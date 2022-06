Simon Ehammer greift in Marokko seinen Schweizer Rekord an

Weitsprung Simon Ehammer greift in Marokko seinen eigenen Schweizer Rekord an – und steht dabei international im Fokus Der Appenzeller Zehnkämpfer Simon Ehammer tritt am Sonntagabend im Diamond-League-Meeting in Rabat in seiner Paradedisziplin Weitsprung an. Mitten in einem Weltklassefeld. Gut möglich, dass er seine eben erst erreichte Weite von 8.45 cm ein weiteres Mal überbieten wird. Sicher ist: Die internationale Konkurrenz ist hellhörig geworden. Ralf Streule Jetzt kommentieren 04.06.2022, 12.00 Uhr

In Götzis brillierte Ehammer mit der besten je in einem Zehnkampf erreichten Weite: 8.45 cm. Bild: Dietmar Stiplovsek / APA

Am Sonntagabend misst sich Zehnkämpfer Simon Ehammer in Rabat mit der Weitsprung-Weltelite. Einer der Gegner am Diamond-League-Meeting wird der Olympiasieger von 2021 sein, der Grieche Miltiadis Tentoglou. Ein anderer ist Tajay Gayle – niemand sprang in den vergangenen zwölf Jahren weiter als der Jamaicaner, im Herbst 2019 schaffte er 8.69 m.

Das Unglaubliche am Ganzen: Der Mehrkämpfer vom TV Teufen ist in Marokko trotz des Weltaufgebots nicht etwa Aussenseiter. Im Gegenteil. Seine 8.45 m, die er am vergangenen Wochenende im Zehnkampf von Götzis erreichte, sind internationale Saisonbestleistung. Und schon mehrmals hat man betont: An den vergangenen vier Olympischen Spielen hätte er mit dieser Weite stets Gold geholt.

Noch nie holte ein Zehnkämpfer in einer Disziplin so viele Punkte

Eine weitere Bestleistung des 22-jährigen Appenzellers wäre also kaum mehr eine Überraschung. Der Aufwärtstrend ist sehr deutlich, seit der wegen Verletzungen verkorksten Saison 2021 scheint ihn nichts mehr bremsen zu können. Das zeigte sich eindrücklich vor einer Woche beim Mehrkampf-Meeting in Götzis, als er gleich zwei Schweizer Rekorde brach: Im Zehnkampf erreichte er, trotz Problemen im abschliessenden 1500-m-Lauf, 8377 Punkte. Im Weitsprung übertraf er mit 8.45 m seinen eigenen Schweizer Rekord, noch nie hatte ein Zehnkämpfer in einer Disziplin so viele Punkte geholt. Liegt, im Wettkampf mit der Weltelite, ein weiterer nationaler Rekord drin?

Angesprochen auf neuerliche Rekordgelüste sagt Ehammer: «Der Wettkampf in Götzis hat bestätigt, dass ich gut in Form bin. Für Rekordsprünge muss aber neben der Formkurve auch die Tagesform stimmen und natürlich sind auch die äusseren Verhältnisse wichtig.» Er ist aber, wie eigentlich immer, guter Dinge:

«Als Zehnkämpfer unbelastet die Spezialisten des Weitsprungs herauszufordern, das liegt mir.»

Das Medieninteresse steigt auch international

Die jüngsten Leistungen haben Ehammer nicht nur den Diamond-League-Start in Rabat eingebracht, sondern auch jenen in Oslo zwei Wochen später. Die Starts an den beiden Wettkämpfen kann man, was die internationale Bedeutung angeht, getrost als weitere Karrierehöhepunkte des 22-Jährigen ansehen. Ehammer sagt:

«Nach meiner Jahresweltbestleistung in Götzis ist das Medieninteresse an meiner Teilnahme in Rabat auch spürbar gestiegen. Wir haben viele auch internationale Medienanfragen erhalten.»

Das Meeting wird am Sonntagabend ab 20 Uhr im Schweizer Fernsehen (SRF info) übertragen.

«Zu sehr bin ich im Herzen Mehrkämpfer»

Seit längerem ist sicher, dass Ehammer an der WM im Juli ebenfalls im Weitsprung antreten wird, wo die Medaillenchancen derzeit für ihn realistischer sind als im Zehnkampf. An der EM im August schliesslich wird Ehammer wieder zum Mehrkämpfer. Er betont einmal mehr:

«Mich ganz auf den Weitsprung zu konzentrieren, kommt für mich derzeit nicht in Frage. Zu sehr bin ich im Herzen Mehrkämpfer.»

Sich zwei Tage lang mit seinen Konkurrenten, die gleichzeitig auch Kollegen sind, an einem Wettkampf in zehn Disziplinen zu messen, sei eine unvergleichliche Herausforderung.

Simon Ehammer in Götzis im 100-m-Sprint neben Dominator Damian Warner (CAN) und Pierce Lepage (CAN). Bild: Dietmar Stiplovsek / APA/APA

