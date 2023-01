Volleyball-Cup: Der STV St.Gallen empfängt Lausanne UC.

Volleyball Volleyball-Spektakel in der Alten Kreuzbleiche: Der STV St.Gallen bekommt es im Cup mit den Profis von Lausanne UC zu tun Die Volleyballer STV St.Gallen fordern am Sonntag um 15 Uhr im Cup-Viertelfinal den mehrfachen Meister Lausanne – ein Höhepunkt für den Verein. Was der Präsident, der Captain und der Spielertrainer zum Spiel des Jahres sagen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Libero und Präsident Pascal Müller, Captain und Mittelblocker Lucas Zürcher und Spielertrainer Adrian Schläpfer (von links). Bild: Arthur Gamsa

Es ist ein Spiel, das alles Bisherige in den Schatten stellt: Der STV St.Gallen fordert am Sonntag um 15 Uhr im Cup-Viertelfinal den mehrfachen Schweizer Meister Lausanne UC. Das St.Galler NLB-Team trifft erst zum zweiten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel auf ein NLA-Team. Nach dem Cup-Achtelfinal gegen Luzern im Vorjahr kommt nun der neunfache Meister aus der Westschweiz in die Alte Kreuzbleiche. «Das ist ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte», sagt Spielertrainer Adrian Schläpfer. Und Präsident Pascal Müller ist überzeugt: «Das wird ein Erlebnis für den ganzen Verein.»

Der ehemalige Nationalspieler Schläpfer ist massgeblich an der Entwicklung des ersten Männerteams des STV St.Gallen zu einem NLB-Spitzenteam beteiligt. Unter seiner Ägide schaffte der STV den Durchmarsch von der 2. Liga bis in die NLB. Und auch in der zweithöchsten Liga war der STV auf bestem Weg zum Meistertitel. Doch die Coronapandemie verhinderte den fast schon sicheren Erfolg. Die Partie gegen den mehrfachen Schweizer Meister Lausanne ist für Schläpfer und den STV St.Gallen nochmals eine Nummer grösser. «Lausanne mit seiner Historie ist ein ganz grosses Kaliber. Zudem spielen viele Ausländer im Team», sagt er. Einer der professionellen Verstärkungsspieler ist Germán Johansen. Der Argentinier führt die Skorerliste der NLA mit 254 Punkten an. Schläpfer: «Vom Niveau her befinden sich Welten zwischen Lausanne und uns.» Fünf Prozent betrage ungefähr die Siegwahrscheinlichkeit. Aber: «Wir haben keinen Druck und gehen mit der Einstellung ins Spiel, dieses auch zu gewinnen.»

Der Präsident ist Ersatz-Libero

Ein spezielles Erlebnis wird die Cup-Partie auch für den 40-jährigen Captain Lucas Zürcher. Seine vier Kinder im Alter von 15, 13, 11 und 3 Jahren werden in der Alten Kreuzbleiche zuschauen. Die älteste Tochter Lea spielt selbst im STV St.Gallen Volleyball. Lucas Zürcher hat wie Schläpfer in Amriswil bereits in der obersten Liga gespielt und weiss, was ihn erwartet. «Das sind Profis, die jeden Tag trainieren.» Vor allem in Sachen Athletik und Geschwindigkeit sei der Cup-Gegner deutlich überlegen. Dennoch sagt er: «Wenn du nicht daran glaubst, musst du nicht spielen.»

Mit seiner Erfahrung möchte der Zweimetermann in der Mitte vor allem im Block den Lausannern das Leben schwer machen. Weil es in der NLB-Meisterschaft mit zuletzt acht Siegen in Folge ausgezeichnet läuft, kann St.Gallen gegen Lausanne einerseits voller Selbstvertrauen, andererseits als Aussenseiter befreit aufspielen. Als Routinier und Captain wolle er seinen Mitspielern Sicherheit vermitteln.

Zu den Mitspielern von Captain Zürcher und Spielertrainer Schläpfer gehört seit dieser Saison auch der Präsident des Vereins, Pascal Müller. Zuvor im zweiten Team beheimatet, wechselte er im Sommer nach ein paar erfolgreichen Schnuppertrainings in die erste Mannschaft. Als Ersatzspieler auf der Position des Liberos sieht Müller seine Stärken neben dem Sportlichen vor allem in einem anderen Bereich. «Meine Hauptaufgabe ist jene des Stimmungsmachers in der Halle», sagt der Präsident. Damit nimmt er nicht nur in diesem Bereich eine Vorbildrolle ein. Er sagt: «Es braucht alle.» Diese Aussage bezieht er auf dem gesamten Verein.

Dieses Cupspiel ist für die Männerabteilung der vorläufige Höhepunkt. Bis vor knapp 15 Jahren gab es noch gar kein Juniorenteam beim STV St.Gallen. Der Stadtsanktgaller Müller musste deshalb auswärts Volleyballspielen. Mittlerweile sei der STV ein ausbalancierter Verein. Die Männer haben mächtig aufgeholt, dennoch sind die Frauen, die auf mehr Tradition zurückblicken, in der Überzahl. Und auch die St.Gallerinnen spielen in der 1. Liga auf gehobenem nationalem Niveau.

Der Platz für den Nachwuchs wird knapp

Vor allem die Entwicklung der Männerabteilung stellte den Klub jüngst auf die Probe. Schiedsrichterausgaben und Verbandsabgaben sind in der NLB um einiges gestiegen. Dazu kommen die vielen Reisen in die Westschweiz. «Wir versuchen, den Spielern entgegenzukommen», sagt Müller. Während der Verein dank Sponsoren den Reisebus und das Benzin übernehmen kann, müssen die Spieler die Übernachtung bei einem Doppelspielwochenende im Welschland selbst berappen.

Die Erfolge des Männerteams wirken sich indirekt auch auf den Nachwuchs aus. Mittlerweile gehen zwischen 60 und 70 Buben in vier Teams für den STV St.Gallen auf Punktejagd, bei den Mädchen sind es noch mehr. So schön diese Entwicklung auch ist, sie stellt den Verein vor Herausforderungen. «Wir erhalten derzeit von der Stadt keine weiteren Hallenslots für Trainings. Es gibt bereits Wartelisten bei Buben und Mädchen», sagt Müller.

Die Juniorinnen und Junioren werden am Sonntag zahlreich in der Alten Kreuzbleiche vertreten sein. «Sie machen jeweils grosse Augen, wenn sie die scharfen Anspiele und Smashs sehen», sagt Müller. Davon wird es am Sonntag jede Menge zu bestaunen geben.

