Unihockey: Der UHC Waldkirch-St.Gallen gleicht Playoff-Serie aus.

Unihockey Auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister: Waldkirch-St.Gallen gleicht Playoff-Serie gegen Wiler-Ersigen aus Nach einer 3:8-Niederlage am Samstag gleicht der UHC Waldkirch-St.Gallen tags darauf mit einem 4:3 nach Penaltyschiessen die Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den SV Wiler-Ersigen aus. Markus Wellauer 27.02.2023, 15.09 Uhr

Die St.Galler jubeln nach dem Penaltysieg in der zweiten Playoff-Partie. Bild: Paul Wellauer

Am Samstag startete die NLA der Männer in die heisseste Zeit der Saison. Die Serie zwischen dem UHC Waldkirch-St.Gallen ging in die erste Runde. Waldkirch-St.Gallen erhoffte sich, gleich das erste Spiel auswärts schon positiv zu gestalten. Den besseren Start in das Spiel erwischte allerdings Wiler-Ersigen und erzielte nach sechs Minuten den ersten Treffer. Durch ein weiteres Tor in Überzahl führte Wiler zur ersten Pause mit 2:0.

Das zweite Drittel war etwas ausgeglichener, jedoch konnte nur das Heimteam weiter reüssieren und führte bis zur 38. Minute gar mit 4:0, ehe Michael Schiess den ersten Treffer für die St. Galler erzielte.

Im letzten Drittel spielte das Heimteam sehr abgeklärt und liess sich diese Führung nicht mehr nehmen. Nach zwei weiteren Gegentreffern und einem weiteren Tor von Schiess führte Wiler zehn Minuten vor Schluss komfortabel mit 6:2. Im Anschluss mussten die Gäste etwas offensiver spielen. Der Rückstand war jedoch zu gross und Waldkirch-St.Gallen musste mit einer Niederlage nach Hause reisen. Gut daran war, dass sie gleich am nächsten Tag die Chance erhielten, sich für diese Niederlage zu revanchieren.

Penalty-Krimi im zweiten Spiel

Am Sonntag hatte somit der UHC Waldkirch-St.Gallen die Möglichkeit, auf die Niederlage zu reagieren und die Serie auszugleichen. Gleich zu Beginn merkte man, dass die St.Galler den negativen Auftakt gut verdaut hatten und bereit waren, alles für den Sieg zu geben. Sie waren auch in den Zweikämpfen präsenter wie noch am Vortag. Das Spiel begann ausgeglichen und Torchancen waren noch etwas rar. Kurz vor Ende des ersten Drittels, konnte die Heimmannschaft ein erstes Mal jubeln. Jesper Silvonen erzielte in Überzahl den Treffer zum 1:0.

Im zweiten Drittel drehte Wiler-Ersigen das Spiel. Durch Treffer von Marco Louis und Philipp Affolter führten die Gäste mit 2:1. Das Spiel war sehr umkämpft und die Teams schenkten sich nichts. Tore gab es aber nicht viele, weshalb es mit diesem Resultat auch in die zweite Pause ging.

Im letzten Abschnitt waren 20 Sekunden gespielt, als Wiler dank eines Eigentores den Vorsprung ausbauen konnte. Die St.Galler waren nun erst recht motiviert, die Partie noch zu drehen. In der 56. Minute erzielte Michael Schiess den verdienten Ausgleichstreffer. Bis zum Ende der regulären Spielzeit passierte nichts mehr.

Somit ging es in diesem Duell bereits zum dritten Mal in dieser Saison in eine Verlängerung. In dieser hatte vor allem das Heimteam, getragen von einem sensationellen Publikum, mehrmals die Chance das Spiel zu entscheiden. Anders wie bei den letzten Verlängerungen, ging es bei diesem Spiel sogar in das Penaltyschiessen. Die St.Galler gewannen dieses Penaltyschiessen, auch durch mehrere tolle Paraden von Torhüter Lukas Genhart und gleichen die Serie aus.

Bereits am Samstag geht es weiter. Dann spielt Waldkirch-St.Gallen wieder auswärts - um 17 Uhr in Kirchberg.

Telegramme:

Wiler-Ersigen – Waldkirch-St.Gallen 8:3 (2:0, 2:1, 4:2)

Sportzentrum Zuchwil - 428 Zuschauer - Sr. Hohler/Koch.

Tore: 6. T. Väänänen (M. Louis) 1:0. 19. D. Känzig (T. Väänänen) 2:0. 33. Y. Wyss (M. Vogt) 3:0. 37. M. Vogt (Y. Wyss) 4:0. 38. M. Schiess (R. Mittelholzer) 4:1. 47. M. Dudovic (J. Ziehli) 5:1. 47. M. Schiess (R. Mittelholzer) 5:2. 49. M. Dudovic (M. Louis) 6:2. 56. T. Kivioja (M. Zahner) 6:3. 58. D. Känzig 7:3. 60. M. Dudovic (J. Ziehli) 8:3.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Wiler-Ersigen. 1-mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St.Gallen.

Waldkirch-St.Gallen – Wiler-Ersigen 4:3 n.P. (1:0, 0:2, 2:1, 0:0)

Sporthalle Tal der Demut, St.Gallen - 600 Zuschauer - Sr. Etter/Mutzner.

Tore: 20. J. Silvonen (M. Schiess) 1:0. 25. M. Louis (M. Dudovic) 1:1. 30. P. Affolter (N. Siegenthaler) 1:2. 41. A. Hollenstein (Eigentor) 1:3. 44. T. von Pritzbuer (T. Kivioja) 2:3. 56. M. Schiess (R. Mittelholzer) 3:3.

Penaltyschiessen: T. Väänänen trifft 0:1. M. Schiess trifft 1:1. A. Hollenstein verschiesst. A. Veteläinen verschiesst. M. Louis verschiesst. P. Mariotti trifft 2:1. M. Dudovic trifft 2:2. T. von Pritzbuer trifft 3:2. D. Känzig verschiesst.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St.Gallen. 4-mal 2 Minuten gegen Wiler-Ersigen.