Skicross: Marc Bischofberger muss in die Qualifikationsmühle

Skicross Marc Bischofberger ist nicht mehr Mitglied der Nationalmannschaft – deshalb steht der Olympiazweite von 2018 vor einem tückischen Saisonstart

Zweimal Olympiasilber: Alex Fiva (vorne) und Marc Bischofberger, der wieder aufholen muss. Bild: Freshfocus

Der Appenzeller hat im Sport schon bessere Zeiten gesehen. 2018 war der heute 31-Jährige Olympiazweiter und Weltcup-Gesamtsieger. Aber seither fehlen die ganz grossen Erfolge in seinem Palmarès – obschon Marc Bischofberger erst nach der erfolgreichsten Saison seiner Karriere Skiprofi wurde.

Den Tiefpunkt erlebte er im vergangenen Winter, als er die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasste. Und als er die letzte Chance hatte, den Status als Mitglied der Nationalmannschaft zu verteidigen, fing er im Vorfeld des letzten Saisonrennens Corona ein.

Manch einer, der schon über 30-jährig ist, hätte den Bettel hingeworfen. Aber der aus Oberegg stammende Bischofberger sagte nach dem Olympia-Out:

«So höre ich nicht auf.»

Die Misserfolge haben Folgen. Während vier Jahren lebte Bischofberger für einen Athleten in einer Randsportart – wie es Skicross ist – ganz gut. Die Olympiamedaille hatte eine grosse Strahlkraft. Sie trug ihm auch eine Anstellung als Sportsoldat ein – in der Schweiz Zeitmilitär genannt. Diese Zeit ist für Bischofberger nun abgelaufen. Er sagt:

«Die Suche nach Sponsoren läuft auf Hochtouren»

Es gilt, einen Betrag von rund 35000 Franken, den die Eidgenossenschaft ausschüttete, zu kompensieren. Eine Kollegin kümmert sich darum.

Die letzte Selektion führte ihn zu Olympiasilber

Denn Bischofberger muss den Kopf frei haben. Die Konkurrenz ist hart im Land. An den Olympischen Spielen 2022 in Peking feierten seine Nachfolger einen Doppelerfolg. Dazu gibt es weitere starke Crosser bei Swiss-Ski. Fünf von ihnen gehören zur Nationalmannschaft und sind gesetzt für die ersten Weltcuprennen. Der Rest muss eine verbandsinterne Ausscheidung bestreiten im Vorfeld der ersten Weltcup-Prüfung am 5. November in Les Deux Alpes.

Zum Rest zählen nun auch Bischofberger, der als Olympiazweiter lange geschützt war vor solchen Selektionsprozeduren, und der Gamser Jonas Lenherr, der Weltcup-Gesamtzweite der Saison 2020/21. Auch der Werdenberger hatte die Olympia-Qualifikation verpasst. Insgesamt acht Schweizer Männer dürfen im Weltcup starten. Es gibt also noch drei freie Plätze.

Der aus Oberegg stammende, in Marbach wohnende Marc Bischofberger. Bild: Yves Solenthaler

Normalerweise finden die Selektionsrennen der Schweizer in Saas-Fee statt. Dort ist die Piste der Skicrosser derzeit aber nicht fahrbar, weil zu wenig Schnee liegt.

Bischofbergers letzte verbandsinterne Ausscheidung liegt schon einige Jahre zurück. Im Vorfeld der Olympiasaison 2017/18 musste der in Marbach wohnende Innerrhödler ebenfalls in die Qualifikationsmühle, setzte sich durch und hatte hernach seinen stärksten Winter. Er sagt aber: «Ich bin aber nicht so Fan der Selektion in Saas-Fee. Die Weltcup-Prüfungen finden dann schon auf einer anderen Art Strecken statt.»

Will Bischofberger seine Saisonziele erreichen, muss er zunächst die verbandsinterne Selektion überstehen. Denn ihm steht der Sinn nach dem Gewinn einer WM-Medaille. Einen fixen Startplatz an der WM, die in Georgien stattfinden soll, hat bloss Titelverteidiger Alex Fiva. Selbst der Olympiasieger Ryan Regez, der im vergangenen Winter auch den Gesamtweltcup gewann, ist nicht gesetzt. Der Konkurrenzkampf bei den Schweizern ist mithin gross. Mittendrin Bischofberger. Neben Fiva dürfen vier weitere Schweizer an die WM.

Nun mit den gleichen Schuhen wie Fanny Smith

Bischofberger ist wie immer im Vorfeld eines Winters guten Mutes. Mit der Vorbereitung ist er zufrieden. Er hat die Schuhe gewechselt und ist nun mit der gleichen Marke wie die Waadtländer Olympiadritte Fanny Smith unterwegs. Skiausrüster ist weiterhin Elan. «Das Set-up stimmt», sagt Bischofberger. Mit der Zurückstufung ins sogenannte A-Kader kann er leben. Natürlich will er aber zurück in die Nationalmannschaft. Dann müsste er auch nicht mehr ein Auto leasen. «Zu guten Konditionen allerdings», wie er sagt.

Der erfolgreichste Skicrosser ist neuer Trainer

Erst Ende vergangener Woche ist Marc Bischofberger in die Heimat zurückgekehrt. Hinter ihm lag ein knapp dreiwöchiges Trainingslager in Chile. Genauer gesagt im Skigebiet La Parva in der Nähe der Hauptstadt Santiago de Chile. Die Schweizer Skicrosser mussten kurzfristig nach Südamerika ausweichen, weil für ihre Bedürfnisse im regulären Trainingsgebiet in Saas-Fee zu wenig Schnee lag.

Jonas Lenherr: Auch er verpasste die Olympischen Spiele 2022 in China Bild: Robert Kucera

Einer der neuen Trainer der Schweizer Weltcup-Equipe ist der bis heute erfolgreichste Skicrosser. Der Franzose Jean-Frédéric Chapuis wurde Olympiasieger 2014, Weltmeister und dreimal Weltcup-Gesamtsieger. Viel zu tun hatte in Chile der Servicemann. «Es war an einigen Stellen doch recht steinig», sagt Bischofberger. Zu essen gab es reichlich Fleisch, Olympiasieger Ryan Regez ist Vegetarier.

In Saas-Fee soll es in knapp drei Wochen weitergehen. Bis dann stehen Konditionstrainings auf dem Programm.

