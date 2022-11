St.Otmar gewinnt das Ostschweizer Handballderby gegen Kreuzlingen

Handball St.Otmar stoppt im Ostschweizer Derby gegen den HSC Kreuzlingen die Talfahrt Die St.Galler entscheiden das NLA-Nachbarschaftsduell gegen enttäuschende Thurgauer deutlich mit 36:26 (19:13) für sich. Dominik Jurilj und Severin Kaiser stechen aus dem starken St.Otmar-Kollektiv heraus. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 27.11.2022, 21.11 Uhr

St.Otmars Severin Kaiser erzielte gegen Kreuzlingen neun Tore. Bild: Michel Canonica

Acht Niederlagen reihten die Handballer des TSV St.Otmar in der Meisterschaft zuletzt aneinander. Deshalb bot sich vor dem Ostschweizer Derby dem kleinen Thurgauer Nachbarn HSC Kreuzlingen die Möglichkeit, mit einem Sieg in der Tabelle an den St.Gallern vorbeizuziehen und damit auf einen Playoff-Platz vorzustossen.

Jurilj aus der Distanz stark

Bei St.Otmar war jedoch von Beginn weg weder Druck noch Verunsicherung sichtbar. Sowohl vorne als auch hinten agierte das Heimteam, als ob die Niederlagenserie keine Spuren hinterlassen hätte. In der ersten Viertelstunde zogen die nahezu fehlerfreien St.Galler bereits auf 13:5 davon. Sieben Tore erzielte dabei der wurfgewaltige Rückraumspieler Dominik Jurilj, der den Thurgauer Goalie Haris Berisha fast jedes Mal in die falsche Ecke schickte. Bei den ersten vier Würfen zielte er aus seiner Sicht nach rechts. Als der verdutzte Berisha beim fünften Wurf Juriljs in jener Ecke bereitgestanden hatte, schlug der Ball auf der anderen Seite ein. Am Ende totalisierte Jurilj zwölf Tore.

Hinten präsentierte sich St.Otmars Deckung von Beginn weg kompakt. So kam der HSC Kreuzlingen nicht auf Touren. Von aussen gewann man den Eindruck, dass es die Thurgauer waren, die unter Druck standen.

Enttäuschter Captain Dedaj

Kreuzlingens Captain Valon Dedaj fand nach dem Spiel deutliche Worte.

«Hinten hat uns die Bereitschaft zu kämpfen gefehlt. Vorne hielten wir Spieler uns nicht an die Vorgaben.»

Es sei schade um die Chance, die sie liegengelassen hätten. «Und auch ein bisschen dumm», so Dedaj. Beim Stand von 18:9 für St.Otmar in der 26. Minute schien die Vorentscheidung in diesem Derby überraschend früh gefallen zu sein. Zu lethargisch wirkten die Gäste aus dem Thurgau. Ganz anders die Gefühlslage auf Seiten der St.Galler, die in der zweiten Hälfte souverän den Vorsprung verwalteten. Kreuzlingen verkürzte maximal auf fünf Tore, um dann in der Folge wieder eine Schwächephase einzuziehen.

Kaiser springt als Regisseur ein

Weder die Manndeckung auf St.Otmars Regisseur Andrija Pendic noch zwei Goaliewechsel zeigten ihre Wirkung. Bei den St.Gallern schlüpfte der eigentliche Linksaussen Severin Kaiser für Pendic in die Mitte, um die Fäden zu ziehen. Dies gelang ihm vorzüglich. Ohne auch nur einen technischen Fehler zu produzieren, lenkte er das Geschehen in die gewünschten Bahnen. Darüber hinaus verteidigte Kaiser auf der Halbposition einmal mehr zupackend. Er belohnte sich für seine ausgezeichnete Leistung auf beiden Seiten mit neun Treffern, davon fünf per Penalty. «Als Mannschaft funktionieren wir», sagte Kaiser. Und weiter: «Auf dieser Leistung müssen wir aufbauen und weiter Punkte sammeln. Der Druck ist immer noch da.»

Durch den nie gefährdeten 36:26-Derbysieg verschafft sich St.Otmar im Kampf um das Playoff etwas Luft gegen hinten. Das Polster auf den RTV Basel und Kreuzlingen beträgt jedoch nur zwei beziehungsweise drei Punkte. Die Thurgauer stehen nach diesem Dämpfer weiterhin am Tabellenende. Die zweiwöchige Pause bis zum nächsten Spiel dürfte ihnen guttun. «Wir werden uns wieder anders präsentieren», sagt Dedaj. «Platz acht geben wir nicht so schnell verloren.»

Telegramm:

St.Otmar – HSC Kreuzlingen 36:26 (19:13)

Kreuzbleiche – 920 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 5-mal 2 Minuten inkl. Disqualifikation nach dritter Zeitstrafe (41. Juric) gegen St.Otmar. 6-mal 2 Minuten inkl. Disqualifikation nach dritter Zeitstrafe (36. Ramosaj) gegen Kreuzlingen.

St.Otmar: Zernovic (10 Paraden, 1 Tor)/Perazic (1 P.); Pendic (7/2), Geisser (2), Ben Romdhane (1), Jurilj (12), Haas, Kaiser (9/5), Gangl, Juric (3), Schneider, Kürsteiner, Rojnica, Onamade (1).

HSC Kreuzlingen: Berisha (5 P.)/Marinovic (3 P.); Gonschor (4), Lutz, Dedaj (2/2), Zeller, Bär, Heim (1), Fricker (4/3), Kun (6), Ramosaj, Kavcic (2), Kozina (4), Drenit Tahirukaj (3).

Bemerkungen: St.Otmar ohne die verletzten Pietrasik und Schramm. Kreuzlingen ohne die verletzten Schneider und Drilon Tahirukaj.

