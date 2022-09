Fussball: Weitere Niederlage der St.Galler U21-Auswahl

Fussball Weitere Niederlage der St.Galler U21 Erneut können die jungen St.Galler in der Promotion League nicht gewinnen. Bei ihren Altersgenossen aus Zürich sind sie über 70 Minuten das bessere Team, unterliegen aber 1:3. Stefan Egli 25.09.2022, 19.32 Uhr

Der St.Galler Torschütze Gonçalo Filipe Figueiredo Simões Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Zur Pause stand es 0:0. Dabei liessen die St.Galler zu viele Chancen ungenutzt. Zur Pause hätten sie führen müssen. Dies ändert sich nach der Pause. Nach einem Eckball in der 48. Minute verwertete Gonçalo Figueiredo zum 1:0 für St.Gallen. Die Versuche, das 2:0 zu erzielen, waren hernach vergeblich.

Ein Ballverlust im Aufbau führte in der 75. Minute zum Ausgleich. Nun waren die Zürcher am Drücker. Die St.Galler wurden unsicherer. Mit einem Doppelschlag in der 82. und 85. Minute besiegelten die Zürcher die Niederlage der St.Galler.