Der UHC Waldkirch-St.Gallen verliert deutlich gegen GC.

Unihockey Frustrierender Saisonstart in Zürich: Waldkirch-St.Gallen kassiert zehn Gegentreffer Der UHC Waldkirch-St. Gallen verliert zum Saisonauftakt in der Meisterschaft gegen die Grasshoppers mit 4:10. Tags zuvor zieht Waldkirch-St.Gallen durch einen 4:2-Sieg gegen den UC Corcelles Cormondrèche aus der 2. Liga in den Cup-Achtelfinal ein. Markus Wellauer 12.09.2022, 13.35 Uhr

Tino von Pritzbuer (links) und der UHC Waldkirch-St.Gallen verlieren gegen Meister GC. Bild: Paul Wellauer

Der Start in die neue Saison misslingt der Mannschaft von Armin Brunner. Schon in der 3. Minute erzielte GC-Captain Joel Rüegger das erste Tor für das Heimteam. Bis zur Pause erhöhte GC durch Tore von Noel Seiler und Claudio Laely auf 3:0. Zum Start des zweiten Drittels nahmen sich die St.Galler gleich selbst jegliche Chancen weg, das Spiel noch zu drehen. Durch zwei unnötige Zweiminutenstrafen und einem zu passiven Unterzahlspiel erhöhten die Zürcher in Überzahl auf 5:0. Bis zur Pause hiess es gar 7:0 für die Zürcher. Dylan Hasenböhler und Laely mit seinem zweiten Treffer erzielten die Tore.

Steigerung in den Schlussminuten

Nach zwei weiteren Gegentreffern im dritten Drittel fingen sich die St.Galler für die letzten zehn Minuten und zeigten die Leistung, die von Beginn weg nötig gewesen wäre. Für die Leistungssteigerung wurden sie belohnt und bejubelten in den letzten acht Minuten der Partie noch vier Tore. Jesper Silvonen erzielte mit seinem ersten Treffer in der Schweizer Liga zum 10:4 den letzten Treffer der Begegnung. Der UHC Waldkirch-St.Gallen muss somit wie vergangene Saison mit einer Niederlage in die Saison starten. Die letzten zehn Minuten machen jedoch Mut für das nächste Spiel. Dieses findet am Samstag, 17. September 2022, um 18.00 Uhr in der Sporthalle Tal der Demut statt.

Knapper Sieg im Cup

Am Samstag reiste der UHC Waldkirch St.Gallen für das zweite Cupspiel nach Neuenburg. Gegner war UC Corcelles Cormondrèche, ein Team aus der 2. Liga. Von Beginn weg gestalteten die St.Galler das Spiel und setzten sich oft in der offensiven Zone fest. Jedoch erst nach elf Minuten ging Waldkirch-St.Gallen durch den Treffer von Mauro Stingelin in Führung. Dies war auch gleich der Pausenstand. Gleich zu Beginn des zweiten Drittesl erzielte Asla Veteläinen das 2:0 für den Favoriten. UC Corcelles Cormondrèche zeigte jedoch eine tolle Leistung und erzielte durch Eliot Farron den Anschlusstreffer. Die St.Galler kamen zu vielen Chancen, sündigten jedoch im Abschluss. Deshalb war das Spiel bis fast zum Schluss knapp und endete mit einem 4:2-Sieg für die St.Galler.