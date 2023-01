FC Wil: Der Aufstieg bleibt Plan B

Überraschungsteam Wintermeister FC Wil vor dem Rückrundenstart: Der Aufstieg bleibt Plan B Der Leader FC Wil startet am Freitagabend in Vaduz in die Rückrunde. Im Team von Trainer Brunello Iacopetta träumt man den Aufstiegstraum noch zurückhaltend – auch wenn nichts auf einen Leistungseinbruch hindeutet. Was tat sich personell bei Wil? Was bei der Konkurrenz? Und wie macht sich der FC Wil im Hintergrund für einen allfälligen Sprung in die Super League bereit? Ralf Streule Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Training im Bergholz: Die Gegentribüne im Hintergrund soll bald schon überdacht sein. Bild: Arthur Gamsa (Wil, 4. Januar 2023)

Wintermeister Wil? Bevor die Ostschweizer heute Abend, nach zwei Monaten Pause, in Vaduz in die Rückrunde starten, vergewissert man sich besser noch einmal mit einem Blick auf die Challenge-League-Tabelle...

Wintermeister Wil, tatsächlich. Man erinnert sich. Da war diese Hinrunde mit viel Mentalität, mit viel Vorwärtsfussball, späten Spielwendungen zugunsten der Ostschweizer. Und mit dem Wiler Lauf, dem die Konkurrenz immer wieder ein Ende prognostizierte, das aber nie kam. Mit 34 Zählern liegen die Wiler zwar nur dank besserer Tordifferenz vor Stade Lausanne-Ouchy, zudem bloss zwei Punkte vor Yverdon und deren vier vor Lausanne-Sport. Dennoch ist in Wil träumen erlaubt.

«Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Rückrunde», sagt Trainer Brunello Iacopetta. Euphorischeres lässt sich ihm kaum entlocken, das Träumen vom Aufstieg ist vorerst nicht sein Ding. «Wir sind in der Hälfte des Wegs. Die Vorbereitung war gut, weitermachen auf diesem Niveau sollte für uns möglich sein. Aber wir sahen ja, wie eng alles war in der Vorrunde.»

Zurückhaltende Konkurrenz auf dem Transfermarkt

Trotz allen Bemühens, den Ball flach zu halten: Der Konkurrenz muss es schon zu denken geben, dass mit dem FC Wil der wohl finanzschwächste Verein der Liga an der Spitze steht - ausgerechnet in jener Saison, in der zwei Mannschaften direkt aufsteigen und eine dritte an der Barrage teilnehmen darf. Überraschenderweise rührte in der Winterpause dennoch keiner der Konkurrenten mit der grossen Kelle auf dem Transfermarkt an. Allenfalls noch Lausanne-Sport, das mit der Leihe des Mittelfeldspielers Antoine Bernede von RB Salzburg wohl den bemerkenswertesten Transfer der Liga eingefädelt hat. Oder Schaffhausen, das sechs Neuzugänge meldet, unter anderen Leihspieler Orges Bunjaku von Grenoble.

Überraschend ruhig blieb es in Aarau. Dort aber kehrt Stürmer Shkelqim Vladi nach seiner Knieverletzung zurück. Ein Zuwachs, den man getrost einem Toptransfer gleichstellen könne, sagt Wils Sportchef Jan Breitenmoser. Vladi hatte in den ersten acht Partien der Saison acht Mal getroffen, bevor er sich verletzte und Aarau gleichzeitig in eine Resultatkrise stürzte.

Wil hält Team praktisch zusammen

Der FC Wil seinerseits ist in erster Linie froh, das Team praktisch zusammengehalten zu haben. Gemäss Sportchef Breitenmoser gab es zwar mehrere Transferanfragen, unter anderem aus der Super League. Gegen solche Angebote stelle man sich nicht grundsätzlich, schliesslich gehöre der Weiterverkauf von Talenten zum Geschäftsmodell des FC Wil, sagt Breitenmoser. In den aktuellen Fällen aber habe entweder der Spieler oder der FC Wil Einwände gegen einen Wechsel gehabt. Und so bleibt der Abgang von Innenverteidiger Timothie Zali zum US-Team New Mexiko United der einzige unvorhergesehene Abgang.

