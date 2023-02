Schiessen: Platz zwei für Gossau in der Mannschaftsmeisterschaft

Nach zwei Titelgewinnen in Folge reisst der Erfolgsfaden mit dem Luftgewehr. In Sarnen qualifizieren sich die Ostschweizer Schützinnen und Schützen zwar für den Final. Aber Olten siegt in der Begegnung um Gold 809,7:808,6 und wird zum zweiten Mal nach 2004 Meister.

Daniel Good 13.02.2023, 11.07 Uhr