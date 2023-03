Zittern um den Ligaerhalt: Waldkirch-St.Gallen verliert Playout.

Unihockey Nach Niederlage im Playout: Waldkirch-St.Gallens Frauen müssen in die Abstiegsspiele Nach einem 4:7 im sechsten Spiel der Playout-Serie gegen Dürnten-Bubikon-Rüti müssen die Frauen des UHC Waldkirch-St.Gallen in die Ligaqualifikation. Es droht der Abstieg in die NLB. Janina Manetsch 20.03.2023, 12.14 Uhr

Jubel bei den Gegnerinnen: Waldkirch-St.Gallen (in Weiss) verliert die Playout-Serie gegen Dürnten-Bubikon-Rüti. Bild: Paul Wellauer

In der Sporthalle Tal der Demut ging es im sechsten Playout-Spiel in der NLA zwischen dem UHC Waldkirch-St.Gallen und den Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti heiss zu und her. Die St.Gallerinnen starteten trotz ihrem Rückstand in der Best-of-seven-Serie positiv ins erste Drittel und wurden bereits in der zweiten Spielminute belohnt: Vivienne Pema erzielte den Führungstreffer. Waldkirch-St.Gallen drückte weiter und weiter, erarbeiteten sich viele Torchancen. Leider mit wenig Erfolg. Die Riders schauten nicht lange zu und erzielten in der fünften Minute den Ausgleichstreffer. Iris Brünn schoss die Riders kurz vor Drittelsende mit einem Backhandtor gar in Führung.

Zweites Drittel lange ohne Tore

Der Start ins zweite Drittel verlief ausgeglichen. Erst nach 17 gespielten Minuten konnten die Riders mit einem Tor die Führung auf 3:1 erhöhen. St.Gallen liess sich nicht unterkriegen und verkürzten nur eine Spielminute später auf ein Tor Rückstand. Die Zürcherinnen gewannen auch das zweite Drittel durch ein weiteres Tor neun Sekunden vor Drittelsende. Die St.Gallerinnen liessen den Kopf nicht hängen und standen nach der Pause mit Siegeswillen auf dem Platz. Jedoch hatten die Riders in der Pause das Visier deutlich besser eingestellt als die Gastgeberinnen, denn sie erhöhten nach nur vier Minuten die Führung auf 6:2. Ein starker Rückschlag zum Start des letzten Drittels.

Die Emotionen waren zu spüren auf dem Platz, als es in der 45. Minute zu einer Zweiminutenstrafe gegen den UHC Waldkirch- St.Gallen kam. Die Riders konnten nach 30 Sekunden die Überzahl ausnutzen und der Spielstand erhöhte sich auf 7:2 für die Zürcherinnen. Die St.Gallerinnen steckten den Kopf nicht in den Sand und kämpften weiter. Auch sie bekamen in der 48. Spielminute die Chance, ein Tor in der Überzahl zu erzielen. Doch die Gelegenheit blieb ungenutzt. Das Spiel lief dem Ende zu, als die St.Gallen durch Jill Wiedmer und Shannon Brändli auf 4:7 verkürzten – das war aber nicht mehr als Resultatkosmetik. Somit endete die Playout-Serie mit einem 4:2-Sieg für die Floorball Riders. Der UHC Waldkirch- St.Gallen steigt Anfang April in die Auf-/Abstiegsspiele gegen den Meister der NLB.

Telegramm:

Waldkirch-St.Gallen - Dürnten-Bubikon-Rüti 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

Sporthalle Tal der Demut - 145 Zuschauer - Sr. Brunner/Studer.

Tore: 2. V. Pema (S. Schnyder) 1:0. 5. M. Schär (I. Brünn) 1:1. 19. I. Brünn (V. Loudová) 1:2. 38. C. Heeb (M. Schär) 1:3. 39. J. Manetsch (C. Johnsrud) 2:3. 40. V. Loudová (A. Bachrata) 2:4. 41. A. Faisst (M. Schär) 2:5. 44. I. Brünn (H. Poláková) 2:6. 46. L. Fleischlin (I. Brünn) 2:7. 57. J. Wiedmer (T. Zogg) 3:7. 59. S. Brändli 4:7.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St.Gallen. 1-mal 2 Minuten gegen Dürnten.