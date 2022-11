Auswärtssieg 3:1 in Thun – Wil kann doch noch auswärts gewinnen Der FC Wil steht wieder an der Tabellenspitze. Mit einem verdienten 3:1 Auswärtssieg klettern die Wiler, zumindest bis Samstagabend, wieder ganz nach oben. Gianluca Lombardi 05.11.2022, 00.24 Uhr

Wils Génis Montolio (li.) avanciert zum Topscorer. Bild: Gianluca Lombardi

Nach einer ansprechenden, aber auch sehr ausgeglichenen Startphase, übernahm der FC Wil im Berner Oberland deutlich das Spieldiktat. Eine erste Chance hatte Nils Reichmuth nach einer Viertelstunde, als er aus spitzem Winkel verzog, anstatt dass er seinen Mitspieler in der Mitte suchte. Nicht viel besser machte es Silvio, der nach einer halben Stunde aus gleicher Position auf das Tor schoss. Er scheiterte am glänzend reagierenden Mateo Matic.

Die Wiler nun fast wie im Rausch. Josias Lukembila war der nächste, der sich versuchen durfte. Doch sein Abschluss flog knapp über das Tor. Den nächsten Anlauf nahm Reichmuth, der aber erneut den Ball nicht im Tor unterbrachte. Nach herrlichem Zuspiel von Silvio setzte der junge Mittelfeldspieler seinen Abschluss an den Pfosten.

Weiterhin spielten hier nur die Wiler. Auch Aussenverteidiger Umar Saho versuchte sein Glück. Doch sein Schuss wurde gerade noch zur Ecke abgelenkt. Diese brachte anschliessend nicht viel ein, sorgte aber für einen weiteren Eckstoss. Bei diesem stieg Génis Montolio am höchsten und brachte Wil per Kopf in Führung - hochverdient und längst überfällig.

Später Siegtreffer

Die Gastgeber reagierten in der Pause mit zwei wechseln und fanden fortan besser in die Partie. Thun verzeichnete nun zwar ein Plus an Ballbesitz, tat sich aber auf den letzten 20 Metern vor dem Tor meistens schwer. Die Wiler lauerten nun fortan auf Konter. Einen solchen setzte Sofian Bahloul nach 65. Minuten knapp über das Tor.

Als der eingewechselte Daniel dos Santos für die Thuner ausglich, war der Jubel in rot riesig. Die Berner Oberländer warfen nun alles nach vorne und rannten in einige Wiler Konter. Prompt führte einer davon zu einem Elfmeter für Wil, welchen Sofian Bahloul souverän verwandelte. Weil der Übeltäter Fabian Rüdlin bereits verwarnt war, flog er mit Gelb-Rot vom Platz.

Nico Maier sorgte dann in der Nachspielzeit für die Entscheidung, als er den Thuner denn Ball abluchste und allein auf das Tor loszog. Die Wiler setzen damit ein weiteres Ausrufezeichen im Aufstiegskampf. Auch wenn man davon in Wil weiterhin nichts wissen möchte, spielen die Ostschweizer wie ein Spitzenteam. Der FC Wil schreibt vielleicht gerade Geschichte.

Telegramm:

FC Thun – FC Wil 1900 1:3 (0:1)

Stockhorn Arena, Thun: 2603 Zuschauer – Sr: Turkes.

Tore: 38. Montolio 0:1, 85. Dos Santos 1:1, 89. Bahloul (Foulelfmeter) 1:2, 93. Maier 1:3.

Thun: Matic; Lüchinger, Bamert (83. Dzonlagic), Sutter, Bürki; Roth (46. Matoshi), Rüdlin, Jankewitz (46. Castroman), Bertone (83. Josue); Kyeremateng, Ndongo (64. Dos Santos).

Wil: Keller; Saho, Montolio, Wallner, Brahimi; Reichmuth, Muntwiler (74. Staubli), Zumberi (64. Maier); Bahloul (89. Malinowski), Silvio, Lukembila (64. Cueni).

Bemerkungen: Thun ohne Oberlin (gesperrt), Barès, Lekaj, Toure, Vasic, Wyssen, Ziswiler (alle verletzt) und Ahmed (nicht im Aufgebot). Wil ohne Heule (gesperrt), Ndau und Strübi (beide verletzt). – 34. Pfostenschuss Reichmuth.

Verwarnungen: 19. Brahimi, 49. Rüdlin, 63. Lüchinger, 76. Maier. – Platzverweis. 87. Rüdlin (Gelb-Rot)