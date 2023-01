Spitzensport-RS Schwingen unter Profibedingungen: So sieht Werner Schlegels Alltag während der Rekrutenschule in Magglingen aus Der Toggenburger Schwinger Werner Schlegel absolviert die Spitzensportrekrutenschule im nationalen Sportzentrum. Dabei profitiert er von optimalen Voraussetzungen und starken Trainingspartnern. Ives Bruggmann, Magglingen Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rekrut Werner Schlegel (Mitte) mit den beiden Toggenburger WK-Soldaten Marcel Räbsamen (links) und Damian Ott. Bild: Ives Bruggmann

Der Schnee knirscht unter den Füssen. Auf dem Weg ans «End der Welt», wie die Sporthalle in Magglingen passenderweise heisst, zeigt sich die morgendliche Winterlandschaft von ihrer besten Seite. Das nationale Sportzentrum mit seinen zahlreichen Komplexen und Unterkünften liegt abgeschieden und ruhig auf einem Hügel hoch über dem Bielersee. Von den Zimmern aus präsentiert sich den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern ein beeindruckendes Panorama mit Blick über Stadt und See.

Doch so wunderbar die Kulisse in Magglingen auch sein mag, Zeit dafür findet Werner Schlegel im durchgetakteten Alltag kaum. Der 20-jährige Toggenburger befindet sich seit Oktober in der Rekrutenschule (RS) für Spitzensportler. Er ist der erste Schwinger aus der Nordostschweiz, der diese 18-wöchige Ausbildung der Schweizer Armee absolviert. Mittlerweile ist es 9.30 Uhr und Schlegel hat bereits eine Schulung hinter sich. Thema: Antidoping. Rund ein Dutzend solcher Inputs erhält Schlegel während seiner Zeit im Militär. Karrieremanagement nennt sich das und beinhaltet beispielsweise auch Kurse über Sponsoring, Social Media oder Kommunikation. Er lernt unter anderem, wie er sich in einem Interview verhalten soll. Ein willkommener Nebeneffekt: Schlegel kommt dadurch in Kontakt mit Spitzenathletinnen und -athleten aus anderen Sportarten.

Trainings mit den Besten des Sports

In der Sporthalle «End der Welt» treffen die Schwinger, darunter auch jene, die den Wiederholungskurs (WK) absolvieren, tröpfchenweise ein. Rekrut Schlegel hat derzeit ihm bestens bekannte Trainingspartner an seiner Seite. Kilchbergsieger Damian Ott befindet sich ebenso im WK wie Marcel Räbsamen. Die drei Toggenburger Kameraden gewannen im vergangenen Jahr allesamt den Kranz am Eidgenössischen Schwingfest (ESAF) in Pratteln und dürfen sich seither Eidgenossen nennen. Zu ihnen gesellen sich illustre Namen aus dem Schwingsport. Mal weilen die Schwingerkönige Kilian Wenger oder Joel Wicki in Magglingen, dann sind es für einige Wochen Kilchbergsieger Fabian Staudenmann oder die ESAF-Schlussgangteilnehmer Matthias Aeschbacher und Armon Orlik.

Der Zeitplan für die derzeit rund zehn Athleten ist kurzfristig angepasst worden. An diesem Tag steht bis zum Mittagessen ein Krafttraining auf dem Programm. Später trifft man sich nach einer Ruhepause im neuen Schwingkeller. Für das Einwärmen setzen sich die Schwinger einige Minuten auf die Indoor-Velos. Die Stimmung ist locker. Es wird geplaudert. Von Berührungsängsten zwischen den sonst rivalisierenden Teilverbänden ist da keine Spur.

Nach rund 20 Minuten wechseln die Athleten in den Kraftraum. Unter der Aufsicht von Schwingerkönig Matthias Glarner stemmen die Schwinger Gewichte auf alle erdenklichen Weisen. Beim Krafttraining hält sich Kursleiter Glarner im Hintergrund. Die Athleten absolvieren die Einheiten nach den Plänen ihrer eigenen Trainer. Bei den drei Toggenburgern und neuerdings auch beim Bündner Orlik ist dies Robin Städler. «Wir erhalten das Programm jeweils vor jeder Trainingswoche», sagt Ott. So schwitzen die Berner um Wenger, Staudenmann und Brünigsieger Adrian Walther gemeinsam, während die Toggenburger nebenan ihr Pensum abspulen. Im Kraftraum sind auch Ringer, Beachvolleyballerinnen und Kletterer zugegen. Von Zeit zu Zeit greift Glarner mit einem Ratschlag korrigierend ein. Er sagt: «Mein Job hier ist das Schwingen. Beim Krafttraining stehe ich einfach beratend zur Verfügung, wenn jemand etwas wissen will.»

Fünf bis sechs Einheiten mehr als üblich

Nach knapp zwei Stunden sind die Leibchen der Schwinger durchnässt, die Muskeln müde. Alle absolvieren ein Pensum, das weit höher ist, als wenn sie sich im gewohnten Arbeitsalltag befänden. In einer Militärwoche stehen siebenmal Kraft und fünfmal Schwingen auf der Agenda. Das sind fünf bis sechs Einheiten mehr als üblich. Darüber hinaus fällt die Arbeitsbelastung – die meisten Spitzenschwinger kommen auf 50 bis 100 Prozent – gänzlich weg. «Viele Sportler können bei uns das erste Mal überhaupt professionell trainieren. Nicht nur die Schwinger», sagt Kurt Henauer, der Kommunikationsleiter des Bundesamtes für Sport.

