2022: Das Ostschweizer Sportjahr im Rückblick

Rekorde und Medaillen Weite und tollkühne Sprünge: Der Rückblick auf das Ostschweizer Sportjahr Auch 2022 bringt reichlich Erfolge für Ostschweizer Sportlerinnen und Sportler. Herausragend sind Simon Ehammer, Jolanda Neff und Jan Scherrer. Daniel Good Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Simon Ehammer am 28. Mai 2022 in Götzis nach seinem Weitsprung auf 8,45 Meter. Weiter kam noch kein Zehnkämpfer. Bild: Imago

Das Toggenburg hat im Wintersport nicht nur Simon Ammann. An den Olympischen Spielen im Februar in Peking brillierte der Snowboarder Jan Scherrer in der Halfpipe und holte die Bronzemedaille.

Jan Scherrer am 11. Februar, als der Toggenburger in der Halfpipe die olympische Bronzemedaille gewann. Bild: Francisco Seco / AP

Der heute 28-Jährige aus Ebnat-Kappel wartete sogar mit einem von ihm kreierten Sprung auf, dem «Jan Tonic». Scherrers Bronze ist die einzige Medaille, die von China in die Ostschweiz ging.

Simon Ammann Bild: Expa

Simon Ammann nahm zum siebten Mal an Olympischen Winterspielen teil, was vor ihm noch kein Schweizer schaffte. Der Skispringer aus Unterwasser landete im Einzel jeweils auf dem 25. Platz, mit dem Schweizer Team gab es mit Rang acht noch ein Diplom für den vierfachen Olympiasieger.

Ebenfalls schon im Winter machte Simon Ehammer von sich reden. Im Rahmen eines Siebenkampfes sprang der Leichtathlet des TV Teufen 8,26 Meter weit. Aber es sollte noch weit besser kommen. Im Rahmen des Zehnkampf-Meetings in Götzis nahe der Schweizer Grenze kam er Ende Mai sogar 8,45 Meter weit. In seiner Paradedisziplin gewann der junge Appenzeller überdies in den USA WM-Bronze. Zudem holte er im Zehnkampf in München EM-Silber.

Bei der Schweizer Wahl des Sportlers des Jahres 2022 lag bloss Ski-Olympiasieger Marco Odermatt vor Ehammer, der Beat Feuz auf Platz drei verwies.

Jolanda Neff am 26. August an der Mountainbike-WM in Les Gets. Maxime Schmid / KEYSTONE

Zweite der Sportlerinnenwahl des Jahres wie nach ihrem Olympiasieg 2021 wurde Jolanda Neff nicht mehr. Aber die Mountainbikerin aus Thal wartete mit einer ansehnlichen Saison auf, wurde in Frankreich WM-Zweite und gewann in Kanada erstmals seit 2018 wieder ein Weltcuprennen.

Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic, die Schweizer Sportlerin des Jahres 2021, holte im November in Glasgow mit dem Schweizer Team den WM-Titel. Im Final des Billie-Jean-King-Cups besiegten Bencic und Co Australien.

Generell waren Ostschweizerinnen und Ostschweizer stark, wenn es für das Land um Teammedaillen ging. Die Thurgauer Veloprofis Stefan Küng und Stefan Bissegger waren in Australien die treibenden Kräfte, als die Schweiz im September zur Goldmedaille in der Mixed-Staffel fuhr. Ramona Forchini aus Wattwil und Ronja Blöchlinger aus Heiden waren Teil des Schweizer Mountainbiketeams, das in Les Gets den WM-Titel holte. Auch Nino Schurter gehörte zur siegreichen Equipe. Forchini fuhr 2022 erstmals in der Elite aufs Weltcup-Podest.

Zwei Thurgauer vor dem Weltmeister (von links): Stefan Küng, Zeitfahr-Europameister Stefan Bissegger und Filippo Ganna. Bild: Leonhard Simon / EPA

Von den Schweizer Strassenprofis zeigten sich Küng und Bissegger von ihrer besten Seite. Der fünf Jahre jüngere Bissegger wurde in München vor Küng Europameister im Zeitfahren. Küng beendete auch das WM-Zeitfahren als Zweiter und nimmt in der Weltrangliste im Dezember 2022 den siebten Platz ein.

Schwinger Samuel Giger, Sieger auf der Schwägalp. Bild: Sven Thomann/Freshfocus/Blick

Im Schwingen trat Samuel Giger als Kronfavorit zum Eidgenössischen an. Aber bester Ostschweizer wurde in Pratteln der sympathische Thurgauer Landwirt Domenic Schneider als Zweiter. Über die gesamte Saison war aber Giger der stärkste Schwinger im Land. Der Thurgauer gewann fünf Kranzfeste, unter anderen jenes auf der Schwägalp. Das St.Galler Kantonale in Wil endete mit dem Sieg des 20-jährigen Hembergers Werner Schlegel.

Die siegreiche Schweizer Equipe am CSIO St.Gallen mit Martin Fuchs (links) Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Martin Fuchs, die grosse Figur am CSIO St.Gallen

Der weltweit betracht bedeutendste Sportanlass in der Region ist der CSIO der Springreiter in St.Gallen. Nach 26 Jahren gelang es den Schweizern endlich wieder, den prestigeträchtigen Nationenpreis zu gewinnen. Zur siegreichen Equipe zählte auch der im Thurgau ansässige Martin Fuchs, der auf dem Gründenmoos auch den Grand Prix, die wichtigste Einzelprüfung, für sich entschied.

Thurgauer Seriensieger Debrunner und Hug

Catherine Debrunner, auch Siegerin am Diamond-League-Meeting in Zürich. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE

Im Rollstuhlsport warteten einmal mehr Catherine Debrunner und Marcel Hug reihenweise mit Extraleistungen auf. Die in Mettendorf wohnende Debrunner stellte 2022 mehrere Weltrekorde über 100, 200, 400 und 800 Meter auf. Dazu kamen Marathonerfolge in Berlin und London. Der aus Pfyn stammende Hug verbuchte diverse Siege im Marathon und wurde zum achten Mal Schweizer Behindertensportler des Jahres.

Eine besondere Geschichte schrieb Dominic Lobalu. Der für den LC Brühl startende Flüchtling gewann in Stockholm ein Rennen in der Diamond League, jenes über 3000 Meter.

Der FC Wil überrascht alle und überwintert an der Tabellenspitze der Challenge League. Zwei, vielleicht sogar drei Mannschaften steigen am Ende der Saison in die Super League auf. Bild: Freshfocus

Auch aufgefallen 2022

18. Januar Der Herisauer Eishockeyprofi Timo Meier erzielt in der NHL fünf Tore für die San Jose Sharks gegen die Los Angeles Kings.

22. Februar An der UAE-Tour in den Vereinten Arabischen Emiraten gewinnt Radprofi Stefan Bissegger das Zeitfahren vor Weltmeister Filippo Ganna. Es sollte der einzige Schweizer Sieg im Rahmen der World Tour bleiben.

29. Juni Der Zuzwiler Eishockeyprofi Kevin Fiala wechselt in der NHL von Minnesota Wild zu den Los Angeles Kings. Die Vertragsdauer beträgt sieben Jahre, das Salär insgesamt 55 Millionen Dollar.

10. Juli An der EM der Elite in Belgien sichert sich der BMX-Radsportler Cédric Butti aus Herdern die Silbermedaille.

17. August In Rom gewinnt der aus Münchwilen stammende Schwimmer Antonio Djakovic über 200 m Freistil seine zweite EM-Medaille.

18. August An der Leichtathletik-EM in München qualifiziert sich Chiara Scherrer aus Bütschwil über 3000 Meter Steeple für den Final, in dem sie 13. wird.

27. Oktober Die Thurgauer Gewehrschützin Sarina Hitz aus Mauren holt an der WM in Kairo ihre fünfte Silbermedaille. Nun wird die Schreinerin Profischützin.

9. November Wegen Long Covid gibt die Toggenburger 800-Meter-Läuferin Selina Rutz-Büchel den Rücktritt bekannt.

