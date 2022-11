Handball: Eine St.Gallerin auf dem Weg nach oben

Studium und Spitzensport Sie spielt mit Leidenschaft Querflöte und Klavier: Wie der St.Galler Handball-Nati-Star Tabea Schmid Ausgleich findet Die 19-Jährige aus Mörschwil war eine der besten Spielerinnen beim starken Auftritt der Schweizerinnen an der Handball-EM in Slowenien. Auf dem Feld agiert sie kraftvoll, beim Studium hat sie am liebsten die musischen Fächer. Daniel Good Jetzt kommentieren 11.11.2022, 04.55 Uhr

Tabea Schmid in Ljubljana im EM-Spiel gegen die Kroatinnen, das unentschieden endete. Urs Lindt / freshfocus

Am Kreis geht es im Handball rau zu und her. Man muss einiges einstecken können. Auf dieser Position spielt Tabea Schmid. Im Nationalteam und beim Schweizer Rekordmeister Brühl. Die Kreisläuferin aus Mörschwil hat an der EM in Slowenien einmal mehr eine Talentprobe abgeliefert. In der Abwehr und im Angriff ist die 19-Jährige bereits unverzichtbar.

Auch international hat sich herum gesprochen, wie stark Schmid ist. Im letzten EM-Gruppenspiel der Schweizerinnen kümmerten sich jeweils zwei kroatische Verteidigerinnen um die torgefährliche Ostschweizerin. «Das ist ein grosses Kompliment», sagt Vroni Keller, die als Trainerassistentin in Ljubljana mit dabei war.

«Tabea hat Durchsetzungsvermögen und ist eine gute Schützin. Überdies ist das Schweizer Spiel mittlerweile auf sie ausgerichtet.»

Schmid hatte viel zu tun in den Begegnungen mit den Weltklassegegnerinnen aus Ungarn, Norwegen und Kroatien. Denn sie ist hinten und vorne häufig im Brennpunkt. Jeden zweiten Tag stand ein Spiel auf dem Programm. «Ihre Abgeklärtheit und Ruhe, die sie nach aussen trägt, helfen ihr, sich auch auf diesem Niveau zurechtzufinden», sagt die St.Gallerin Keller, eine der bekanntesten Handballerinnen im Land.

Tabea Schmid in der Verteidigung gegen Kroatien. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Das mit Abstand jüngste Team an der EM

Sie sei an der EM manchmal schon an ihre Grenzen gestossen, sagt Schmid. Und:

«Aber das Adrenalin hat mich immer weiter getragen.»

Sie ist 1,80 Meter gross und bringt gute körperliche Voraussetzungen mit, um im Vergleich mit der Weltelite zu bestehen.

Ein schmerzhaftes Andenken brachte Schmid auch noch mit nach Hause. Im Spiel gegen Kroatien, das unentschieden endete, erhielt sie einen heftigen Schlag an die Nase. Am Donnerstagnachmittag war sie deshalb beim Arzt. Schon am Mittwochmorgen – am Tag nach der Rückkehr aus Slowenien – fand sie sich vor acht Uhr im Hörsaal ein.

Seit September absolviert Schmid die Ausbildung zur Sekundarschullehrerin. Sprachlich-historische Richtung.

Am liebsten hat sie die musischen Fächer. Sie spielt mit Leidenschaft Querflöte und Klavier. Schmid sagt:

«Das ist für mich der beste Ausgleich zum Spitzensport.»

Vor dem Arztbesuch stand noch eine Klavierstunde auf dem Programm. Handball spielt sie nun einige Tage nicht mehr.

Die Schweizerinnen stellten an der EM 2022 das mit Abstand jüngste Team. Der kroatische Cheftrainer Nenad Sostaric, ein äusserst erfahrener Mann im Frauenhandball, der die Doppeldeckung auf Schmid angeordnet hatte, sagte nach dem 26:26 gegen die Schweizerinnen: «Diesem Team gehört die Zukunft.»

Beinahe hätte Kroatien gegen die Schweiz verloren. Aber weil Schmid und Co. mit vier Treffern Vorsprung gewinnen mussten, um weiterzukommen, riskierten die Schweizerinnen in der Schlussphase alles und gaben eine 26:24-Führung aus der Hand.

Tabea Schmid vor der Kreuzbleiche Bild: Benjamin Manser

In zwei Jahren steht für die Schweizerinnen die Heim-EM an. Deshalb war es wichtig, dass sie schon zwei Jahre vorher Mass nehmen konnten an starken Gegnerinnen und den Besonderheiten eines internationalen Titelturniers. Schmid sagt: «Wir glauben nun an uns selber. Im Vorfeld des Turniers sagte uns der Trainer schon, dass wir eine Chance hätten. Aber glaubten wir das wirklich? Eher nicht. Ich denke, dass der Glaube an uns im Verlauf des Turniers wesentlich stärker geworden ist.»

Die Interessenten dürften Schlange stehen

Die Klasse Schmids weckt Begehrlichkeiten in den grossen Ligen. In Frankreich war sie schon, um die Sprachkenntnisse zu vertiefen. Offerten aus der Bundesliga gab es auch. Die Handballerin hat ein Spielerinnen- und Spielervermittlungsbüro beauftragt, sich um die Interessenten zu kümmern. Während der EM wollte die Spielerin keinen Kontakt. Schmid sagte am Donnerstag:

«Nun muss ich dann bald einmal anrufen und fragen, was sich so getan hat.»

Brühl wird ihr keine Steine in den Weg legen.

