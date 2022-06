FCSG mit Testspiel-Erfolg: starker Auftritt beim 1:1 gegen Monaco

Testspiel Der FC St.Gallen tankt Moral an der Côte d'Azur: Beim 1:1 gegen die AS Monaco trifft Boris Babic für die Ostschweizer Der FC St.Gallen ist in der Saisonvorbereitung auf gutem Weg: Gegen die AS Monaco stecken die Ostschweizer einen frühen Rückstand locker weg und spielen 1:1. Das Ligue-1-Spitzenteam ist nur in der Anfangsphase überlegen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 29.06.2022, 20.58 Uhr

Boris Babic, der schon gegen Urnäsch und Thun in den Testspielen getroffen hatte, erzielt gegen die AS Monaco den Ausgleich. Bild: Manuel Nagel (La Turbie, 29. Juni 2022)

Ein 25:0-Sieg in Urnäsch, ein 3:3 beim FC Thun – und nun also ein 1:1 gegen die AS Monaco: Der FC St.Gallen spielt sich in seiner Testphase durch alle Arten von Stärkeklassen und Gefühlswelten. Der Auftritt am Mittwochabend auf «La Turbie», dem Trainingsgelände der AS Monaco, auf französischem Staatsgebiet gleich neben dem Fürstentum, war aber mit Sicherheit ein Höhepunkt in der bisherigen Saisonvorbereitung der St.Galler. Zumindest in Sachen spielerischer Qualität des Gegners, der immerhin einige seiner Stammkräfte gegen die Ostschweizer auflaufen liess. Auch in Sachen Kulisse konnte es der Spielort an der Côte d'Azur mit der Urnäscher Szenerie aufnehmen - dies liess sich zumindest im Match-Livestream erahnen, den der FC St.Gallen auf seiner Webseite zeigte (samt dem zügigen Meerwind, der die Lautsprecher am Büro-Computer zum Rauschen brachte) .

St.Gallen kommt vor der Pause zu einem Chancenplus

Es wurde, für Testspielverhältnisse, ein hochstehendes Spiel mit hohem Tempo - einem Tempo, das die St.Galler jedoch erst nach gewissen Anfangsschwierigkeiten adaptieren konnten. Nur eine Minute dauerte es, bis die Monegassen in Führung lagen. Wer in der Folge Einbahnfussball befürchtete, sah sich aber getäuscht: St.Gallen, in der ersten Halbzeit in Bestbesetzung angetreten, kam nach dem Gegentor besser ins Spiel. Und zeigte, dass bereits vieles zusammenstimmt im Team.

Es hatte nicht etwa mit einem Nachlassen der AS Monaco zu tun, dass die Ostschweizer plötzlich viele Chancen kreierten. Mit gewohnt hohem Pressing und gewohnt direkt angepeilten Steilpässen kamen sie immer wieder zu Abschlüssen - die Monacos Goalie Radoslaw Majecki aber allesamt parieren konnte. Die beste St.Galler Möglichkeit vergab Julian von Moos, einer der stärksten im Vorpausen-Team Peter Zeidlers, nach einer halben Stunde alleine vor Majecki.

Jérémy Guillemenot und Isaac Schmidt kamen vor der Pause zum Einsatz.

«Zweite Garde» schafft den Ausgleich

Nach der Pause wechselten beide Trainer ihre Teams komplett aus. Für St.Gallen kam nun Neuzugang Randy Schneider auf der rechten Seite im Mittelfeld zum Einsatz, im defensiven Mittelfeld war es David Jacovic, in der Verteidigung Alessandro Kräuchi - um nur einige zu nennen. Und tatsächlich gelang es auch dieser jüngeren Formation, mit den Monegassen mitzuhalten. Mehr noch: Nach 75 Minuten traf Boris Babic zum Ausgleich, nachdem ihn Alessio Besio stark in Position gebracht hatte. Noch kein Testspiel ist in diesem Sommer vergangen ohne Babic-Tor.

Auch wenn Monaco in der Folge nicht mehr die ganz grossen Anstrengungen an den Tag legte, um doch noch einen Sieg zu landen, ist das Unentschieden aus Ostschweizer Sicht ein Erfolgserlebnis. Es war immerhin ein Spiel gegen den Dritten der vergangenen Ligue-1-Saison. Gegen einen Gegner, der sich schon früher als die Ligakonkurrenz auf die neue Saison vorbereitet, weil schon bald Champions-League-Qualifikations-Spiele anstehen.

Zufrieden mit dem Spiel, zufrieden mit der Reise

Zufrieden zeigte sich nach dem Spiel auch Peter Zeidler. Einerseits mit der Leistung, aus der sich besonders eine Erkenntnis ziehe lasse:

«Wenn wir Dinge auf dem Feld gemeinsam anpacken, können wir sogar mit einem Champions-League-Aspiranten mithalten. Wenn nicht, laufen wir aber gehörig hinterher.»

Andererseits freute sich Zeidler über die Tage in Südfrankreich ganz grundsätzlich: «Es war auch ein wichtiges gemeinschaftliches Erlebnis hier.» Und ja: Man habe Moral getankt. Der kurzfristig eingefädelte Vier-Tages-Kurztrip an die Côte d'Azur geht für die St.Galler am Donnerstag zu Ende.

Schon bald steht danach der nächste Test an, am Samstag gegen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau. Und dann, eine Woche später, geht es gegen den nächsten Vertreter einer Topliga: In Schruns wird Peter Zeidlers Team gegen den SC Freiburg den letzten Schliff für die neue Saison holen.