Seit Oktober in Betrieb: die Schwinghalle in Magglingen. Bild: Keystone

Das grosse Pensum bringt auch die stärksten Schwinger an ihre Grenzen. Kilchbergsieger Ott sagt: «Es ist hart, aber ich kann hier für die Zukunft viele wertvolle Erfahrungen sammeln.» Während Ott drei Blöcke à drei Wochen WK plant, sieht Räbsamen dreimal zwei Wochen vor. «Hier können wir uns voll und ganz dem Schwingen widmen», sagt er. Die WK-Soldaten – insgesamt sind es zwischen 25 und 30 – dienen den Rekruten Schlegel und Walther im Sägemehl als Sparringspartner. Während der RS bekommen sie somit «qualitativ das beste Schwingtraining schweizweit», sagt Organisator Glarner. «Das ist eine riesige Chance für die beiden Rekruten», fügt der Schwingerkönig von 2016 hinzu. Vor allem in diesem jungen Alter seien kraft- und schwingtechnisch noch grosse Fortschritte möglich. Ein Beispiel: Kilian Wenger, der erste Absolvent der Schwinger-RS, habe in seinen über zehn Jahren im Militär «unzählige Gänge» gegen die Besten des Fachs bestritten. Diese Erfahrung sei schlicht Gold wert.

Der modernste Schwingkeller des Landes und über 800 WK-Tage Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren eröffnete das Bundesamt für Sport (Baspo) in Magglingen Ende Oktober 2022 die neue Ausbildungshalle für die Schweizer Sportförderung. Der Bundesrat hatte 2018 für den Bau der Halle einen Verpflichtungskredit von 23,9 Millionen Franken genehmigt. Der Komplex soll das bestehende Angebot des nationalen Sportzentrums erweitern und den steigenden Anforderungen des Baspo gerecht werden. Der doppelstöckige Holzbau verfügt über eine technisch erstklassig ausgerüstete Dreifachsporthalle zur Ausübung zahlreicher Sportarten. Im unteren Geschoss dient eine Schwinghalle von rund 400 Quadratmetern der Ausbildung und dem Training der in Magglingen stationierten Athleten, für welche die Fahrtwege in andere Schwingkeller damit wegfallen. Sie bietet Platz für sechs bis acht Trainingspaare. Die Nutzung der Schwinghalle ist ausdrücklich nicht nur den Spitzenschwingern vorbehalten. Auch Ausbildungen sowie Trainings der umliegenden Klubs sollen in der modernsten Schwinghalle des Landes stattfinden. «Diese Ausbildungshalle ist auch ein Bekenntnis zum Breitensport», sagt Kurt Henauer, Kommunikationsleiter des Baspo. Theorie-, Schulungs- und Massageräume ergänzen das Angebot. Eine grosszügige Boulderanlage wird etwas später in der Schwinghalle dazukommen. Zwei WK-Soldaten im Schlussgang von Pratteln Damit verbessern sich die Bedingungen für die von der Armee geförderten Spitzenschwinger weiter. Ein Traum sei die neue Schwinghalle, sagt etwa Matthias Glarner. Der Schwingerkönig verantwortet als Spitzensporttrainer im Auftrag des Eidgenössischen Schwingerverbandes die Lehrgänge für die Rekrutenschule und die Wiederholungskurse der Schwinger. Aufnahmekriterium ist der eidgenössische Kranz oder ein Sieg mindestens auf Stufe Kantonalfest. Die Bilanz der Spitzensportförderung der Armee im Schwingen kann sich sehen lassen. Am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln bestritten mit Matthias Aeschbacher und Joel Wicki zwei WK-Spitzensportsoldaten den Schlussgang. Wicki hatte 2016/17 bereits die Sportler-RS absolviert. Im vergangenen Jahr leistete der Berner Aeschbacher 57 WK-Tage, Schwingerkönig Wicki deren 29. Insgesamt 26 Schwinger profitierten 2022 während über 850 Tagen von der Förderung der Armee. (ibr)

Und so ist die Arbeit im modernsten Schwingkeller des Landes (siehe Kasten) denn auch der wichtigste Teil des Tages. Während einer Stunde absolvieren die sechs bis sieben Paare nach dem Einwärmen Gang um Gang. Schlegel: «Ich gebe immer Vollgas.» Das alles unter dem geschulten Auge von Schwingerkönig Glarner. «Ich kann tagtäglich meine Technik verfeinern und mich so immer weiter verbessern», sagt Schlegel. Das Ziel sei es, mit seinen Schwüngen bis nahe an die Perfektion zu gelangen. Mit den stetig wechselnden Übungsgegnern und Inputs von den Stärksten fehlt es den Schwingern im Militär an nichts.

Glarner sieht bei Schlegel «unglaubliches Potenzial»

Nach rund der Hälfte der absolvierten Rekrutenschule hat sich Schlegel an die Belastung gewöhnt. Eine Massage pro Woche sowie genügend Schlaf und Erholung helfen ihm bei der Regeneration. «Natürlich spüre ich die Trainings in den Knochen. Dafür fallen Arbeit und sämtliche Fahrkilometer weg», sagt er. Schliesslich befindet sich in Magglingen seit dem Bau der neuen Ausbildungshalle für die Schwinger alles an einem Ort. Für die schwingerische Zukunft sieht Trainer Glarner bei Schlegel «ein unglaubliches Potenzial». Zudem erhalte der Toggenburger hier in Magglingen alles, was er brauche. Es liege alleine an ihm, wie weit er es bringe. Durch die vielen Tage in der Obhut der Schweizer Armee weist Schlegel für die kommende Saison Vorsprung auf alle anderen Schwinger auf – ausser auf sein RS-Gspänli Adrian Walther. Gegen den Berner verlor er übrigens alle drei bisherigen Gänge – unter anderen den Schlussgang auf dem Brünig. Sicher ist: Beim nächsten Ernstkampf werden sich die beiden in- und auswendig kennen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen