Handball: Ariel Pietrasik ist wieder verletzt

Verletzung Ein Wettlauf mit der Zeit: Wird St.Otmars Star Ariel Pietrasik bis zum Beginn des Playoffs wieder fit? Er ist die Lebensversicherung der St.Galler Handballmannschaft in der NLA. Aber der polnische WM-Teilnehmer Ariel Pietrasik fällt wieder mindestens vier Wochen auf. Der 23-Jährige erlitt im Training einen Muskelabriss im Oberschenkel. Daniel Good Jetzt kommentieren 06.03.2023, 10.16 Uhr

Ariel Pietrasik - hinten und vorne extrem wichtig für St.Otmar Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Wieder schlechte Nachrichten für Ariel Pietrasik und St.Otmar: Der beste Spieler der St.Galler NLA-Mannschaft wird erneut von einer Verletzung ausgebremst. Schon im Herbst fiel Pietrasik nach einer Operation am Daumen wochenlang aus - und St.Otmar holte kaum mehr Punkte.

Pietrasik fehlte auch schon in der NLA-Partie am Samstag auswärts gegen Leader Kriens-Luzern - und prompt setzte es nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage für die Ostschweizer ab. Auch Topskorer Dominik Jurilj war in der Innerschweiz nicht mit von der Partie. Der Steinacher war krank. Schon die ganze vergangene Woche.

27:29 verlor St.Otmar am Samstag in Sursee. Kriens-Luzern mit seinem Schlüsselspieler Andy Schmid und St.Otmar treten in dieser Saison noch mindestens dreimal gegeneinander an. Schon jetzt ist klar, dass die St.Galler in den Playoff-Viertelfinals gegen den Leader spielen werden.

Ein zweites Heimspiel gegen den Leader muss das Ziel sein

Pietrasik fällt mindestens einen Monat aus. Das letzte Spiel in der Hauptrunde bestreitet St.Otmar in knapp vier Wochen - am 2. April 2022 - auswärts gegen den RTV Basel.

Im April beginnt das Playoff. Die kapitale Frage für St.Otmar wird sein, ob Pietrasik bis dann wieder in Form ist. Mit einem starken Pietrasik sind die St.Galler in den Viertelfinals in der Lage, Kriens-Luzern die Stirn zu bieten.

Wichtig wäre es für St.Otmar, in der Best-of-five-Serie mindestens ein zweites Heimspiel gegen den Zuschauermagneten aus der Zentralschweiz bestreiten zu können.

Weiter geht es für St.Otmar in der NLA am Freitag, 17. März, wenn das Derby in Kreuzlingen auf dem Programm steht. Am 9. und 12. März bestreitet die Schweizer Nationalmannschaft mit Andy Schmid zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn.

Pietrasik verlässt St.Otmar am Ende dieser Saison und schliesst sich dem Serienmeister Kadetten Schaffhausen an.

