Florin Parfuss qualifiziert sich in Ägypten für die Ironman-WM

Triathlon Jubel und Krämpfe in der Wüste: Der St.Galler Florin Parfuss qualifiziert sich in Ägypten für die Triathlon-WM Der 20-Jährige ist somit startberechtigt für die Ironman-WM über die Halbdistanz im kommenden Sommer. Das Rennen in Ägypten war geprägt von starkem Wind und Muskelkrämpfen in beiden Beinen. Ives Bruggmann 25.11.2022

Malerische Kulisse: Florin Parfuss auf der Radstrecke während des Triathlons in Ägypten. Bild: PD

Es waren wohl die längsten 50 Minuten seines Lebens, die der St.Galler Triathlet Florin Parfuss in der Wüste überstehen musste. Der 20-Jährige hatte sich zum Ziel gesetzt, am Ironman in Ägypten die WM-Qualifikation über die Halbdistanz zu erreichen. Dieses Unterfangen geriet auf den letzten zehn Kilometern der Laufstrecke akut in Gefahr. «Ich verlor extrem viel Salz auf der Radstrecke», sagt Parfuss. Weil ihm das zuvor noch nie passierte, ist der St.Galler nicht auf diese Situation vorbereitet gewesen. Während des Triathlons versuchte er, seine Muskeln mittels Zufuhr von Zuckergetränken zu unterstützen.

Der Salzmangel führte auf den letzten zehn Kilometern zu massiven Krämpfen. Zuerst der eine vordere Oberschenkel, dann der andere. Und als Parfuss einmal den Krampf vorne aus der Muskulatur dehnte, meldete sich plötzlich die hintere Oberschenkelmuskulatur. Von diesen Krämpfen geplagt, musste Parfuss die letzten Minuten des Rennens überstehen.

«Ich habe mich enorm geärgert, denn ich war eigentlich bestens vorbereitet.»

Das zeigte sich auch an seinen Zeiten in den ersten zwei Disziplinen. Im Schwimmen, seiner besten Sparte, kam er nach 1,9 Kilometern und gut 24 Minuten als Erster aus dem Wasser. «Schwimmen ist meine Stärke», so Parfuss, der in seiner Alterskategorie (18 bis 24 Jahre) zwei Minuten Vorsprung auf die Radstrecke mitnahm.

Wind kostete viel Kraft

Die 90 Kilometer auf dem Velo waren dann geprägt durch starken Wind. Dies erschwerte den Athleten vor allem den «Hinweg». Parfuss, der normalerweise mit über 40 Stundenkilometer unterwegs ist, schaffte es bei gleichem Kraftaufwand gerade einmal auf knapp 30 km/h. Umso schöner war dann der Rückweg, als der Wind ihn unterstütze. Mit bis zu 62 km/h donnerte er dem abschliessenden Halbmarathon entgegen. Doch der Wind hatte seine Spuren hinterlassen. Der olivgrüne Rennanzug von Parfuss war plötzlich komplett weiss. «Ich registrierte, dass ich viel Salz verloren hatte und konzentrierte mich auf die Ernährung.»

Geschafft: Florin Parfuss reckt beim Zieleinlauf die Schweizer Flagge in die Höhe. Bild: PD

Auch die erste Hälfte des Halbmarathons über 21 Kilometer lief nach den Vorstellungen von Parfuss, der seine Pace aus den Trainings halten konnte. Doch dann meldeten sich die ersten Krämpfe und die letzten zehn Kilometer wurden damit zu einer körperlichen und mentalen Herausforderung. Das Ziel erreichte Parfuss nach gut einer Stunde und 36 Minuten auf der Laufstrecke dennoch als Zweiter in seiner Alterskategorie. Und damit mit einer leisen Enttäuschung, denn eigentlich garantiert nur der erste Platz eine Teilnahme an der WM über die Mitteldistanz im kommenden Jahr.

Die WM als nächstes grosses Ziel

Doch als er an der Preisverleihung erfuhr, dass aufgrund der Grösse und der Stärke des Teilnehmerfeldes zwei Startplätze in seiner Kategorie vergeben werden, gab es für Parfuss kein Halten mehr. «Ich bin aufgesprungen vor lauter Freude», erzählt er. Gleichzeitig sei der ganze Druck von ihm abgefallen. Denn er habe seit langer Zeit auf dieses Ziel hin gearbeitet.

«Ich bin sehr dankbar, dass ich nun zum ersten Mal an einer WM teilnehmen darf.»

Der St.Galler Nachwuchssportler des Jahres 2021 fährt an die Halbdistanz-WM in Lahti am 27. August 2023. Damit hat er auch gleich sein nächstes Ziel vor Augen. «Das motiviert mich ungemein», sagt Parfuss.

Die Motivation und der stetige Drang nach Verbesserungen sind es, die Parfuss antreiben. Obwohl er wie ein Profi trainiert, arbeitet der St.Galler 50 Prozent bei Sportartikelhersteller On. Daneben befindet er sich im Teilzeitstudium an der Fachhochschule Ost, wo er den Bachelor-Studiengang in Business Administration absolviert. So sagt Parfuss:

«Ich habe in letzter Zeit auf viel verzichtet. Mein Umfeld hat mich sehr unterstützt.»

Doch sein Fleiss wurde belohnt, auch wenn die letzten 50 Minuten des Rennens besonders hart waren.

