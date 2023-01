Handball: Dreimal St.Gallen an der WM

Sportstadt Dreimal St.Gallen an der Handball-WM Am Mittwoch, 11. Januar, beginnt die 28. Handball-WM, die in Polen und Schweden ausgetragen wird. Erneut mit dabei sind die Schiedsrichter Arthur Brunner und Morad Salah. Von St.Otmar kommt Ariel Pietrasik zum Zug. Er bestreitet am Mittwoch mit Polen das Eröffnungsspiel gegen Rekordweltmeister Frankreich. Daniel Good 10.01.2023, 11.21 Uhr

Die St.Galler Spitzenschiedsrichter Arthur Brunner Arthur (links) und Morad Salah. Bild: Mathias Bergeld / www.imago-images.de

Es ist schon die vierte Elite-WM für Arthur Brunner und Morad Salah. Die St.Galler zählen noch immer zu den jungen Schiedsrichterduos. Brunner ist 31-jährig, Salah ein Jahr älter. Sie leiteten 2021 auch mehrere Partien an den Olympischen Spielen in Tokio, unter anderem den Halbfinal zwischen dem damaligen Weltmeister Dänemark und Europameister Spanien. Sieger wurde Dänemark.

Auch auf Klubebene kommen Brunner und Salah immer wieder zu Einsätzen in internationalen Spitzenspielen. Im vergangenen Jahr pfiffen sie den Final in der European League zwischen dem deutschen Meister Magdeburg und Benfica Lissabon. Benfica gewann mit Heimrecht 40:39 nach Verlängerung. 2021 wurden Brunner und Salah für das Final-Four-Turnier in der Champions League in Köln aufgeboten.

Die Schiedsrichter wissen an der WM 24 Stunden vor einer Partie, welche Begegnung sie leiten werden. Brunner, Jurist mit Doktortitel, und Salah, der für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Region St. Gallen, arbeitet, haben gute Chancen, einmal einen olympischen Final zu leiten. An der vergangenen WM 2021 in Ägypten kamen sie in sechs Spielen zum Zug.

St.Otmars Topskorer Ariel Pietrasik im Kampf mit seinen zukünftigen Teamkollegen von Kadetten Schaffhausen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

WM-Eröffnungsspiel mit dem Ausnahmekönner von St.Otmar

Die erste Partie der 28. WM findet in Katowice in Schlesien statt. Gastgeber Polen trifft auf Frankreich. Ein besonderes Spiel ist diese Begegnung für Ariel Pietrasik, der seit anderthalb Jahren bei St.Otmar unter Vertrag steht.

Die Polen spielen dann zunächst auch noch gegen Slowenien und Saudi-Arabien. 32 Teams nehmen teil, es kommt zu 112 Partien. Aus den acht Vorrunden-Vierergruppen kommen die jeweils drei Besten in die Hauptrunde. In der Hauptrunde gibt es vier Sechsergruppen, wobei die Teams die Punkte aus der Vorrunde mitnehmen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals.

Der WM-Final 2023 findet am 29. Januar in Stockholm statt.

Der 24-jährige Pietrasik kam schon an der EM 2022 mit Polen zum Einsatz. Mehrheitlich in der Abwehr, obschon er der mit Abstand torgefährlichste Spieler St.Otmars ist.

In der kommenden Saison geht Pietrasik für den Serienmeister Kadetten Schaffhausen auf Torejagd.