Das 0:3 gegen Aarau ist amtlich: Wil zieht Protest nicht weiter

Wechsel-Durcheinander 0:3-Niederlage gegen Aarau ist amtlich: Warum der FC Wil seinen Protest nicht weiterzieht Beim 3:0-Sieg der Aarauer im Wiler Bergholz hatten die Ostschweizer vorsorglich Protest eingelegt, weil kurzzeitig zwei Aargauer «Nummern 22» auf dem Spielfeld gestanden waren. Nun zieht der Klub diesen Protest nicht weiter. Die Rücksprache mit Spezialisten habe gezeigt, dass der Nutzen klein wäre, heisst es beim FC Wil. Ralf Streule, Stefan Wyss Jetzt kommentieren 20.03.2023, 16.25 Uhr

Zweimal die Nummer 22 im Einsatz für den FC Aarau. Bild: Screenshot BlueTV

Nach der 0:3-Niederlage gegen Aarau - und vielleicht der schwächsten Leistung der Wiler in einem Heimspiel in dieser Saison - ist der FC Wil auf den zweiten Platz zurückgefallen. Bei diesem Resultat wird es bleiben, auch wenn man beim Wiler Anhang noch ein bisschen gehofft hatte. Denn die Ostschweizer hatten das Spiel unter Protest beendet, nachdem den Aarauern ein Wechselfehler unterlaufen war. Imran Bunjaku trug bei seiner Einwechslung aus Versehen das Ersatztrikot von Teamkollege Arijan Qollaku, der bereits auf dem Spielfeld war. Was zur skurrilen Situation führte, dass zwei Nummern 22 für Aarau in der Partie waren.