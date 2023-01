Unihockey Der UHC Waldkirch-St.Gallen will zum ersten Mal seit 2010 in den Cupfinal einziehen – das sagt Captain Roman Mittelholzer über den Höhenflug seines Teams Am Samstag bestreitet der UHC Waldkirch-St.Gallen auswärts in Köniz den Cuphalbfinal – ein erster Saisonhöhepunkt. Weitere sollen für das formstarke Team folgen. Verteidiger Roman Mittelholzer nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Captain Roman Mittelholzer hat als Verteidiger das Spiel meist vor sich. Bild: Paul Wellauer

Der Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen erlebt derzeit die erfolgreichste Phase seit seiner Gründung im Jahr 1997. Die vierte Playoff-Qualifikation in Folge – es wäre zugleich die vierte der Klubgeschichte – liegt in Reichweite. Die St.Galler belegen Playoff-Platz sieben und befinden sich bei acht ausstehenden Partien mit elf Punkten Vorsprung in einer komfortablen Ausgangslage. Bei nur sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenersten GC ist gar ein Spitzenplatz alles andere als abwegig. Nebst der bisher besten Punkteausbeute in der Meisterschaft stiess Waldkirch-St.Gallen auch im Cup bis in den Halbfinal vor. Der Einzug in den Cupfinal – die St.Galler nahmen 2010 das erste und einzige Mal daran teil – wurde schon früh in der Saison als Ziel deklariert.

Dieser Cuphalbfinal steht am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Weissenstein in Bern auf dem Programm. Gegner ist Floorball Köniz. Der zweifache Meister und dreimalige Cupsieger geht als Favorit in die Partie – zumal die Berner vor heimischem Publikum antreten dürfen. Doch die St.Galler sind keineswegs chancenlos. Am vergangenen Sonntag bewiesen sie ihre Formstärke, indem sie den Tabellenzweiten Tigers Langnau mit 4:1 besiegten.

Mittelholzer kennt auch andere Zeiten

Es sind auch die Siege gegen die Topteams der Liga, die so regelmässig geworden sind, dass sie nicht mehr als Sensation gewertet werden. Der UHC Waldkirch-St.Gallen entwickelte sich in den vergangenen fünf Jahren Schritt für Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte der NLA. Massgeblich mitgeprägt hat diese Phase Captain Roman Mittelholzer. Der 30-jährige Routinier erlebte auch jene Zeiten mit, als Waldkirch-St.Gallen Jahr für Jahr um den Ligaerhalt bangen musste. Doch seit einigen Jahren geht es im Verein vorwärts. Für den Captain ging es – in Bezug auf seine Position – in die andere Richtung, sprich nach hinten. Aus dem einstigen Stürmer und Topskorer ist ein umsichtiger Verteidiger geworden.

Vor knapp drei Jahren versuchte sich Mittelholzer in Absprache mit Trainer Armin Brunner als Defensivspieler aus. Das Experiment funktionierte derart gut, dass der St.Galler seither als Verteidiger agiert. Seine Erfahrung hilft ihm dabei, das Spiel von hinten zu dirigieren. Seinen Offensivdrang kann der Berufsschullehrer dennoch weiterhin ausleben. Er ist aktuell Teil von Waldkirch-St.Gallens Toplinie mit lauter gelernten Stürmern. Vor ihm und Tino von Pritzbuer nimmt Nationalspieler Michael Schiess die Centerposition ein. Auf den Flügeln wirbeln die abschlussstarken Asla Veteläinen und Pablo Mariotti. «Es macht mir extrem viel Spass, Teil dieser Linie zu sein», sagt Mittelholzer. Jeder habe individuell so viel zu bieten und der Ehrgeiz treibe sie immer weiter an. «Die Zusammenarbeit untereinander funktioniert. Wir übernehmen offensiv und defensiv Verantwortung.» Was für die Toplinie gilt, lässt sich vom gesamten Team behaupten. Derzeit präsentiert sich Waldkirch-St.Gallen defensiv äusserst stabil. Mit nur 72 Gegentreffern in der Liga gehören die St.Galler in dieser Hinsicht zu den Spitzenteams.

Goalie Genhart verschiebt Grenzen

«Um defensiv zu funktionieren, braucht es alle», sagt der Captain. Hervorzuheben ist in dieser Saison dennoch Goalie Lukas Genhart, der eine ausgezeichnete Rolle spielt. «Er verschiebt seine Leistungsgrenze immer weiter nach oben», sagt Mittelholzer über den Torhüter.

Nicht nur der Goalie, das ganze Team befindet sich derzeit in Form. Captain Mittelholzer macht es vor. «Ich lebe im Moment und will das Maximale aus dem Jetzt herausschlagen.» Gelingt das, liegt für Waldkirch-St.Gallen in dieser Saison noch einiges drin.

Der vorläufige Saisonhöhepunkt steht am Smastag mit dem Cuphalbfinal an. Dass es kein normales Spiel ist, merkt auch Mittelholzer. «Schon die ganze Woche liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Wir freuen uns.» In Videostudium und Taktiksitzungen wurde noch zusätzlich investiert. Es soll an nichts fehlen, wenn am Samstag der Anpfiff erfolgt. «Dann wollen wir so schnell wie möglich in die Partie finden», sagt Mittelholzer. Der Einzug in den Cupfinal wäre nicht nur für ihn, sondern für alle Spieler eine Premiere.

