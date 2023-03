Ski alpin: Stefanie Grob fährt in den Spuren von Marco Odermatt

Ski alpin Junioren-Weltmeisterin Stefanie Grob: Fast eine wie Marco Odermatt Die 18-jährige Appenzellerin kann in der kommenden Woche am alpinen Weltcup-Final 2023 in Andorra starten. Noch ist die vierfache WM-Medaillengewinnerin Stefanie Grob in der Ausbildung. Sie bleibt am Boden und sagt: «Ich schaue einmal, wie weit ich im Sport kommen.» Daniel Good Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Stefanie Grob im Weltcup-Einsatz Ende 2022 im Riesenslalom am Semmering in Österreich. Bild: Markus Tobisch / Getty Images Europe

Am Freitag, 10. März, ist Abflug Richtung Andorra, wo der Weltcup-Final stattfindet. Stefanie Grob freut sich mega. Oder «gschponä», wie sie im Innerrhödler Dialekt ihre Begeisterung ausdrückt.

Weltcup-Luft hat die 18-Jährige aus Weissbad zwar schon geschnuppert Ende 2022 am Semmering. Aber ein Weltcup-Final ist dann schon noch etwas anderes. Alle Stars sind vor Ort. Und Grob ist nun ein Teil von ihnen – wenn auch nur vorübergehend.

Am Mittwoch stehen in Soldeu die letzten Weltcup-Abfahrten in dieser Saison auf dem Programm. Grob kann starten, weil sie im Januar in St.Anton Junioren-Weltmeisterin in dieser Disziplin geworden ist.

Odermatt - Grob: 5:4

Eigentlich ist sie eine Riesenslalom-Spezialistin. An der Junioren-WM 2023 holte Grob in-- ihrer Paradedisziplin Silber. Ein bisschen ist sie wie Marco Odermatt unterwegs. Der Nidwaldner gewann an der WM der Elite auch seine erste Abfahrt auf höchstem Niveau. Odermatt holte an der Junioren-WM 2018 fünf Medaillen, Grob ergatterte fünf Jahre später viermal Edelmetall.

Öffentlicher Empfang in der Heimat mit der Familie und den vier WM-Medaillen. Stefanie Grob ist die Zweite von rechts. Bild: David Widmer

Trotz der Parallelen zum Weltcupdominator bleibt Grob auf dem Boden. «Ich gebe einfach mein Bestes und werde versuchen, so gut wie möglich zu fahren. Schauen wir mal, wie weit das reicht.»

Bis 2024 ist sie noch in der Ausbildung. Derzeit arbeitet Grob auf der Geschäftsstelle der Kantonalbank in ­Appenzell. Im Büro waren sie mächtig stolz, als ihre «Stiftin» mit zweimal Gold und zweimal Silber von der WM zurückkehrte. «Es gab einen schönen Empfang», sagt die Skirennfahrerin, die am 3. April 19-jährig wird.

Danioth mit Kreuzbandriss, Grob bleibt unverletzt

Weltcup ist gut, aber die Hauptbühne Grobs ist der Europacup. Sie ist eine der Jüngsten. In Bosnien-Herzegowina fuhr sie in diesem Jahr auch schon. Am vergangenen Wochenende bestritt Grob zwei Europacup-Riesenslaloms in Nordschweden. Sie war im zweiten Rennen unmittelbar nach der gestürzten Aline Danioth an der Reihe. Und fiel an derselben Stelle aus.

Danioth erlitt zum vierten Mal einen Kreuzbandriss, Grob blieb unverletzt. «Ich fuhr nach meinem Auffall sofort zu ihr und versuchte, Aline zu trösten.» Es gab aber schon auf der Piste nur noch eine kleine Hoffnung, dass nicht wieder das Kreuzband gerissen war. Grob blieb bis jetzt von Verletzungen verschont. «Holz anlangen, damit es weiter so bleibt», sagt sie.

Sie formuliert ihre Ziele defensiv

Grobs sportliche Perspektiven sind ansehnlich, wenn sie weiter gesund bleibt. Ihre Ziele formuliert sie aber defensiv: «Zunächst will ich im Europacup gute Resultate erzielen und hin und wieder im Weltcup starten.» Zu ihren Erwartungen am Weltcupfinal sagt Grob: «Ich habe keine. Ich freue mich, dabei zu sein, und fahre einfach so schnell wie möglich hinunter.»

Nach dem Weltcup-Final stehen für die Weltmeisterin noch die Schweizer Meisterschaft und einige FIS-Rennen auf dem Programm. Dann folgt eine kleine sportliche Pause, ehe es im Sommer mit der Vorbereitung auf die kommende Saison losgeht. «Da gibt es mehr zu tun als man vielleicht denkt», sagt Grob. Und zählt auf: «Ausdauer, Krafttraining, Koordination und vieles mehr.» Auf dass es zu weiteren Medaillen reicht.

Stefanie Grob bild: PD

Die «Biberli»-Frau

Einen denkwürdigen Auftritt hatte Stefanie Grob auch unmittelbar nach dem Gewinn der WM-Abfahrt der Juniorinnen am 19. Januar 2023. Die neue Weltmeisterin stand in St.Anton dem Fernsehreporter Rede und Antwort. Am Schluss des Interviews griff sie in die Tasche ihrer Jacke und drückte mit einem launigen Spruch dem ziemlich verdutzten TV-Mann ein Appenzeller Biberli in die Hand. Auch zur Freude ihres Kopfsponsors.

Noch im Zielauslauf ass der Reporter die ihm unbekannte Spezialität und rühmte gegenüber der Siegerin deren Güte. «Diese Aktion war schon ein bisschen vorbereitet», sagt Grob. Eine Sonderprämie in Form von Geld für die WM-Erfolge gab es vom Sponsor nicht, aber eine Extraportion Biberli. Da dürften sich auch Grobs Mitschülerinnen und Mitschüler an der St.Galler United School of Sports gefreut haben. Dort absolviert die Skifahrerin ihre kaufmännische Ausbildung.

