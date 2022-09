Wie Mathias Rusterholz um seinen Rekord von 1996 bangt

Sprinter-Legende Seine 44,99 Sekunden wackeln: Wie der Ex-Herisauer Mathias Rusterholz um seinen Schweizer Rekord von 1996 bangt Der 400-m-Landesrekord von Mathias Rusterholz hat eine weitere Saison überstanden. Doch es wird eng für den Ex-Herisauer. Der 51-Jährige blickt zurück auf seine Karriere - und stöbert in seinem persönlichen Video-Archiv. Ralf Streule Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Mathias Rusterholz (links) mit der 4x400m-Staffel in Atlanta 1996, die damals einen Schweizer Rekord aufstellte, aber im Halbfinal scheiterte; mit Kevin Widmer, Laurent Clerc (verdeckt) und Alain Rohr.

Phu! Durchschnaufen, Schweiss abwischen! Ein weiteres Jahr ist überstanden. Denn die Leichtathletik-Saison ist so gut wie beendet, Ricky Petrucciani, der schnelle Tessiner EM-Silbergewinner über 400 m, wird den Schweizer Rekord in diesem Jahr nicht mehr angreifen können – eine letzte Chance dazu verpasste er am Montag in Bellinzona ziemlich deutlich.

Mathias Rusterholz überwintert also ein weiteres Mal als Rekordhalter und kann sich ein weiteres Strichlein ins Heft machen: Strichlein Nummer 26. Etwas über 26 Jahre sind es her, als er die Bahnrunde als erster und einziger Schweizer unter 45 Sekunden lief. Bei 44,99 Sekunden steht die Marke, die er 1996 an der Athletissima in Lausanne aufstellte.

Dem 22-jährigen Petrucciani fehlten 2021 nur drei Hundertstel auf diesen Rekord, in diesem Jahr an der EM in München waren es im Final vier Hundertstel.

Mathias Rusterholz, einst Spitzensportler, heute Leiter Ressort Lernmedien beim Baspo. Daniel Kaesermann

«Medaillen sind für die Ewigkeit, Rekorde nicht»

Rusterholz wuchs in Oberuzwil und Herisau auf, lebt aber seit langem im Kanton Bern, hat sich mit seiner Familie im Berner Seeland niedergelassen. Der heute 51-Jährige relativiert das eingangs beschriebene Zittern um den Schweizer Rekord: Weder führt er eine Strichliste, noch treiben ihm die Rennen von Petrucciani Schweiss auf die Stirn. «Medaillen sind für die Ewigkeit, Rekorde nicht», sagt er. Vieles deute darauf hin, dass Petrucciani bald an seine Stelle treten werde. Rusterholz sagt:

«Ich bin darauf vorbereitet – Ricky ist ein perfekter 400-Meter-Läufer.»

Gerade was die Grundschnelligkeit angehe, sei Petrucciani um einiges weiter als er seinerzeit. Aber, ja: 26 Jahre lang der schnellste Schweizer über eine Distanz zu sein, «das macht eben doch stolz».

Matthias Rusterholz an der WM 1997 in Athen, wo er es in den Zwischenlauf schafft, dort aber ausscheidet. Bild: KEY

Rusterholz war bei seinem Rekord 25-jährig, er stand auf dem Zenit seiner Karriere, nahm darauf an den Olympischen Spielen in Atlanta teil, schaffte es dort in den Viertelfinal und stellte mit der 4x400-m-Staffel ebenfalls einen Schweizer Rekord auf. Weitere folgten.

Rusterholz vergleicht das derzeitige Schweizer Hoch im 400-m-Lauf mit der Zeit Mitte der 1990er-Jahre. Damals war er es, der als schneller Langsprinter eine Welle losgetreten hatte. «Die Staffel stand im Vordergrund, viele gute Sprinter konzentrierten sich auf den 400er, das war ihre Chance, an Grossanlässen teilzunehmen.» So bildete sich um ihn ein starkes Team, mit Läufern wie Laurent Clerc, Kevin Widmer oder 400-m-Hürdenspezialist Marcel Schelbert, ebenfalls heute noch Rekordhalter in seiner Disziplin. Sie brachen dreimal den Landesrekord. Letztmals an der WM 1999 in Sevilla. «Jener Rekord wird noch länger Bestand haben», sagt Rusterholz.

