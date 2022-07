Wil erzwingt den Sieg gegen Vaduz Mit einem 2:0 Heimerfolg behalten die Wiler zuhause eine weisse Weste. Innenverteidiger Ismajl Beka erlöste sich und seine Kollegen erst spät. Gianluca Lombardi 31.07.2022, 19.25 Uhr

Der Jubel nach dem Führungstreffer war riesig. Bild: Gianluca Lombardi

Wenn Wil auf Vaduz trifft, sind in der Regel Tore garantiert. Doch für einmal gingen beiden Kontrahenten die Sache ein wenig gemächlicher an. So dauerte es rund eine halbe Stunde, bis die Gäste zu ihrem ersten Torabschluss kamen. Das war aber sogleich der Startschuss, in eine durchaus ansprechende Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit.