Frauenfelder Waffenlauf: Weshalb der Meister nicht Favorit ist

TRADITION Frauenfelder Waffenlauf: Weshalb der Meister und neunfache Saisonsieger aus dem Thurgau nicht Favorit ist Am Sonntag findet zum 87. Mal der Militärwettmarsch von Frauenfeld nach Wil und zurück statt. Zum zehnten Mal startet Dominator Marc Rodel aus Ettenhausen, der auf der Marathondistanz aber starke Gegner hat. Spezialisten, die sich auf fast ausschliesslich auf den prestigeträchtigen Lauf in der Ostschweiz konzentrieren. Daniel Good Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schweizer Waffenlaufmeister Marc Rodel – dienstuntauglich – im Tarnanzug 83 als Sieger in Muri. Bild: Alexander Wagner

Der Frauenfelder Militärwettmarsch ist der Klassiker unter den Waffenläufen. Ein Sieg immer noch prestigeträchtig. Deshalb gibt es Athleten, die sich fast ausschliesslich auf das Rennen über die Marathondistanz fokussieren.

Der Frauenfelder ist doppelt so lang wie der Lauf in Niederbipp, der zweitlängste im Kalender. Dieser fand vor zwei Wochen statt. Marc Rodel aus Ettenhausen sicherte sich mit Platz drei vorzeitig seinen zweiten Meistertitel in Folge. Neun Rennen gewann er, je einmal wurde der in Frauenfeld arbeitende Bankangestellte Zweiter und Dritter.

Bei der Premiere gab es einen Zwangshalt

Am Sonntag folgt Rodels Heimrennen. Im Vorfeld des Laufs wird er am Morgen geehrt für seine zehnte Teilnahme. Musik begleitet die Wettkämpfer an den Start. Ein Schuss aus einer Haubitze gibt das Rennen frei. Jetzt gilt es ernst. Der Parcours ist lang, tückisch, topografisch anspruchsvoll. Asphalt und Naturstrassen wechseln sich ab. Das Gewehr und die Sturmpackung drücken je länger je mehr – auch aufs Gemüt.

«Du brauchst schon Biss», sagt Rodel, «wie in allen Ausdauersportarten.» Als 1934 der erste Militärwettmarsch im Thurgau ausgeschrieben war, gab es befohlene Ruhe – einen zehnminütigen Zwangshalt. Denn es wurde bezweifelt, dass eine derart lange Strecke mit Gepäck im Laufschritt ohne Pause zu bewältigen war.

General Henri Guisan im November 1944 am Frauenfelder. Bild: Keystone

Die ersten waffenlaufähnlichen Wettkämpfe, sogenannte Gepäckmärsche, fanden schon vor 1934 in der Romandie statt. Henri Guisan war der Initiant. Der General war später auch oft und gerne Zaungast am Frauenfelder. Dessen Premiere führte von Frauenfeld nach Weinfelden und zurück über 41 Kilometer. Die Originalstrecke nach Wil und wieder nach Frauenfeld wurde 1937 erstmals unter die Füsse genommen.

Der Rekordmeister gewann nur einmal in Frauenfeld

Der Niederbipper im Bernischen war das Vorbereitungsrennen für den 87. Frauenfelder. Rodel sagt:

«Wichtig war für mich zunächst, dass ich den Meistertitel hole. Moral für den Frauenfelder gibt mir die Tatsache, dass ich je länger je besser wurde. Ich konnte gegen das Ende hin noch zusetzen.»

Sieger in Niederbipp wurde der Zürcher Raphael Sprenger. Er zählt zur Gilde der Spezialisten – wie Raphael Josef aus Bronschhofen, Frauenfeld-Sieger der Jahre 2015 und 2016. Rodel erreichte sein bestes Resultat 2019 als Sechster. 2020 und 2021 fiel der Frauenfelder der Pandemie zum Opfer.

Der Sportler des Jahres Ein Appenzeller, der den Frauenfelder Waffenlauf sieben Mal gewann, wurde 1955 Schweizer Sportler des Jahres. Der 2003 verstorbene Hans Frischknecht ist der erste Schweizer, der sich im Marathonlauf für die Olympischen Spiele qualifizierte. Das Lieblingsrennen des Ausserrhoders war der Frauenfelder, den er – stets vor reichlich Publikum – nach Belieben dominierte. Der 1922 geborene Frauenfeld-Rekordgewinner war ein Spezialist. Sieben seiner zwölf Tagessiege errang er im Thurgau. (dg)

Es ist ein offenes Geheimnis, dass jene Läufer, die sich auf den Frauenfelder konzentrieren, in der Basis der Waffenläufer nicht auf ungeteilte Sympathie stossen. Die Meisterschaftsteilnehmer absolvieren vom Frühling bis in den Herbst Wettkämpfe auf meistens wesentlich kürzeren Strecken als 42,195 Kilometer wie am Sonntag. Meister Rodel sagt:

«Ich muss mich auf allen Distanzen bewähren»

Albrecht Moser, mit acht Titeln Rekordmeister, siegte bloss einmal am Frauenfelder. Das war 1978. 55 weitere Male war Moser andernorts erfolgreich.

Titelverteidiger und dienstuntauglich

Der 40-jährige Rodel läuft seit dieser Saison neuerdings im Tarnanzug 83, besser bekannt als «Panzerkombi». Weil er wegen eines Snowboardunfalls dienstuntauglich war. Denn auf Anordnung der Armeespitze dürfen Athleten ohne Angehörigkeit zur Armee seit diesem Jahr nicht mehr im moderneren Tarnanzug 90 laufen. Die Waffenläufer versuchten zwar noch, den Entscheid aus Bern umzustossen – aber vergeblich.

Der dienstuntaugliche Rodel bestritt seinen ersten Frauenfelder 2010 und «war bei seiner Premiere sehr nervös. Denn du weisst ja nicht, was da auf dich zukommt. Du hast zuvor höchstens halb so lange Distanzen absolviert». Das persönlich vorrangige Ziel erreichte er: immer zu rennen. Aber manchmal wäre er mit Gehen wohl schneller gewesen. Zum Beispiel über die Kamelbuckel rund drei Kilometer vor dem Ziel.

Auf das aktuelle Rennen freut sich Rodel. Er sieht sich aber als Aussenseiter. «Josef und Sprenger können unter 2:48 Stunden laufen. Ich bin froh, wenn ich es unter drei Stunden ins Ziel schaffe.»

Thurgauer dominieren die Meisterschaft

Vor dem letzten Wettkampf in dieser Saison führt Rodel das Klassement mit mehr als 100 Punkten Vorsprung vor Marco De Martin aus Aadorf und Florian Böni aus Rothenhausen an. Böni hat Jahrgang 1998. Das ist ziemlich jung für einen Waffenläufer. Rodel sagt über den Konkurrenten: «Er hat auf jeden Fall viel Potenzial.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen