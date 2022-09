Michael Schiess startet mit Waldkirch-St.Gallen in die Saison.

Unihockey Masterarbeit, Unihockey-WM, Saisonstart, Praktikum als Oberstufenlehrer: Die vielen Projekte von Stürmer Michael Schiess Stürmer Michael Schiess startet am Sonntag mit dem UHC Waldkirch-St.Gallen in die Unihockey-NLA-Saison – es ist eine spezielle. Die frühzeitige Qualifikation für das Playoff ist das logische Ziel. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Michael Schiess ist fester Bestandteil des Schweizer Nationalteams – hier an der Euro Floorball Tour in St. Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Euro Floorball Tour in St.Gallen mit dem Unihockeynationalteam, Masterarbeit, Praktikum als Oberstufenlehrer, die Heim-WM im November und am Wochenende der Start mit dem UHC Waldkirch-St.Gallen in die neue NLA-Saison: Langweilig wird es Michael Schiess in diesen Tagen nicht.

Es geht Schlag auf Schlag. Nach dem emotionalen Heim-Turnier in St.Gallen mit dem Nationalteam am vergangenen Wochenende folgt bereits der nächste Programmpunkt: der Auftakt in die Saison mit Waldkirch-St.Gallen. Schiess möchte mit seinem Klub den nächsten Schritt gehen. «Der Viertelfinal ist uns nicht genug. Wir wollen mehr», sagt der 25-Jährige. Dabei gehe es vor allem um die letzte Hürde im Kopf, die es zu überwinden gelte.

«Wir wollen die grossen Teams auch im Playoff bezwingen. Nicht nur gut spielen und uns nicht belohnen.»

Im Kader gab es bei den St.Gallern einige Veränderungen und dennoch blieben wichtige Teamstützen wie die Gebrüder Schiess und Chiplunkar, Roman Mittelholzer und Andrin Zellweger erhalten. Durch Julian Alder und Nico Conzett geht zwar einiges an Erfahrung verloren. Aber auch die Neuzugänge versprechen frischen Wind und hohe Qualität.

Jesper Silvonen und Valtteri Heinonen erweitern die finnische Fraktion um Asla Veteläinen und Tuukka Kivioja. In Nik Odermatt, Patrick Tobler und dem Tessiner Pablo Mariotti stossen ebenfalls junge und hungrige Schweizer Spieler zum Team von Trainer Armin Brunner.

Von Beginn an parat sein

Michael Schiess schätzt seine Mannschaft so ein: «Wir sind hungrig und spielerisch wohl ein bisschen stärker als in der vergangenen Saison.» Die frühzeitige Qualifikation für das Playoff ist deshalb das logische Ziel. «Deshalb müssen wir schon zum Start in die Saison bereit sein», fordert er.

Der Trainingsbetrieb sei auf diese Saison hin noch einmal intensiviert und professionalisiert worden. Nun gelte es, nach einer von Verletzungen geplagten Vorbereitung sofort in die Gänge zu kommen. In den vergangenen Jahren musste Waldkirch-St.Gallen häufig eine Aufholjagd starten, um am Ende das Playoff noch zu erreichen.

Alle Hebel in Bewegung gesetzt

Für Michael Schiess ist die anstehende Saison auch deshalb so wichtig, weil vom 5. bis 13. November die Heim-WM in Zürich und Winterthur stattfindet. Dort will er in möglichst bester Verfassung antreten. «Ich habe alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt», sagt der Appenzeller. Damit meint er individuelle Trainings oder Zusammenzüge mit der Nationalmannschaft.

Seit seiner ersten Nominierung sind bereits fünf Jahre vergangen. Mittlerweile hat sich der Waldstätter im Kreise der besten Spieler des Landes etabliert. Die Leistungen, welche die Schweiz in St.Gallen boten, stimmen Schiess im Hinblick auf die WM zuversichtlich. «Das haben wir gebraucht. Nun ist die Vorfreude umso grösser.»

Michael Schiess blickt zuversichtlich in die Zukunft mit der Nati. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Neben dem Unihockey ist Schiess aktuell mit seiner Masterarbeit beschäftigt. Der Abgabetermin ist Anfang Dezember. «Aber ich möchte vor der WM fertig sein», sagt er. Damit er sich voll und ganz auf den Saisonhöhepunkt fokussieren kann. Aktuell ist der Appenzeller im Rahmen seines Studiums auch im Praktikum als Oberstufenlehrer gefragt. In Gossau gibt er rund zehn Lektionen pro Woche Unterricht.

Am Wochenende schlüpft er dann wieder in die Rolle des Unihockeyspielers. Morgen im Cup bei Corcelles und am Sonntag in der NLA auswärts bei Meister GC Amicitia Zürich.