Ricky Petrucciani bei seinem Silberlauf an der EM in München im August. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Auch wenn aktuell um Petrucciani ein Team heranwächst, mit hoffnungsvollen Läufern wie Julien Bonvin und Lionel Spitz, sagt der 51-Jährige:

«Bis sie so weit sind, wie wir es waren, dürfte es noch eine Weile gehen.»

Die 3:02,46 Minuten von Sevilla 1999 stehen also – eine Zeit, die Rusterholz trotz allem mit einem weinenden Auge sieht. Denn ein Stabverlust von Schelbert an der WM 1997 in Athen verhinderte eine noch bessere Zeit. Wenn Rusterholz gelegentlich Staffelkollegen von damals trifft, sei jener Fauxpas zuweilen noch immer ein Thema.

Die Karriere von Rusterholz war 1994 so richtig lanciert worden. Der damals 23-Jährige, der in den Jahren zuvor das Lehrerseminar in Rorschach abgeschlossen hatte, gewann in Helsinki die EM-Bronzemedaille. Kurz darauf zog er nach Bern, wo er sich einer neuen Trainingsgruppe anschloss. Gleichzeitig begann er ein Wirtschaftsstudium. Bald brach er dieses aber ab: Weil er ganz auf die Karte 400-m-Sprint setzte.

Die richtigen Zutaten für einen Landesrekord

Und dann kam eben jener Abend in Lausanne auf der Pontaise, am 3. Juli 1996. Rusterholz erinnert sich gut daran, welchen Stimmungsmix es damals für diesen Exploit brauchte. Er erzählt, dass er zuvor beim Europacup in Skandinavien die Olympia-Limite für Atlanta verpasst hatte. Da war also Druck, dennoch spürte er eine gewisse Lockerheit. Etwas in ihm sagte: «Egal, wenn ich es nicht schaffe!»

Dazu kam aber das Wissen um gute Trainingswerte in den Tagen zuvor, «und eine perfekte Wetterkonstellation mit leichtem Rückenwind auf der Gegengeraden». Rusterholz entschied sich damals, in der B-Serie anzutreten mit weniger starken Gegnern, dafür durfte er die Bahn frei wählen. Und so wurden es eben: 44,99 Sekunden. Und die Olympia-Limite.

Das Video des Laufs ist im Internet nicht aufzufinden. Doch Rusterholz hat ihn im persönlichen Archiv gefunden - und doch noch ins Netz gestellt. Er ist der Mann auf Bahn 5:

Die Karriere des Ostschweizers ging gut vier Jahre später zu Ende. Die Olympischen ­Spiele in Sydney 2000 waren für den damals 29-Jährigen ein weiteres grosses Ziel gewesen. Auch dank ihm hatten sich die Schweizer mit der Staffel ­qualifiziert. Doch im Vorbereitungslager in Australien erlitt er einen Teilabriss der Achillessehne. Schon in den Jahren zuvor war er nicht beschwerdefrei geblieben. Im November 2000 trat er zurück.

Internet-Autodidakt Rusterholz

Der Leichtathletik blieb er zunächst treu, amtete als Schweizer Verbandstrainer der 400-m-Läufer bis 2006, war gewissermassen der Vorgänger von Flavio Zberg, der heute als Vater des Aufschwungs der Langsprinter gilt. «Wir sind bis heute in gutem Kontakt, ich verfolge meinen Sport weiterhin gerne», sagt Rusterholz.

Eine Trainerkarriere war damals hingegen kein Thema. Weil die Professionalisierung in der Schweizer Leichtathletik noch nicht so weit fortgeschritten war. «Und weil ich froh war, nicht mehr jedes Wochenende unterwegs sein zu müssen.» Beruflich profitierte Rusterholz davon, dass er sich schon während seiner Aktivzeit Ende der 1990er-Jahre autodidaktisch Internet-Programmierkenntnisse angeeignet und unter anderem für «Weltklasse Zürich» die Website mitgestaltet hatte.

So übernahm er bald Web- und Kommunikationsaufgaben im Bundesamt für Sport. Noch heute arbeitet er dort, in Magglingen, verantwortet die Digitalisierung von Unterrichtsunterlagen. Sport treibt er weiterhin, jedoch nicht mehr im Sprinttempo und ohne Wettkämpfe: «Joggen und Biken – eher gesundheitserhaltend.» Seine beiden Söhne im Teenageralter spielen Fussball und Handball, in die Leichtathletik hat es keinen gezogen. Aber natürlich wissen sie, dass ihr Vater noch immer einen Schweizer Rekord hält – der weit älter ist als sie selbst.

