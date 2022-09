St.Otmar trifft in der Handball-NLA auf Suhr Aarau.

Handball St.Otmar muss im Heimspiel gegen Suhr Aarau die Eigentore vermeiden Die St.Galler NLA-Handballer wollen am Samstag um 18 Uhr gegen Suhr Aarau punkten. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 23.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Captain Andrija Pendic (Mitte) empfängt heute mit St. Otmar Suhr Aarau in der Kreuzbleiche. Bild: Reto Martin

Es war ein Dämpfer, den St.Otmars Handballer am vergangenen Wochenende bei GC Amicitia Zürich erlitten. Die 27:29-Niederlage in der Saalsporthalle wäre vermeidbar gewesen. Am Samstag um 18 Uhr in der Kreuzbleichehalle müssen die St.Galler NLA-Handballer einiges verbessern, um gegen Suhr Aarau zu punkten.

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas nennt die Versäumnisse seiner Spieler im Spiel gegen GC Amicitia «Eigentore». In der Tat schenkten die St.Galler dem Gegner mit zehn vergebenen Grosschancen und sechs technischen Fehlern, die zu Gegentreffern führten, mehr als die Hälfte aller Tore. «Wir haben GC Amicitia förmlich eingeladen, Tore zu schiessen», so Cordas. In dieser ausgeglichenen Meisterschaft könne sich keine Mannschaft solche negativen Statistiken erlauben. Die logische Folge war die dritte Niederlage im vierten NLA-Spiel.

Eingespieltes Aarauer Dreieck

Gegner Suhr Aarau ist derweil mit zwei Siegen in die Saison gestartet. In der dritten Partie folgte zuletzt gegen Kriens-Luzern die erste Niederlage. Die Aargauer hatten vor dieser Spielzeit einen grossen Umbruch zu bewältigen. Nicht weniger als fünf Leistungsträger verliessen den Verein. Manuel Zehnder und Leonard Grazioli wechselten in die Bundesliga, was für die Qualität spricht, die Suhr Aarau verlor. Mit Ausnahme der Verpflichtung von Rückraumspieler Marijan Maric füllten die Verantwortlichen das Kader ausschliesslich mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs auf.

Auch deshalb stimmen die Leistungen des Teams in den ersten drei Partien den Trainer Aleksandar Stevic zuversichtlich. Suhr Aarau setzt weiterhin auf das eingespielte Dreieck bestehend aus Tim Aufdenblatten, João Ferraz und Martin Slaninka. Während Aufdenblatten für die Spielgestaltung zuständig ist, überzeugt der wurfgewaltige Portugiese Ferraz als Distanzschütze. Zweimetermann Slaninka bringt die nötige Wasserverdrängung für das Kreisspiel mit und besticht durch eine hohe Wurfausbeute. Das Trio erzielte 46 der 101 Aargauer Treffer. Für St.Otmar gilt es, dieses Dreieck zu stoppen.

Cordas setzt auf Weiterentwicklung

Die Tabellenlage St.Otmars – Rang acht mit zwei Punkten – löst bei Trainer Cordas noch keine Nervosität aus. Er sagt: «Wichtig ist, dass wir die Lehren aus dem GC-Spiel ziehen. Das hat mit Qualität und Wille zu tun.» Gelingt die erhoffte Steigerung, bewegt sich St.Otmars Kader um Captain Andrija Pendic mit Suhr Aarau auf Augenhöhe. Mindestens.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen