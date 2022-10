Heimsieg Der FC Wil verkörpert den nackten Wahnsinn Nach einer überschaubaren ersten Halbzeit überschlagen sich in der Lidl Arena die Ereignisse. Die Wiler geraten in Unterzahl in Rückstand und drehen das Spiel fulminant. Gianluca Lombardi 28.10.2022, 23.12 Uhr

Nils Reichmuth erzielte das 1:0 für Wil. Bild: Gianluca Lombardi

Im Heimspiel gegen die Munotstädter mussten die Wiler auf Leistungsträger und Captain Philipp Muntwiler verzichten, der eine Gelbsperre absitzen musste. Seinen Part im zentralen Mittelfeld übernahm Stéphane Cueni. Dieser machte seinen Job, genau so wie seine Kollegen, von Beginn weg hervorragend. Sofort übernahm der FC Wil das Zepter und suchte die Führung.

Nach einer halben Stunde brachte Nils Reichmuth den FC Wil in Führung. Völlig verdient und vor allem sehenswert war sein Treffer. Doch dies sollte erst der Anfang eines hochdramatischen Stücks werden, dass in der zweiten Halbzeit an Spannung nicht mehr zu überbieten war. Dass die Schaffhauser dazu beitrugen, war im ersten Durchgang nicht anzunehmen.

Nicht zu (s)toppen

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Wiler das Tempo, ehe sich die Ereignisse überschlugen. Als Michael Heule den Ball auf der Linie mit der Hand spielte, zeigte die Unparteiische auf den Punkt und verwies den Täter des Feldes. Aus dem nichts war Schaffhausen wieder im Spiel. Doch der Ausgleich hielt nicht lange. Nach einem Fehler von Ruberto war Josias Lukembila zur Stelle und brachte Wil erneut in Führung.

Schaffhausen am Boden? Nein! Mit einem Doppelschlag von Valon Hamdiu und Luka Stevic waren die Gäste plötzlich in Front. Der Wahnsinn nahm nun seinen Lauf. Keine Minute nach der Gästeführung war Silvio zur Stelle und besorgte das 3:3. Doch damit nicht genug, die Wiler powerten weiter und und liessen vergessen, dass sie in Unterzahl waren.

Der eingewechselte Kastrijot Ndau brachte eine Ecke zu Montolio, der zum 4:3 einschob und für völlige Ekstase im Wiler Südquartier sorgte. Was der FC Wil an diesem Abend ablieferte, lässt sich mit keinen Superlativen beschreiben. Wer solche Spiele gewinnt, der muss sich mit dem Aufstieg befassen.

Telegramm:

FC Wil – FC Schaffhausen 4:3 (1:0)

Lidl Arena, Wil: 1190 Zuschauer – Sr: Schmölzer.

Tore: 29. Reichmuth 1:0, 65. Müller (Handelfmeter) 1:1, 73. Lukembila 2:1, 78. Hamdiu 2:2, 82. Stevic 2:3, 83. Silvio 3:3, 89. Montolio 4:3.

Wil: Keller; Saho (88. Dickenmann), Montolio, Wallner, Heule; Reichmuth (77. Ndau), Cueni, Zumberi (68. Brahimi); Bahloul (68. Maier), Silvio, Lukembila.

Schaffhausen: Ruberto; Lurvink (79. A. Müller), S. Müller, Rhyner, Lika; Hamdiu; Kalem, Soldo (60. Sarr), Maouche (79. Rustemoski), Vogt (60. Stevic); Sliskovic (87. Cherny).

Bemerkungen: Wil ohne Muntwiler (gesperrt), Strübi (verletzt), Haarbo, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). Schaffhausen ohne Luan, Sahitaj, Bobadilla (verletzt) und Gonzalez (krank).

Verwarnungen: 43. Lurvink, 47. Lika, 55. Hamdiu, 65. Reichmuth, 82. Stevic. - Platzverweis: 64. Heule.