St.Otmar gewinnt das wichtige NLA-Spiel gegen den RTV Basel.

Handball Vorne und hinten ein Ausnahmekönner: Andrija Pendic und Marian Zernovic sind die grossen Figuren bei St.Otmars Sieg Die St.Galler NLA-Handballer gewinnen gegen den RTV Basel mit 34:24 und distanzieren den Gegner vorerst. Der Goalie und der Captain brillieren. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 11.12.2022, 21.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Captain Andrija Pendic (Mitte) setzt sich gegen zwei Basler durch. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Viel gewonnen hat St.Otmar zuletzt nicht. Nur gerade einmal in zehn Partien reichte es für Gelbschwarz zum Sieg. Gegen den RTV Basel, der vor der Partie in der Tabelle nur zwei Punkte hinter den St.Gallern gelauert hatte, merkte man dem Heimteam jedoch kein mangelndes Selbstbewusstsein an.

Im Gegenteil. Von Beginn an überzeugte St.Otmar auf beiden Seiten des Spielfelds. Vorne erwischte Andrija Pendic einen jener Tage, an denen er kaum zu bremsen ist. Und hinten nagelte Goalie Marian Zernovic das Tor phasenweise zu. Im Sog der beiden überragenden Spieler auf dem Feld entfalteten sich die weiteren St.Galler. Dominik Jurilj, Benjamin Geisser und Severin Kaiser entlasteten Pendic in der Offensive. Antonio Juric und Noah Haas organisierten eine sattelfeste Defensive. Torhüter Zernovic zermürbte die gegnerische Offensive bereits im ersten Durchgang mit acht Paraden und einer Abwehrquote von 40 Prozent. Vorne blieb Spielgestalter Pendic bei seinen neun Toren ohne Fehlwurf. Gegen seine unzähligen Durchbrüche in den Eins-gegen-eins-Situationen waren die Basler machtlos. Das Pausenresultat gegen vor allem in der Offensive überforderte Gäste hätte gar höher als 16:12 ausfallen können.

Pendic mit 16 Toren aus 17 Versuchen

Nach der Pause versuchten es die Gäste mit einer Manndeckung gegen Pendic. Doch diese Massnahme brachte nicht den gewünschten Effekt. Flügel Kaiser übernahm als Mittelmann und sprang so für Pendic in die Bresche. Den vorhandenen Platz wussten die St.Galler in Treffer umzumünzen. Der Rückstand der Basler pendelte sich bei fünf bis sechs Toren ein. Als die Bewachung Pendics wieder aufgehoben wurde, setzte dieser zur Kür an. Einziger Makel: sein Fehlwurf in der 42. Minute. Der 35-jährige Thurgauer setzte den Ball alleine vor dem Tor an den Pfosten.

Doch die vergebene Sieben-Tore-Führung war wenige Minuten später doch Tatsache. Das lag vor allem am in dieser Phase schier unüberwindbaren Goalie Zernovic. Der slowakische Nationalgoalie parierte zwischenzeitlich mit einer Quote von über 50 Prozent. Am Ende bilanzierte er 19 Paraden und eine 46-prozentige Abwehrquote. Zum Vergleich: Basels Goalie Yasin Kühner, der zu den besten seines Teams zählte, kam auf zehn Abwehraktionen und 25 Prozent gehaltener Bälle. So war die Partie spätestens beim erstmaligen Zehn-Tore-Vorsprung in der 48. Minute gelaufen. Captain Pendic warf bis zur Schlusssirene 16 Treffer, ging damit in der so wichtigen Partie voran. «Wir sind einfach froh, dass wir gewonnen haben.»

Talent Kürsteiner erzielt erstes NLA-Tor

In der Mannschaft habe aufgrund der Resultatkrise zuletzt keine Unruhe geherrscht. «Wir haben häufig nicht schlecht gespielt, aber dennoch verloren.» Umso wichtiger seien diese Erfolge gegen Basel oder auch gegen Kreuzlingen, die in der Tabelle hinter St.Otmar liegen.

So durfte in den letzten Minuten der Partie auch das 18-jährige Rückraumtalent Justin Kürsteiner etwas NLA-Luft schnuppern. Der Rechtshänder fing nervös an und verlor zunächst einen Ball. Seine nächsten zwei Aktionen waren dann aber sehenswert. Mit einem Durchbruch provozierte einen Penalty und wenig später durfte der Horner gar seinen Premierentreffer in der höchsten Schweizer Liga bejubeln. Er fand auf halbrechts die Lücke und attackierte diese mit viel Tempo. Alleine vor dem Tor liess er dem Goalie keine Abwehrchance.

Dank diesem souveränen Sieg verschafft sich das Team von Trainer Zoltan Cordas etwas Luft auf Playout-Plätze. Mit nun zehn Punkten beträgt der Vorsprung auf Basel vier Zähler. Der Blick nach vorne zeigt aber auch, dass es ziemlich schwierig wird, noch auf den siebten oder den sechsten Rang zu klettern. Der Abstand beträgt drei respektive fünf Punkte.

Telegramm:

St.Otmar – RTV Basel 34:24 (16:12)

Kreuzbleiche – 680 Zuschauer – Sr. Castineiras/Zwahlen.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 4-mal 2 Minuten gegen Basel.

St.Otmar: Zernovic (19 Paraden)/Perazic (1 P.)d; Pendic (16/4), Geisser (5), Ben Romdhane (1), Jurilj (6), Haas, Kaiser (2/1), Juric (3), Schneider, Kürsteiner (1), Rojnica, Onamade.

RTV Basel: Kühner (10 P.)/Bruttel; Halmagyi, Berger (7), Lapajne (1), Esono Mangue, Voskamp, Mauron (1), Basler (1), Brandt (2), Spende (10/2), Freiberg (2), Paban Lopez.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pietrasik und Schramm (beide verletzt). – Verhältnis vergebener Penaltys: 0:1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen