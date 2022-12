Streit beim FC St.Margrethen: Jetzt spricht Präsident Fredi Britt

Vorstand gespalten «Söldner», «Gehetze»: Nach dem Knall beim FC St.Margrethen spricht jetzt der Präsident Der FC St.Margrethen steckt sportlich in der Krise – und jetzt hat er nicht einmal mehr Spieler, die für ihn auflaufen wollen. Nun meldet sich Clubpräsident Fredi Britt zu Wort. Er erklärt, was aus seiner Sicht zum Eklat geführt hat – und rechnet mit seinen Gegnern ab. Daniel Walt Jetzt kommentieren 23.12.2022, 07.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trügerische Idylle: Rund um den FC St.Margrethen gibt es massiven Ärger. Bild: Michel Canonica (St.Margrethen, 8. Oktober 2016)

Viel zu wenig Punkte auf dem Konto und keine Spieler mehr: Der Zweitligist FC St.Margrethen steckt tief in der Krise. Nach der Absetzung des Trainers weigert sich die Mannschaft des aktuellen Tabellenletzten, zu den Spielen anzutreten. Nun meldet sich Vereinspräsident Fredi Britt per Medienmitteilung zu Wort – einmalig, wie er schreibt, und «um der Gerüchteküche und den verschiedenen Versionen der Medien entgegenzuwirken».

«Es wird gezielt Unruhe in den Verein getragen»

Fredi Britt, Präsident FC St.Margrethen. Bild: pd

Die beiden Trainer seien «aufgrund der aktuell schlechten Leistung und der fehlenden Kooperation mit der FC-Führung» bis zu ihrem Vertragsende im kommenden Sommer freigestellt worden, schreibt Fredi Britt zur Vorgeschichte des Eklats.

«Uns war bewusst, dass es anfänglich einen Wirbel in der ersten Mannschaft von St.Margrethen geben würde. Jedoch war mit dieser Mannschaft der Abstieg so oder so in Stein gemeisselt.»

In der Folge stellt Britt fest, der Vorstand sei derzeit in zwei Lager geteilt. Zudem trügen frühere Präsidenten und Auswärtige gezielt Unruhe in den Verein. Deshalb sei ein Neuaufbau die beste Lösung für den Club.

«Nicht tolerierbares Verhalten»

Der FC St.Margrethen geniesst laut seinem Präsidenten nicht den besten Ruf in der Ostschweiz. Die Schuld daran weist er unter anderem den Spielern und den Trainern zu. Unter dem «nicht tolerierbaren Verhalten der ersten Mannschaft und der Trainer» habe auch das Vereinsleben gelitten. Als Präsident sah sich Fredi Britt nach eigenen Angaben deshalb in der Verantwortung, dem entgegenzuwirken. Man sei zu diesem Schritt gezwungen gewesen, da alle Gespräche gescheitert seien.

«Trotzdem wollen wir als Verein keine Mails, WhatsApp-Nachrichten etc. veröffentlichen, die die Umgangsformen der Trainer zeigen.»

In der Folge bedankt sich der Clubpräsident explizit bei den beiden Trainern, wünscht ihnen «nur das Allerbeste» und schliesst auch die Spieler, die ihren Rücktritt bekannt gegeben haben, in seinen Dank ein.

Eigene Junioren statt «Söldner»

Wie weiter beim FC St.Margrethen? Für Fredi Britt steht fest: Jetzt muss der ganze Club inklusive Vorstand neu aufgebaut werden. «Dabei ist für uns wichtig, dass wir alle alten Strukturen, alten Zöpfe und alten Hierarchien über den Haufen werfen.» Britt will eine neue erste Mannschaft aufstellen, die Juniorenabteilung neu strukturieren «und die Freude am Fussball und dem Vereinsleben wieder aufleben lassen», wie er schreibt. Alles Politische und Negative solle und werde keinen Platz haben.

Insbesondere solle die Jugend gefördert werden mit dem Ziel, dass die erste Mannschaft in absehbarer Zeit wieder mit eigenen Junioren bestückt werden könne – «nicht wie aktuell mit bezahlten Söldnern», so Britt.

«Imagewandel vorantreiben»

Um diese Ziele zu erreichen, müsse das «Gehetze der Medien» sowie des Ex-Clubpräsidenten aufhören. «Für mich als Präsident ist es wichtiger, dass unser Verein attraktiver für alle Fussballbegeisterten ist und dass der Name FC St.Margrethen nicht mit negativen Geschehnissen assoziiert wird. Dies muss wohl dem alten Präsidenten nicht wichtig erscheinen. Stattdessen ist ihm die finanzielle Sicherung der alten ersten Mannschaft und der Söldner näher am Herzen.»

Abschliessend betont Fredi Britt, er wolle den Imagewandel vorantreiben, «damit vor allem die Kinder wieder Freude am Sport und am Verein haben».

«Denn zu meinen Prioritäten gehören nicht die Spieler der ersten Mannschaft, sondern unsere Funktion als Verein, den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für ihre Freizeit zu bieten. Ein attraktives Umfeld zu schaffen, in dem Sportkultur, respektvoller Umgang und eine soziales Umfeld grossgeschrieben sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen