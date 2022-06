Trainingsauftakt FC Wil startet in die Saisonvorbereitung: So soll der Abgang von Liga-Topskorer Valon Fazliu kompensiert werden Rund drei Wochen nach dem letzten Challenge-League-Spiel startete der FC Wil am Montagnachmittag mit der Vorbereitung für die kommende Saison. Drei der fünf Neuzugänge waren bereits auf dem Wiler Kunstrasen anzutreffen. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 13.06.2022, 19.59 Uhr

Für Trainer Brunello Iacopetta (Mitte), welcher den Klub im November übernommen hatte, ist es die erste Saisonvorbereitung mit dem FC Wil. Bild: Ralph Ribi

Die vergangene Saison war für den FC Wil eine enttäuschende. Man musste sich mit dem zweitletzten Platz in der Challenge League zufriedengeben und kassierte neben Absteiger Kriens am zweitmeisten Gegentore. Mit dem Trainingsstart am Montagnachmittag soll sich beim FC Wil also einiges ändern.

Einfach wird diese Veränderung aber nicht, denn Valon Fazliu wechselte vergangene Woche ablösefrei zum FC Aarau. Der Liga-Topskorer wird eine grosse Lücke in der Wiler Offensive hinterlassen. «Natürlich wird Valon nicht eins zu eins zu ersetzen sein, aber wir sind der Überzeugung, dass wir die Lösung schon in den eigenen Reihen haben», sagt Trainer Brunello Iacopetta.

Fazlius Ersatz soll aus den eigenen Reihen kommen

Nils Reichmuth, dessen Leihvertrag mit dem FC Zürich um eine Saison verlängert wird, soll in der kommenden Spielzeit einen weiteren Schritt nach vorne machen und mit Tim Staubli konnte ein talentierter Mittelfeldspieler verpflichtet werden. «Diese zwei sollen die Position von Fazliu übernehmen», so Iacopetta. Zusätzlich wird am Dienstag ein weiterer Offensivakteur vorgestellt. Mit diesem Transfer sei man vorne gut aufgestellt, meint der Trainer:

«Wenn uns in dieser Transferperiode kein Stürmer mehr verlässt, werden wir auch niemanden mehr holen.»

Wils Neuzugang Tim Staubli hat bereits im Nachwuchs des FC St.Gallen unter Brunello Iacopetta gespielt. Bild: Ralph Ribi

Die Defensive als grösste Baustelle

Wo der Wiler Übungsleiter aber noch Verbesserungspotenzial sieht, ist die Defensive. Auch wenn der Grossteil der Mannschaft zusammengeblieben ist, wurde das Sorgenkind so richtig umgekrempelt. Malik Talabidi und Emir Tombul mussten den Verein verlassen und mit Filip Frei und Ilan Sauter kehren zwei Leihspieler zum FC Zürich zurück. Dass sich der FC Wil vor allem in der Defensive verbessern muss, ist auch Trainer Brunello Iacopetta klar:

«Der Fokus in dieser Vorbereitung liegt natürlich auch darauf, unsere Verteidigung zu stabilisieren. Zusätzlich arbeiten wir aber auch an der Mentalität der Spieler.»

Mit Genis Montolio vom FC Zürich U21 und Ismajl Beka von Rapperswil-Jona wurden in den vergangenen Tagen bereits zwei neue Verteidiger vorgestellt. Montolio soll die Hintermannschaft als Abwehrchef anführen. «Klar wird er am Anfang etwas Zeit brauchen, aber ich bin überzeugt davon, dass er eine wichtige Rolle übernehmen wird», sagt Iacopetta.

Trotzdem ist der Trainer mit der Defensive noch nicht ganz zufrieden und möchte sicher einen weiteren Innenverteidiger verpflichten. Die Äbtestädter prüfen hier verschiedene Optionen. Unter anderem wurde bereits beim FC Luzern angefragt, ob Serkan Izmirlioglu wieder leihweise zu den Wilern kommt. Der Verteidiger wechselte im vergangenen Winter zum Superligisten, spielte unter Trainer Mario Frick aber keine Minute.

Das ist Wils Plan mit Torhüter Marvin Keller

Die zwei neuen Torhüter: Nicholas Ammeter (rechts) und Nico Strübi. Bild: Ralph Ribi

Aber auch im Tor hat sich der FC Wil verstärkt. Mit Nicholas Ammeter (vom FC Aarau) und Nico Strübi (vom FC Vaduz) konnte man eine neue Nummer zwei beziehungsweise drei verpflichten. An Stammtorhüter Marvin Keller soll es aber kein Vorbeikommen geben. Keller soll in dieser Saison den nächsten Schritt machen und in einem Jahr weiterverkauft werden. Danach soll Ammeter neu das Tor des FC Wil hüten. So der Plan der Führungsetage.

Brunello Iacopetta wird in der kommenden Saison auch mit einem neuen Assistenztrainer an der Seitenlinie stehen. Der bisherige Assistent, Burim Kukeli, hat den Verein nach der vergangenen Spielzeit verlassen, weil es gegenseitig einfach nicht gepasst hat. Neu wird Gianluca Frontino den Posten des Assistenztrainers bekleiden. Dazu sagt Iacopetta:

«Mit Gianluca Frontino haben wir einen erfahrenen Mann geholt. Man kann schon sagen, dass er mein Wunschkandidat war.»

Iacopetta geht mit seinem Team zuversichtlich in die Vorbereitung: «Auch wenn die Challenge League nächste Saison schwierig wird, weil viele Teams aufsteigen wollen, bin ich überzeugt, dass wir dieser Herausforderung gewachsen sind und nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.»

