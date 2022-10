Sportschiessen: Eine junge Thurgauerin startet durch

Sportschiessen «Besser schiessen als den ganzen Morgen im Bett liegen»: Der bodenständige Shootingstar aus Mauren Sarina Hitz träumte vor einem Jahr noch von internationalen Einsätzen – nun hat die Thurgauerin eine EM-Medaille in Polen gewonnen und reist an die WM nach Kairo. Daniel Good Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Schützin Sarina Hitz: Holz ist die zweite Leidenschaft der Schreinerin. Nun wird sie Profi. Bild: Andrea Stalder

Es ging schnell bergauf mit der 22-jährigen Gewehrschützin aus Mauren. Als man sie im Herbst 2022 von Verbandsseite her fragte, welche Zielwettkämpfe sie im kommenden Jahr im Visier habe, nannte Sarina Hitz die Schweizer Meisterschaft. Das war tief gestapelt. Aber so ist Schreinerin Hitz: bodenständig und bescheiden.

Aber sie ist auch ehrgeizig. Diesen Sommer schoss Hitz in den verbandsinternen Ausscheidungen der Schweizerinnen so gut, dass sie sich für die EM im September qualifizierte. In Polen wurde es noch besser. Im Liegendmatch über 50 Meter gewann sie in Wroclaw Bronze. An ihrer ersten EM in der Elite. Und trotz zwei Neunern in der letzten Passe.

Dabei überlegte man sich im Verband lange Zeit, ob man die EM-Novizin überhaupt im Liegendschiessen starten lassen sollte, um die junge Sportlerin an ihrem ersten Grossanlass in der Elite nicht zu überfordern. Denn der Liegendwettkampf war auf den Morgen anberaumt. Am Nachmittag folgte der wichtigere olympische Dreistellungsmatch über die 50-Meter-Distanz. Das ist die Königsdisziplin im Schiesssport, in der die Innerschweizerin Nina Christen 2021 Olympiasiegerin wurde.

Auch die Reiselust macht sie so stark

Hitz nahm die EM-Doppelbelastung auf sich. Sie sagte sich:

«Besser schiessen als den ganzen Morgen im Bett liegen.»

Wenn es schief gehen würde, sei es ein gutes Training unter Wettkampfbedingungen gewesen. Und zu verlieren hatte sie ja auch nichts.

Das Liegendschiessen nahm seinen Lauf. Hitz traf bis ins Final meistens Zehner um Zehner. Aber wegen der beiden Neuer am Ende war sie sich gar nicht sicher, ob sie in der Rangliste einen vorderen Platz erzielt hatte. Mit Zweifeln stand sie auf, aber die Trainer gratulierten.

Weiter ging es mit dem Dreistellungsmatch. Der Erfolg im Liegendschiessen beflügelte Hitz. Sie beendete die Qualifikation in der anspruchsvollsten Disziplin sogar auf dem zweiten Platz und erreichte – im Gegensatz zur Olympiasiegerin – den EM-Final. Als es um die Medaillen ging, reihte sich die Thurgauerin auf dem sechsten Rang ein. Sie hadert nicht und sagt: «Ich bin zufrieden. Mir fehlt einfach die Routine. Es war ja mein erster grosser Final.»

Jetzt wird sie Profi und reist um die Welt

An Erfahrungswerten im Sport wird Hitz bald zulegen. Bis jetzt arbeitete sie zu 80 Prozent für eine Schreinerei in Weinfelden. Ab Januar 2023 ist sie Teil des Schweizer Weltcupkaders und Profi. Reisen durch die ganze Welt werden auf dem Programm stehen. Das war immer ein Ziel der jungen Frau vom Land. Sie sagt:

«Es ist doch schön zu sagen, ich war schon dort und dort. Und alles wird vom Verband bezahlt.»

Nach Polen würde sie in den Ferien zwar nicht reisen, aber nach Ägypten. Dies ist wettkampftechnisch schon nächste Woche der Fall. Es geht an die WM nach Kairo. Sie sagt:

«Ich hoffe, ich bin körperlich und mental so bereit wie an der EM.»

Diese Woche absolviert Hitz ein WM-Trainingslager in Biel, wo sie als Profi meistens domiziliert sein wird.

Die Olympiasiegerin und zwei Ostschweizerinnen

Das Schweizer WM-Frauenteam in den 50-Meter-Gewehrschiessen besteht aus Olympiasiegerin Christen, Hitz und Franziska Stark von den Sportschützen Gossau. In den olympischen Disziplinen wird es für Hitz schwierig, an ihrer ersten WM eine Medaille zu gewinnen. Aber sie hat sich auch für die 300-Meter-Schiessen qualifiziert –, obschon sie erst im Sommer mit dem freien Gewehr damit begonnen hat.

Auf der grösseren Distanz, die seit 1972 nicht mehr olympisch ist, gewinnen die Schweizerinnen und Schweizer regelmässig WM-Medaillen. In keiner anderen Nation gibt es so viele 300-Meter-Schiessstände wie hierzulande.

Die Ziele verschieben sich

Eigentlich waren die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles das Fernziel. Aber weil sich in diesem Jahr Fortschritte im schier ungeahnten Ausmass einstellten, wird nun auch Paris 2024 zum Thema für Hitz. Allerdings ist es im Schiessen ziemlich tückisch, die Olympiaqualifikation zu bewerkstelligen. An der EM erhielten im Dreistellungsmatch bloss die beiden Ersten einen Quotenplatz für Paris. «Es ist mein Ziel und Traum, an den Spielen dabei zu sein», sagt Hitz.

Gossauer Begehrlichkeiten und das Sturmgewehr

Insidern ist das Talent von Hitz natürlich nicht entgangen. Auch den Sportschützen Gossau nicht, die regelmässig Schweizer Meister werden. Sie haben Hitz «immer wieder» gefragt, ob sie nicht kommen wolle. Aber sie bleibt Weinfelden treu: «Ich wechsle nicht den Verein, weil ich mehr gewinnen könnte. Mir gefällt es, so wie es ist und war. Es geht doch auch um Kameradschaft.» Bodenständig eben.

Vom Schiessen aber kann Sarina Hitz kaum genug kriegen. Eines ihrer Hobbys ist der Umgang mit dem Sturmgewehr 90.

Prominente Ausrüster und das Weltmeistergewehr Schweizer Büchsenmacher sind gefragte Leute. Mit Bleiker-Gewehren aus dem Toggenburg wurden schon unzählige Olympiamedaillen gewonnen. Seit einiger Zeit führt der frühere Meisterschütze Marcel Bürge diesen Betrieb. Er rüstet auch Sarina Hitz aus. Als sie sich im Sommer zum ersten Mal mit dem freien Gewehr im 300-Meter-Stand versuchen wollte, stellte der heute 50-jährige Bürge der jungen Thurgauerin sein Weltmeistergewehr zur Verfügung. Hitz traf fast so gut wie ehedem Bürge, der Weltschütze des Jahres 2002. Vorher verwendete Hitz Sportgeräte der Firma Hollenstein Waffen aus Bettwiesen. Deren Begründer August Hollenstein war ein vortrefflicher Schütze und 1963 Schweizer Sportler des Jahres. An den Olympischen Sommerspielen 1960 in Rom war der 2003 verstobene Hollenstein Schweizer Fahnenträger.

