonhöhepunkt vor. Fuchs, der Ferien im Engadin verbrachte, bestritt Ende Juli den GP des Fünfsterne-CSI im französischen Dinard. Der Weltranglistenerste siegte mit Leone Jei im Stechen und sicherte sich damit eine Prämie von 125000 Euro.

Im WM-Einzel sieht sich, Martin Fuchs, der Schlaks aus Wängi trotzdem nicht als Topfavoriten. Es gelte vor allem auf Ben Maher mit Explosion und Henrik von Eckermann mit King Edward zu achten.

