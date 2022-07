Fussball: Zwei Ostschweizer zieht es nach Rumänien

Transfer Rheintaler Profifussballer Orhan Ademi wechselt nach Rumänien – Ivan Martic ebenfalls Er erzielte einst Tore in der 1. Bundesliga, nun zieht es den St.Galler Stürmer Orhan Ademi weiter. Von Duisburg wechselt der 30-Jährige in die rumänische SuperLiga zum sechsfachen Meister Arad. In der selben Liga spielt künftig auch Ex-Espe Ivan Martic. Er wechselt von Sion zu Universitatea Craiova. Daniel Good 12.07.2022, 11.54 Uhr

Am 19. Oktober 2013 traf Orhan Ademi für Braunschweig in der 1. Bundesliga gegen Schalke zum 1:0. Bild: Peter Steffen / EPA

Orhan Ademi entstammt dem heutigen FC Au-Berneck. Es zog ihn zunächst weiter über die Grenze nach Altach in die höchste Spielklasse Österreichs. Von Vorarlberg wechselte er zu Braunschweig in die 2. Bundesliga. Mit der Eintracht hatte er seine grössten Momente im Fussballsport: Aufstieg in die 1. Bundesliga und Torerfolge auf höchster Ebene - unter anderem gegen Schalke.

Zuletzt spielte Ademi während zweier Saisons für Duisburg in der 3. Bundesliga. Der Schritt in den Osten ist eine neue Erfahrung für den aus Nordmazedonien stammenden Mittelstürmer, der einst einen Marktwert von einer Million Euro hatte. Arad belegte in der vergangenen Saison unter 16 Mannschaften den elften Platz in Rumänien. Der Klub wurde schon sechsmal Meister, zuletzt allerdings 1970.

Auch Ivan Martic geht nach Rumänien

Ivan Martic 2017 während eines Besuchs in der Ostschweiz Bild: Urs Bucher

Ivan Martic, ein ehemaliger Spieler des FC St.Gallen, geht ebenfalls nach Rumänien. Der Verteidiger schliesst sich Universitatea Craiova an, das in der vergangenen Saison Zehnter in der höchsten Spielklasse wurde. Martic stand von 2008 bis 2014 bei St.Gallen unter Vertrag. Dann schloss sich der heute 31-Jährige Hellas Verona an. Für Craiova spielte er schon zwischen 2017 und 2020. Zuletzt war Martic in der Super League für Sion im Einsatz. Mit Rijeka wurde er 2017 kroatischer Meister.