Roman Mittelholzer beendet seine Unihockeykarriere.

Unihockey Captain, Topskorer, Nationalspieler: Waldkirch-St.Gallens Urgestein Roman Mittelholzer beendet seine Karriere Waldkirch-St.Gallens Leitwolf Roman Mittelholzer hört auf. Der 30-Jährige blickt zurück auf seine 13 Saisons in der NLA. Ives Bruggmann 24.03.2023, 05.00 Uhr

Der St.Galler Roman Mittelholzer kommt auf 347 Skorerpunkte in 301 NLA-Spielen für den UHC Waldkirch-St.Gallen. Bild: Reto Martin

Kein Spieler prägte den Unihockeyklub Waldkirch-St.Gallen im vergangenen Jahrzehnt so sehr wie Roman Mittelholzer. Der 30-jährige St.Galler startete in jungen Jahren als aufstrebender Stürmer durch, schaffte es später als zielsicherer Scharfschütze bis ins Nationalteam und führte die St.Galler NLA-Equipe in den vergangenen sieben Saisons als Captain auf das Feld. Dabei war Mittelholzer massgeblich beteiligt an der Entwicklung des Vereins vom stets abstiegsgefährdeten Sorgenkind zum regelmässigen Playoff-Teilnehmer. Er selbst agierte in den vergangenen gut drei Jahren als Verteidiger und setzte mit dieser neuen Aufgabe noch einmal neue Reize.

Seit einiger Zeit plagen Mittelholzer Rückenprobleme. Er verpasste grosse Teile der Vorbereitung auf diese Saison und musste viel investieren, um noch einmal gehobenes NLA-Niveau zu erreichen. Es war in jener Zeit, in der erste Gedanken an das nahende Karriereende aufkamen. Doch Mittelholzer fokussierte sich während der Saison noch einmal ganz auf den Sport. Erst nach dem Ausscheiden im Playoff-Viertelfinal gegen Rekordmeister Wiler-Ersigen stellte er fest: «Ich glaube, jetzt ist es gut.»

Als es noch drei Brüderpaare im Klub gab

Am Ende seien es ganz viele kleine Indikatoren gewesen, die zum Entscheid führten, so Mittelholzer. «Nun freue ich mich auf ein neues Kapitel.» Ganz ohne Unihockey geht es für den Berufsschullehrer aber auch in Zukunft nicht. Er wird sich in der U21 des Klubs im Staff engagieren. Die genaue Rolle sei noch zu definieren, sagt er. Sicher ist aber: «Das Coaching hat mich schon immer fasziniert. Zwischenmenschliche Beziehungen in einem Team sind das, was mich interessiert. Da möchte ich etwas von meiner Erfahrung weitergeben.» Vor allem in seinen sieben Jahren als Captain des UHC Waldkirch-St.Gallen dürfte er so einiges an Erlebnissen angesammelt haben.

Längst vergangene Zeiten: Anfang 2012 posierte Roman Mittelholzer (rechts) mit seinem Bruder Thomas für ein Foto. Bild: Michel Canonica

Ein Blick in das Zeitungsarchiv illustriert Mittelholzers Reise vom Jungspund zum Captain mit exakt 301 NLA-Spielen. Im Februar 2012 war es, als er Teil einer Geschichte mit drei Brüderpaaren war. Lukas und Tobias Hess, Jeanot und Chris Eschbach sowie Thomas und Roman Mittelholzer prägten damals den Verein. Nun, elf Jahre später, ist es Roman Mittelholzer, der als Letzter dieses Sextetts abtritt. Vor kurzem überholte er seinen ehemaligen kongenialen Sturmpartner Chris Eschbach in der vereinsinternen Skorerliste und ist nun mit 347 Punkten die Nummer eins. Es sind weniger die Zahlen, die Roman Mittelholzer zum Ende seiner Karriere etwas bedeuten. Vielmehr das, was dahintersteckt. «Um solche Statistiken zu erreichen, muss man viel investieren. Das ist ein grosser Teil des Lebens.» Er sei dankbar für all die Unterstützung, die er in den vielen Jahren erhalten habe. Sei es von der Familie, Teamkollegen oder Physiotherapeuten. Sein erster Gedanke bei der Ehrung für die 300-NLA-Spiele sei aber ein anderer gewesen: «Was? So alt bist du schon?»

Erlebnisse mit dem Team bleiben haften

Höhepunkte seiner Karriere waren die zwölf Länderspiele, die er für die Schweiz bestreiten durfte. «Das war ein Kindheitstraum, der in Erfüllung ging.» Ansonsten seien es eher Erlebnisse im Team als jene auf dem Feld, die ihm im Gedächtnis haften blieben. «Ich erinnere mich weder an mein erstes Tor noch an mein erstes Spiel», sagt Mittelholzer. Dafür sind Reisen mit dem Team nach Schweden und nach Prag oder Zusammenzüge mit der Nationalmannschaft präsent. Das Teamleben sei auch das, was ihm wohl am meisten fehlen werde. Und: «Das Jassen im Car bei Auswärtsfahrten», fügt der 30-Jährige hinzu. Dafür freut er sich auf Dinge, für die er nun mehr Zeit hat: Velofahren, Wandern oder Bergtouren.