Waldkirch-St.Gallens Trainer Armin Brunner über den Viertelfinal.

Unihockey Er will den Abschied hinauszögern: Waldkirch-St.Gallens Trainer Armin Brunner ist voll im Playoff-Modus Trainer Armin Brunner gewährt vor dem dritten und vierten Spiel mit Waldkirch-St.Gallen im NLA-Viertelfinal gegen Wiler-Ersigen einen Einblick. Er will mehr als nur mithalten mit dem favorisierten Rekordmeister. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Zunge raus und durch: Waldkirch-St. Gallens Topskorer Michael Schiess (rechts) setzt zum Trick an. Bild: Paul Wellauer

Armin Brunners Situation ist alles andere als alltäglich. Weil der Vertrag des Trainers von Waldkirch-St.Gallen nach der Saison ausläuft, könnte sein grün-weisses Abenteuer jederzeit abrupt enden – oder sich mit jedem Sieg verlängern. Wo endet die Reise? Mindestens drei Partien steht Brunner noch am Spielfeldrand. Die NLA-Playoff-Serie zwischen Waldkirch-St.Gallen und Wiler-Ersigen ist nach der ersten Doppelrunde ausgeglichen: 1:1. Nun folgen am Wochenende die nächsten zwei Partien.

Doch mit dem Schluss in St.Gallen will sich Brunner noch nicht beschäftigen. Nach drei erfolgreichen Jahren wird er sich künftig einem neuen Unihockeyprojekt widmen. «Nicht als Trainer», sagt er. Mehr will er noch nicht verraten. Ohnehin liegt aktuell der Fokus voll auf dem Playoff. Der Trainer über:

... den Serie-Auftakt

«Insgeheim habe ich mir vor drei Jahren erhofft, dass wir uns dereinst mit den besten vier Teams messen können», sagt Brunner. Es sei ein Ziel gewesen, sich der nationalen Spitze anzunähern. Der Playoff-Auftakt hat gezeigt: Waldkirch-St.Gallen bewegt sich phasenweise auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister Wiler-Ersigen. Oder anders ausgedrückt: «Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, reicht eine durchschnittliche Performance eines Topteams nicht mehr, um uns zu besiegen.»

Trainer Armin Brunner Bild: PD

... das Ziel

Trainer Brunner will immer mehr. Der nächste logische Schritt wäre, erstmals eine Playoff-Serie zu gewinnen. «Im besten Fall kommen wir eine Runde weiter», sagt er. In den vergangenen Jahren setzte das Team unter Brunner immer neue Massstäbe. «Jede Saison war am Ende die bisher beste der Vereinsgeschichte.» Das Team sei nun an einem ganz anderen Punkt als zu Beginn seiner Amtszeit.

... die eigenen Stärken

Die Defensive zählt in dieser Saison zu den besten der Liga (siehe Kasten). Wiler-Ersigen war in diesem Bereich gar noch besser als die St.Galler. Jedoch könnten die Special Teams für Waldkirch-St.Gallen sprechen. «Da sind wir variabler als der Gegner», sagt Brunner. Vor allem in Überzahl kann der Trainer auf viele dafür geeignete Spieler zählen und diese je nach Bedarf einsetzen.

... die Taktik

In einer Playoff-Serie geht es hin und her. Brunner beschreibt das so: «Wir haben ihnen ein paar Fragen gestellt und Antworten bekommen. Umgekehrt auch. Nun geht es darum, wer diese Aufgaben besser löst.» Am Ende kennen sich beide Teams in- und auswendig. Das Schöne dabei sei, dass der Bessere gewinnt. Über maximal sieben Spiele entscheiden keine Zufälle, sondern die Qualität.

... die Zukunft

Egal, wie Waldkirch-St.Gallen die Saison abschliesst, der scheidende Trainer sieht die Zukunft des Vereins positiv. «Ich hoffe, dass die Entwicklung weitergeht.» Das Potenzial und das junge Durchschnittsalter spreche für das Team. «Ich bin gespannt und verfolge den Verein künftig aus der Ferne.» Doch das ist noch weit weg. Denn: Für Brunner zählt aktuell nur das Playoff – so lange wie möglich.

Hinweis

3. Spiel. Samstag: 17.00 Wiler-Ersigen – Waldkirch-St.Gallen. – 4. Spiel. Sonntag: 17.30 Waldkirch-St.Gallen – Wiler-Ersigen (Tal der Demut).

