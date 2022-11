Schiesssport: Sarina Hitz überrascht sich selbet

TRIUMPH Fünf auf einen Streich: Die Thurgauer Gewehrschützin Sarina Hitz gewinnt an der WM in Ägypten fünf Silbermedaillen Das Rüstzeug holt sie sich auf der Baustelle. Nun wird die Schreinerin Profi. Und muss dafür einiges in Kauf nehmen. Daniel Good Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Sarina Hitz beim Empfang in ihrer Heimatgemeinde Mauren mit den fünf Silbermedaillen. Bild: Andrea Tina Stalder

Nicht nur Sportgymnasien oder ähnliche Schulen dieser Art führen zum Erfolg. Auch auf einer Baustelle kann eine Nachwuchssportlerin einiges auf dem Weg an die internationale Spitze lernen.

Die 22-jährige Sarina Hitz ist ausgebildete Schreinerin. Die Tage auf der Baustelle sind streng und dauern manchmal lange. Da muss die Arbeiterin auch noch kurz vor Feierabend schwere Holztüren tragen. Hitz sagt:

«Das bringt dir insbesondere mental viel für den Sport. Vor allem im Training. Da kannst du nicht nach fünf Minuten wieder zusammenpacken, wenn du keine Lust mehr hast.»

Auf Anfang 2023 wird die Gewehrschützin aus Mauren mit schweren Türen allerdings nicht mehr so viel zu tun haben. Hitz wird Profi und in einer Wohngemeinschaft mit anderen Schützinnen in Biel leben – in unmittelbarer Nähe zum Schiessstand. Aber mit dem Holz, ihrer zweiten Leidenschaft neben dem Schiessen, wird sie weiter verbunden sein. Trotz Profistatus wird Hitz nebenbei weiterhin für ihren jetzigen Betrieb in Weinfelden als Schreinerin arbeiten. «Als sinnvolle Abwechslung zum Schiessen», wie sie sagt.

In der Schiessanlage im Hau in Weinfelden bereitete sich Sarina Hitz auf die erfolgreiche WM in Kairo vor. Bild: Mario Testa

Nach halbem Pensum auf Goldmedaillenkurs

Ihr Aufstieg ist steil. Einen Weltcup hat Hitz noch gar nie bestritten. Weil sie im Sommer in den verbandsinternen Ausscheidungen der Schweizerinnen überzeugte, durfte sie mit an den EM nach Polen. Und holte in Wroclaw prompt Bronze im Liegendmatch über die olympische 50-Meter-Distanz. Diese Medaille trug ihr die WM-Qualifikation ein. In Kairo gewann sie liegend über 50 Meter sogar Silber. Dabei wäre sie schon froh gewesen, Sechste zu werden.

Vier weitere Silbermedaillen ergatterte Hitz in Ägypten auf der 300-Meter-Distanz. Diese ist nicht olympisch und deshalb nicht derart umstritten wie die Kleinkaliber- und Druckluft-Wettkämpfe. Da durfte sie schon mit einer Medaille rechnen. Auch wenn es ihre erste WM mit der Elite war.

Im Liegendschiessen befand sich Hitz nach halbem Pensum sogar auf Goldkurs. Sie sagt:

«Da weisst du, dass du eigentlich 600 Punkte erzielen musst.»

Das ist das Maximum. Lauter Zehner. Den ersten Neuner handelte sich Hitz beim 29. Versuch ein. Dann ging es wieder besser. Aber gegen das Ende hin des 60-schüssigen Programms fiel sie auf den siebten Rang zurück.

Die Ratschläge der Mentaltrainerin

Seit kurzem kümmert sich eine Mentaltrainerin um die Eliteschützin. Was rät diese, wenn es einem durch den Kopf geht, jetzt hole man den WM-Titel – und dann kommt eine Neun? Hitz sagt: «Emotionen sind sowieso ganz schlecht. Entweder ersetzt man den störenden Gedanken durch einen anderen. Oder man macht eine Pause und führt den Gedanken zu Ende.»

Kürbisschiessen in Wängi und Weltcup in Indonesien

Am Sonntag, zwei Tage nach der Rückkehr aus Ägypten, beteiligte sich Hitz am Kürbisschiessen in Wängi. Seit dieser Woche ist sie wieder mit Leib und Seele am Schreinern. Was sportlich im neuen Jahr auf sie zukommt im Profitum, «ist etwas schwierig abzuschätzen», wie sie sagt.

Vieles wird neu. Sie fragt sich zum Beispiel, wie es sich koordinieren lässt, um ab und zu für die Weinfelder Schreinerei zu arbeiten. Auch kann es nicht immer so aufwärtsgehen mit den Resultaten. Hitz sagt:

«Ich bin schon froh, wenn ich das jetzige Niveau halten kann.»

Sie nimmt es aber zugleich in Kauf, wenn es nicht mehr so gut laufen wird. «Dann hole ich halt neuen Anlauf in einer Zwischenstation. Ich bin ja noch jung.»

Ihren ersten Weltcup bestreitet die Frau vom Land, die gerne neue Länder kennen lernt, in Djakarta, Indonesien. Dieser beginnt Ende Januar 2023. Geflogen wird in der Holzklasse. Das kommt Hitz doch irgendwie gelegen.

