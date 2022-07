Yasmin Giger überzeugt mit der 4x400-m-Staffel zum WM-Abschluss

Staffel-Erfolg Yasmin Giger überzeugt mit der 4x400-m-Staffel zum Abschluss der WM – trotz letztem Platz im Final Zusammen mit Silke Lemmens, Julia Niederberger und Annina Fahr hat die Romanshornerin Yasmin Giger mit der Staffel einen schönen Erfolg gefeiert. Die Vier erreichen die zweitbeste je von Schweizerinnen gelaufene Zeit. Ralf Streule 25.07.2022, 11.14 Uhr

Das Schweizer Staffel-Team: Yasmin Giger, Julia Niederberger, Silke Lemmens and Annina Fahr. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Rund 1700 Sportlerinnen und Sportler waren in den vergangenen Tagen an der Leichtathletik-WM im Einsatz. Der allerletzte Auftritt war dem Schweden Armand Duplantis vergönnt, der im Stabhochsprung die Weltrekordmarke von 6,21 übersprang und sich zum WM-Abschluss lange feiern liess. Kurz zuvor hatte eine Thurgauerin die Laufveranstaltungen abgeschlossen: Yasmin Giger, die bereits über 400 m Hürden in den Halbfinal vorgestossen war, war die Schweizer Schlussläuferin im Final der 4x400m-Staffeln. Sie kam als letzte ins Ziel - was aber die Freude über eine starke Leistung nicht trübte. Mit 3:27,81 Minuten - der zweitbesten je von einer Schweizer 4x400m-Staffel gelaufenen Zeit - unterboten die vier jungen Läuferinnen die Zeit des Vorlaufs noch einmal um rund Sekunden. Keine Frage: Das Gespann ist ein Versprechen für die kommenden Jahre.