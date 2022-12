Ski alpin Die Appenzellerin Stefanie Grob darf erstmals im Weltcup an den Start gehen In den beiden Riesenslaloms in Semmering vom Dienstag und Mittwoch erhält die 18-jährige Appenzellerin Stefanie Grob erstmals die Chance, sich im Weltcup zu präsentieren. 23.12.2022, 21.07 Uhr

Stefanie Grob, 18-jährige Skirennfahrerin. Bild: PD

Dies geht aus dem Aufgebot hervor, das Swiss-Ski am Freitag bekanntgab.

Stefanie Grob hat in diesem Winter in Riesenslalom-Europacup-Rennen bereits zwei Klassierungen in den Top 15 erreicht. Zudem platzierte sie sich in Zinal im Wallis in zwei Super-G des Europacups jeweils auf Rang sechs.

Am 15. Dezember gewann Stefanie Grob in Engelberg einen FIS-Riesenslalom.

Nun erhält die 18-Jährige vom Skiklub Brülisau Weissbad die Chance, sich erstmals im Weltcup zu präsentieren.

Nach den beiden Riesenslaloms wird am Donnerstag, 29. Dezember, in Semmering ein Slalom unter Flutlicht absolviert. (pd/pl)