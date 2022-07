Warum«Staad» keinen Platz mehr hat im Namen des FCSG-Frauen-Teams

«Natürlich sind wir enttäuscht, dass der Name wegfällt»: Weshalb «Staad» keinen Platz mehr hat im Namen des St.Galler NLA-Frauenteams

2017 fusionierten die Frauenabteilungen des FC Staad und des FC St.Gallen zum «FC St.Gallen-Staad». Gemeinsam schaffte man den Aufstieg in die NLA. Dass nun der Name «Staad» wegfällt, ist nicht im Sinne der Staader Frauenfussball-Abteilung. In St.Gallen spricht man von einem «konsequenten Schritt».