Da mit Ismajl Beka bereits im Herbst ein Innenverteidiger den Klub verliess, wurde auf dieser Position doppelt aufgestockt, mit Philipp Altmann und Simon Geiger. Bitter war die Sache mit Musah Nuhu: Er wäre eigentlich als St. Galler Leihspieler für die Innenverteidigung vorgesehen gewesen, verletzte sich aber gleich im ersten Training mit den Wilern an den Adduktoren. Angeschlagen ist ein weiterer Innenverteidiger. Genis Montolio, bester Wiler Torschütze der Vorrunde, verletzte sich im Testspiel gegen Darmstadt am Fuss, sein Einsatz heute im Fürstentum ist fraglich. Mit Sicherheit fehlen wird in den kommenden Wochen Tim Staubli. Der ehemalige FC-St. Gallen-Profi riss sich Anfang Jahr die Bänder des rechten Sprunggelenks.

Der neue Wiler Innenverteidiger Simon Geiger setzt sich im Testspiel beim FC Zürich gegen Paul Calixte Ligue Junior in Szene. Bild: Walter Bieri/KEY

Aufstieg hätte Auswirkungen auf Transferphilosophie

Nebst all den sportlichen Fragen stellt sich beim FC Wil trotz allem auch jene nach dem möglichen Aufstieg – den man getrost weiterhin als Plan B bezeichnen könne, wie Iacopetta lachend sagt. Einerseits hätte die Promotion wohl Auswirkungen auf die Transferphilosophie des Vereins, sagt Breitenmoser. Seit Jahren arbeitet Wil intensiv mit Super-League-Klubs zusammen was Spielerleihen anbetrifft. Gerade der FC Zürich und der FC Wil pflegen eine enge Verbindung. «Gleiches wäre bei einem Aufstieg wohl nicht mehr möglich», so der Sportchef. Es sei denkbar, dass man dann das Transfernetzwerk etwas internationaler pflegen müsste.

In organisatorischer Hinsicht nehme der «Plan B» hingegen schon etwas mehr Raum ein, sagt Medienchef David Hugi. Die Planung hinter den Kulissen müsse teils zweigleisig angegangen werden. «Alles andere wäre unprofessionell.» So würden bereits jetzt Gespräche «mit wichtigen Partnern» geführt, damit man im Fall aller Fälle vorbereitet wäre, auch was Anpassungen im Stadion anginge. Wobei hier den Wilern in die Hände spielt, dass die Liga kürzlich die Stadionanforderungen nach unten angepasst hat.

Gegentribüne wird überdacht

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit wird im Bergholz die Überdachung der Gegentribüne vorangetrieben. Ein Projekt, das lange in der Schublade steckte und nun während der Rückrunde umgesetzt werden kann – wobei laut Hugi trotz der Bauarbeiten in Heimspielen nie die gesamte Gegentribüne gesperrt werden müsse. Apropos Heimspiel: Das erste Meisterschaftsspiel des Jahres im Bergholz absolviert Wil am Sonntag in einer Woche gegen Bellinzona.

Zunächst aber folgt der Gang nach Vaduz, den Iacopetta als schwierig einschätzt, auch aufgrund des kürzlichen Trainerwechsels bei den Liechtensteinern: Jürgen Seeberger übernahm für den abgetretenen Alessandro Mangiarratti. «Das kann einem Team Schub verleihen», sagt Iacopetta. «Aber wie auch immer: Es bleibt eine enge Kiste in dieser Liga».

Der Aufstieg ist eine Option – nicht mehr, nicht weniger

Auch Breitenmoser gibt zu Bedenken, dass die Wiler Erfolge nur über die Mannschaftsleistung möglich waren, dass «jeder Punkt erkämpft sein muss». Und er erinnert sich daran, dass der FC Wil auch 2020 mit Ciriaco Sforza mit einer sehr guten Platzierung ins Jahr startete – und dann ausgerechnet in Vaduz eine Baisse einleitete. Fast scheint der Sportchef mit der Aussage alle noch einmal auf den Boden zurückholen zu wollen. Wobei er auch sagt: «Es deutet nichts auf einen Leistungseinbruch hin.» Team und Moral seien anders als noch vor drei Jahren. Der Aufstieg ist eine Option im Hinterkopf. Noch nicht mehr. Aber auch nicht weniger.

