Snowboard-WM Jan Scherrer muss im WM-Final wohl den «Jan-Tonic» auspacken: «Das Niveau ist so hoch wie noch nie» Der Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner Jan Scherrer will an der WM in Bakuriani wieder aufs Podest. Dazu muss er am Freitagmorgen im Halfpipe-Final voraussichtlich wieder seinen technisch schwierigen «Jan-Tonic» zeigen. Der Toggenburger spricht vom hohen Niveau, von seinem Steigerungspotenzial und erklärt die «fast lächerlich perfekten Schneebedingungen» während der Qualifikations-Runs. Ralf Streule Jetzt kommentieren 02.03.2023, 18.03 Uhr

Jan Scherrer, hier im Schneegestöber von Laax im Januar, tritt am Freitag in Bakuriani zum Halfpipe-WM-Final an. Bild: Sam Mellish/ Getty Images Europe

Jan Scherrer ist längst einer der Gestandenen, einer der Gejagten, einer, der sich in der Halfpipe behaupten muss gegen die Jungen. Der 28-jährige Toggenburger Snowboarder ist Olympia-Bronze-Gewinner von Peking, er ist WM-Bronze-Gewinner von Aspen, und deshalb ist für ihn auch die Zielsetzung für den WM-Final in Bakuriani vom Freitagmorgen ab 6.50 bis etwa 9 Uhr (MEZ) klar. Er will auch in Georgien wieder aufs Podest.

Ein vorsichtiger und ein technisch unsauberer Run in der Quali

Nun ist auf den ersten Blick aber noch viel Luft nach oben. In der Qualifikation vom Mittwoch schaffte es Scherrer auf den achten Rang mit 85 Punkten. Im vergangenen Februar hatte er 87,5 Punkte gebraucht, um in Peking Olympiabronze abzuholen. Auch wenn der Punktevergleich wettbewerbsübergreifend nicht ganz zulässig ist, zeigt er das hohe Niveau in der WM-Quali. «So hoch wie nie», sagt Scherrer sogar.

Sorgen bereitet dies dem Toggenburger aber keinesfalls. Die Qualifikation sei eigentlich ganz gut verlaufen für ihn. Nach einem «Safety-Run», einem eigentlichen Sicherheitslauf im ersten Durchgang, habe er im zweiten Run etwas mehr versucht, habe die Tricks aber zu wenig sauber gezeigt. «Die acht Erstplatzierten sind nur durch wenige Punkte getrennt», sagt Scherrer weiter. Und: Nicht bei allen dieser acht sei das Steigerungspotenzial so hoch wie bei ihm.

Jan-Tonic, um mit den Australiern und Japanern mithalten zu können

Scherrer wird versuchen, im Final den Jan-Tonic zu zeigen, jener nach ihm getauften Sprung also, der in Freestyle-Englisch so heisst: «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose». Es ist der Sprung, an dem er fünf Jahre gefeilt hatte, der ihm viel Respekt in der Szene einbrachte - und der ihm die Olympiamedaille beschert hatte.

«Den Jan-Tonic springe ich nie in der Quali», sagt Scherrer. Am Freitag ist er aber fest eingeplant, sofern die Bedingungen stimmen. Und damit ist gemäss Scherrer auch das Podest wieder in Reichweite. Es werden vor allem die Australier um Scotty James oder die Japaner um Yuto Totsuka oder Ruka Hirano sein, die Scherrer am ehesten bedrängen können.

Eine Qualifikations-Pipe ohne Schattenseite

Ob Scherrer seinen schwierigsten Trick wird zeigen können, hängt auch von den Wetterbedingungen am Freitag ab. Es sei etwas Schnee angesagt, sagt er - und schwärmt gleichzeitig von den Bedingungen während der Qualifikation am Mittwoch, die «fast lächerlich perfekt» gewesen seien, wie der Toggenburger mit einem Lachen sagt. Was perfekt heisst? Scherrer gibt Einblick: Es war weder zu kalt noch zu warm, der Schnee war dementsprechend «leicht weich». Und weil die Sonne nicht schien, es somit keine Schatten- und Sonnenseite gab, war der Schnee «an jeder Stelle genau gleich». Besser gehe es nicht für einen Halfpipe-Bewerb. Nur schade, dass nicht während des Finals gleiche Bedingungen herrschen werden, wenn die Topathleten ihre allerbesten Sprünge auspacken.

Egal, wie Scherrer im Final abschneiden wird: Viele positive Eindrücke wird er ohnehin aus Georgien mit nach Hause nehmen. «Es ist sehr schön, nebst den USA und Mitteleuropa auch einmal einen anderen Wettkampfort zu sehen», sagt er und schwärmt von Essen, Leuten und der Organisation. Die Medaille würde seiner Reise in den Kaukasus die Krone aufsetzen. Im Run der zehn Besten wird er der einzige Schweizer sein. Bei den Frauen hingegen sind mit Berenice Wicki und Isabelle Lötscher zwei Schweizerinnen am Start, dies ebenfalls am Freitagmorgen.