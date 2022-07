Nachholbedarf befriedigt: Die St.Galler fordern dem «grossen» FC Valencia viel ab – am Ende verlieren sie etwas unglücklich mit 0:2

Eine Niederlage gegen den sechsfachen spanischen Meister Valencia ist keine Schande. Auch deshalb nicht, weil die Espen durchaus Gegenwehr leisten – und zuweilen offensive Nadelstiche setzen. Was auch noch auffällt in Gossau: Wie der unverwüstliche Gattuso an der Seitenlinie den FC Valenica coacht. Sogar Zeidler fällt das auf.