FCSG: Peter Zeidler in Augsburg offenbar nicht mehr erste Wahl

Wechselgerüchte FCSG-Coach Peter Zeidler rutscht laut deutschen Medienberichten auf der Augsburger Wunschliste zurück Laut der «Augsburger Allgemeinen» steht St.Gallens Coach Peter Zeidler nicht mehr zuoberst auf der Wunschliste des Bundesligaklubs Augsburg. Nun ist offenbar ein 45-jähriger Österreicher Favorit. Patricia Loher Jetzt kommentieren 01.06.2022, 16.10 Uhr

St.Gallens Trainer Peter Zeidler verfügt noch über einen Vertrag bis 2025. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die Gerüchte um einen allfälligen Wechsel von Peter Zeidler in die Bundesliga hielten sich nach dem Saisonende hartnäckig. Nachdem es in den vergangenen Tagen aber erstaunlich ruhig geblieben war, vermeldet die «Augsburger Allgemeine» am Mittwoch, dass St.Gallens Coach nicht mehr ganz zuoberst stehe auf der Wunschliste des FC Augsburg.

Vielmehr sei es Gerhard Struber, der österreichische Coach von Red Bull New York, der nun offenbar die deutlich besseren Karten habe, schreibt die Zeitung weiter.

Der 45-jährige Struber verfügt in New York noch über einen Vertrag bis 2023. Für ihn wäre also ebenso wie für Zeidler, dessen Kontrakt in St.Gallen bis 2025 läuft, eine Ablösesumme erforderlich.

Anscheinend gab es mit St.Gallen keine Verhandlungen

In Augsburg selber aus dem Rennen genommen hat sich Sebastian Hoeness: Der frühere Trainer von Hoffenheim sagte der «Sport Bild», dass er vorerst keinen neuen Job annehmen werde. «Jetzt ist ein guter Moment, die drei Jahre Profi-Trainerdasein, die Erfahrungen zu strukturieren und sacken zu lassen. Ich möchte meine Akkus aufladen.»

Trainer Sebastian Hoeness hat sich beim FC Augsburg als möglicher Weinzierl-Nachfolger aus dem Rennen genommen. Bild: Keystone

Augsburg sucht einen Nachfolger für Markus Weinzierl, der nach der Saison überraschend zurückgetreten ist. In Deutschland vermeldete «Sky», dass der Bundesliga-14. der vergangenen Saison im Hintergrund bereits mit dem FC St.Gallen über eine Ablösesumme für Zeidler verhandle. St.Gallens Trainer dementierte das Interesse aus Deutschland nicht, vielmehr sagte er, zu Gerüchten keine Stellung zu nehmen. Zuletzt war der 59-Jährige nicht mehr erreichbar.

Nun ist aber auch zu hören, dass mit Zeidler und dem FC St.Gallen bis anhin anscheinend keine Gespräche über Ablösemodalitäten oder Gehaltsvorstellungen stattgefunden haben.

Auf dem Trainermarkt ist noch einiges möglich

Auf dem Trainermarkt in Deutschland ist immer noch einiges offen. Nebst Augsburg sind auch Mönchengladbach, Schalke und Hertha Berlin auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. In der Schweiz sind die Young Boys und der FC Zürich ohne Coach.

Der FC St.Gallen startet die Saisonvorbereitung am 13. Juni. Die neue Meisterschaft beginnt am Wochenende vom 16./17. Juli

